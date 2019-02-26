敲出情意的金工飾品 小洋樓

【文／陳筱君、圖片提供／小洋樓】

無論是打磨修飾、敲打塑形或是烘烤線材，每個步驟都不能馬虎。 圖片提供／小洋樓 分享 facebook 在專屬情人的特殊日子，許多人都希望送個獨一無二的禮物給心儀的另一半，尤其是可以帥氣也可以柔美，更可隨身配戴的手作金屬飾品，每件都蘊含了濃濃的誠意，是送禮首選，於是許多人走進鹽埕區的「小洋樓」，親手敲打出他們的心意。

老闆蕭家佩也特別設計了像是象徵永結同心的銅銀交錯手環、各種造型的對戒，讓情侶檔或想為另一半製造驚喜的客人，自己利用工作室的工具打出雛形，再刻上別具意義的數字或話語，讓這些飾品成為對方專屬的禮物，甚至還有兩成的客人會將自己設計的手稿帶來工作室，希望從設計到完成都不假他人之手，完整傳達情意，「有些太細緻的設計或圖案對初學者來說真的太難了，所以我們必要先跟他們溝通，協助修飾才能讓他們享受到體驗的樂趣。」

無論是打磨修飾、敲打塑形或是烘烤線材，每個步驟都不能馬虎。 圖片提供／小洋樓 分享 facebook 每一件作品背後都有一件故事，除了愛情故事之外，還有親情、友情，讓蕭家佩印象最深刻的是一位30出頭的媽媽，她拿出一對母親留給她鑽石耳環，希望能把鑽石拆下來重新鑲在雙圈墜飾上，做成可以隨身配戴的項鍊，想念母親的時候，就像她還在身邊，這樣的小故事幾乎天天上演，對蕭家佩來說，能參與每個故事、幫他們圓夢都是一種緣分。