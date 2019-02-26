STAGE 5 歐風時尚Bistronomy法式品味餐酒館

【文／陳婷芳、照片提供／STAGE 5】

進駐衛武營國家藝術文化中心的STAGE 5，是一家以頂級法式料理概念結合南台灣在地食材的全新概念餐廳，在名廚蔡中和領軍之下，將以衛武營四大展演廳之外的第五座舞台，來為料理是一門藝術，做出最佳註解。

大地色系營造的空間主視覺，與落地窗外的衛武營都會公園，呼應自然寫意。 圖片提供／STAGE 5 分享 facebook 享受大片落地窗帶來衛武營都會公園的自然綠地，對應以大地色系營造的餐廳空間，裡裡外外一片雅致閑舒，沒有跳tone的布置，簡約的餐桌在花藝設計點綴之下，是蔡中和旅歐時最享受風和日麗的日常街景。

17歲開始接觸廚藝的蔡中和，除曾任職高雄PASADENA、位於台北的L’ATELIER de Joël Robuchon侯布雄法式餐廳，曾遊歷澳洲、英國等地的他，亦先後在澳洲頂級餐廳The Bathers Pavilion、位於英國倫敦的The Ledbury與Dinner by Heston Blumenthal歷練。

STAGE 5營運總監蔡中和。 圖片提供／STAGE 5 分享 facebook 蔡中和以摩登創新料理見長，身為高雄在地子弟，他對在地食材多所著墨，融合在地元素與西式料理設計，將食材在舌尖上，譜出一段美味的協奏曲。前菜一道軟絲麵加上高雄美濃野蓮、屏東東港櫻花蝦、淋上小卷汁，帶出與主廚媽媽澎湖家鄉記憶的料理故事。用馬祖特產之一的淡菜為主題創作的法式開胃小點，更以馬祖藍眼淚的獨特奇幻生態，表現出味覺與視覺的雙重饗宴。

STAGE 5有呼應城市快步調，能將美味輕鬆帶走的「Take away 輕食外帶酒吧」，展現主廚精緻摩登廚藝的「Bistronomy品味餐酒館」，以及邀請饕客一同探索驚奇的客製化無菜單料理「Lab實驗餐桌」。

地址：高雄市鳳山區三多一路1號3樓

電話：（07）719-3623

時間：11：30～24：00