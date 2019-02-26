從愛出發 手作糕點的甜蜜 愛10克親手烘焙 DIY Bakery

【文／陳筱君、圖片提供／愛10克親手烘焙 DIY Bakery】

「首先在愛情裡的第一步是兩人的相遇，所以第一個部分就是兩種不同口味的相遇，再來遇到了夢中情人，甜點的品項比較夢幻色系……」走入充滿幸福香氣的愛10克親手烘焙 DIY Bakery，耳邊聽著店員介紹製作品項的目錄，就能感受這是一家從愛出發的烘焙教室。

兩人七手八腳地完成一份從愛出發的甜點。 圖片提供／愛10克親手烘焙 DIY Bakery 分享 facebook 在情人節當天，為心愛的人送上一份親手做的甜點，其中蘊含的情意，盡在不言中，而冬日盛產的草莓色澤鮮紅、香氣逼人，酸甜的滋味恰如愛情一般，所以冬季限定的草莓甜點系列，是情人節禮物的首選，首次嘗試烘焙的新手，可以從簡單的檸香荔枝草莓果凍開始，照著iPad上的影片和圖文教學，一步一步來，保證絕不失手，如果是男生想要給女友一個驚喜，則可以選擇有著白巧克力裝飾的兔仔游泳草莓多多慕絲，許多女生都說這兔兔可愛到讓人捨不得吃呢！

「我們目前幾乎沒有失敗的例子，因為老師會隨時注意每個人的狀況，有問題儘早協助補救，最多就是賣相不佳，但吃進去的情意是一樣的。」店長Sharon笑說很多人剛來的時候很害怕失敗，但是聞到成品出爐的香氣就會覺得很有成就感，很多人來過一次就上癮，下次還乾脆把另一半也帶來，兩人七手八腳地完成一份從愛出發的甜點，其中的互動讓人覺得更甜蜜呢！