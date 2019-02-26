親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
KH Style
Takao樂高雄
新北市藝遊
臺中新聞

敲出情意的金工飾品 小洋樓

2019-02-26 09:49Takao樂高雄

【文／陳筱君、圖片提供／小洋樓】

無論是打磨修飾、敲打塑形或是烘烤線材，每個步驟都不能馬虎。 圖片提供／小洋樓
無論是打磨修飾、敲打塑形或是烘烤線材，每個步驟都不能馬虎。 圖片提供／小洋樓
分享
　　在專屬情人的特殊日子，許多人都希望送個獨一無二的禮物給心儀的另一半，尤其是可以帥氣也可以柔美，更可隨身配戴的手作金屬飾品，每件都蘊含了濃濃的誠意，是送禮首選，於是許多人走進鹽埕區的「小洋樓」，親手敲打出他們的心意。

　　老闆蕭家佩也特別設計了像是象徵永結同心的銅銀交錯手環、各種造型的對戒，讓情侶檔或想為另一半製造驚喜的客人，自己利用工作室的工具打出雛形，再刻上別具意義的數字或話語，讓這些飾品成為對方專屬的禮物，甚至還有兩成的客人會將自己設計的手稿帶來工作室，希望從設計到完成都不假他人之手，完整傳達情意，「有些太細緻的設計或圖案對初學者來說真的太難了，所以我們必要先跟他們溝通，協助修飾才能讓他們享受到體驗的樂趣。」

無論是打磨修飾、敲打塑形或是烘烤線材，每個步驟都不能馬虎。 圖片提供／小洋樓
無論是打磨修飾、敲打塑形或是烘烤線材，每個步驟都不能馬虎。 圖片提供／小洋樓
分享
　　每一件作品背後都有一件故事，除了愛情故事之外，還有親情、友情，讓蕭家佩印象最深刻的是一位30出頭的媽媽，她拿出一對母親留給她鑽石耳環，希望能把鑽石拆下來重新鑲在雙圈墜飾上，做成可以隨身配戴的項鍊，想念母親的時候，就像她還在身邊，這樣的小故事幾乎天天上演，對蕭家佩來說，能參與每個故事、幫他們圓夢都是一種緣分。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.02】

