透過療癒系肉肉 傳遞真心 肉肉栽培研究所

【文／陳筱君、圖片提供／肉肉栽培研究所】

連盆子都能DIY想要的顏色。 圖片提供／肉肉栽培研究所 分享 facebook 療癒系的多肉植物盆栽，近年成為上班族辦公桌上的新寵，甚至家中書桌、餐桌或是某個角落，都可以放上幾盆，養出心得的人，還可以將不同的多肉植物組成一盆，只要考慮美感的同時，也兼顧植物特性，一盆又美又療癒的多肉盆栽就可以為生活帶來無限樂趣，當然也是最好的情人節禮物。

從文創起家的肉肉栽培研究所，在創業第三年開始提供一系列水泥花器教學的體驗課程，而情人節前夕最適合的體驗課程就是ＤＩＹ愛心水泥盆，「當初開發這個模型耗費很大心力，不過因為是消費者提出的要求，所以我們盡力完成！」創辦人之一的張皓說。

多肉植物也可以做成美麗捧花。 圖片提供／肉肉栽培研究所 分享 facebook 有了花器，內容物也很重要，如何組合出一盆表達情意的多肉盆栽呢？張皓建議形狀就如同玫瑰一般的山地玫瑰，有著很美的花語—對你的愛永不枯竭，不論是單獨一棵放在小型花器中，或搭配其他多肉組成盆栽都很浪漫，玫瑰景天則是象徵愛意滿滿，小舟般細長又厚實的葉子，一片接一片依序排列，形成一球一球的花型，數大便是美，組合在同一個盆栽中，一叢又一叢的花球，像是爭寵般的恣意生長，活潑地展現他們的生命力，最適合送給熱情奔放的另一半。

想體驗綠色療癒的力量嗎？目前肉肉每月不定期開設體驗課程，有興趣的朋友，可上FB或致電確認日期和時間唷！