分享

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

相關新聞

貢多拉船遊愛河 異國風情浪漫破表

2019-02-26 09:49

Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館 爵士樂與藍調夜深情迷醉

2019-02-26 09:49

最美自行車道-前鎮之星

2019-02-26 09:49

璀璨星空 SKY Bar 展現360度全方位的愛

2019-02-26 09:49

整個城市為你說愛

2019-02-26 09:49

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 09:49

感情歷久彌新 戀戀手感皮件 Lay皮革精品設計

2019-02-26 09:49

透過療癒系肉肉 傳遞真心 肉肉栽培研究所

2019-02-26 09:49

從愛出發 手作糕點的甜蜜 愛10克親手烘焙 DIY Bakery

2019-02-26 09:49

STAGE 5 歐風時尚Bistronomy法式品味餐酒館

2019-02-26 09:49

南台灣藝術殿堂城市新地景 衛武營國家藝術文化中心

2019-02-26 09:49

繽紛歡樂 衛武營彩繪村 整個老社區都是我的調色盤

2019-02-26 09:49

麵王 40年老店汕頭意麵配魯味簡單好滋味

2019-02-26 09:49

海天一色的婚紗布幕 戀人打卡夯點 彩虹教堂

2019-02-26 09:49

戀情追逐奔放 風車公園 面對大海訴說無盡情話

2019-02-26 09:49

旗后燈塔 旗津重要的文化古蹟

2019-02-26 09:49

旗津海灘 熱情溫暖的南洋沙灘

2019-02-26 09:13

圓仔控激推古早味麵茶冰 合春圓仔

2019-02-25 15:02

浪漫金銀河 同遊2019愛河燈會

2019-02-25 14:32

大酒家繁華落盡廢墟也是美 靜靜凝望時光 安樂樓

2019-02-25 14:32

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:32

探訪歷史建築體驗寧靜中的文化美學 原頂林仔邊警察官吏派出所

2019-02-25 14:32

老街新活力 相約訪旗山

2019-02-21 08:43

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

處處是打卡場景 旅店也可以很好玩 艾卡設計旅店

2019-02-20 15:26

延續老旅社的生命力 讓相遇是為了重逢 鶴宮寓

2019-02-20 15:26

如同「窩」在家中一般舒適 WO Hotel 窩飯店

2019-02-20 15:26

烘培界探險王－世界麵包冠軍王鵬傑

2019-02-20 15:26

熱氣球下漫步彩色夢境

2019-02-20 14:04

蜜棗 甜蜜咬一口

2019-02-20 14:04

藝術可以很生活 優雅得不著痕跡 比歐緻居

2019-02-20 14:04

戀戀港都 遇見幸福

2019-02-20 13:01

秋冬漫遊六龜 賞蝶賞梅泡湯趣

2019-02-20 13:01

2019駁二小夜埕Max. Mix. Match

2019-02-20 13:01

打造全台最大自造者空間 南漂高雄創業家—楊育修

2019-02-20 13:01

Danny’s Flower駁二花朵實驗藝廊 許登栗愛上了高雄的暖陽

2019-02-20 13:01

北漂返鄉 梁峻榮編織家園的夢工廠

2019-02-20 13:01

用天使視角飛越高雄

2019-02-20 13:01
看更多

熱門文章

費用暴增50倍！LINE官方帳號改以量計價 130萬商家剉咧等

2019-02-26 13:35

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 12:07

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

下市、裁員謠言不斷 究竟味全怎麼了？

2019-02-22 13:16

被蘋果、谷歌打趴 Garmin為何還能起死回生做到世界第一？

2019-02-26 16:59

拚事業拚到118公斤 主廚成功減重35公斤這招健康又有效

2019-02-25 12:48

會說三國語言的陽光女孩熱愛運動 未來想進運動照護領域

2019-02-22 10:43

超神準「預言」 他們敢鐵口直斷的背後真相

2019-02-23 08:06

謝金河：今年潛力股是這樣誕生的！

2019-02-26 13:04

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

意外的「小三」 小柔讚她是個天使：其實很幸福

2019-02-23 07:51

國際大師出手了！ 他們買什麼？賣什麼？

2019-02-22 10:48

克莉絲汀轉型失敗 高層內訌惡鬥不息

2019-02-22 13:16

甄選戰》豐富圖表、具體實例 讓他順利考上台大工管

2019-02-22 10:45

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

小孩很愛玩生殖器和摸我的胸部 該怎麼辦？

2019-02-23 07:54

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:16

直接不如間接有效 「輕推理論」教你怎麼說服他人

2019-02-26 09:31

豐田未來車搶先曝光

2019-02-22 13:16

甄選戰》客製書審、依經驗整合論點 他如願考上北大法律系

2019-02-22 10:44

小魚股大反攻 櫃買車輪戰！群起攻堅

2019-02-22 10:48

厭惡傳統官僚文化 新東方年輕員工尾牙吐嘈公司

2019-02-23 07:44

越概股抬頭 這檔紡織股會紅

2019-02-26 12:59

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05

翻轉宜蘭 震撼各界 李祐寧催生影視教育新基地

2019-02-23 08:19

從小雙腿和左手萎縮的殘障歌手 翻轉人生成為「台灣番鴨王」

2019-02-23 08:18

3月選股蛋黃區

2019-02-26 13:02

只要餵奶 不要塞奶！讓哺乳不再是產後夢魘！

2019-02-23 07:58

樂斯科養老鼠 1胎要價20萬

2019-02-22 13:16

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:32

低位階 高現金發放率！熱錢瞄準兩大進攻好標的

2019-02-22 10:48

一天開2.6家 一芳如何坐穩拓點王 緊追CoCo、五十嵐？

2019-02-26 16:57

貢多拉船遊愛河 異國風情浪漫破表

2019-02-26 09:49

三星S10搶先亮相 搏版面

2019-02-26 12:55

甄選戰》強化學習力 突顯英語力 大學甄選無往不利

2019-02-22 10:45

選股該回歸基本面了！財報＋營收雙成長真金不怕火煉

2019-02-22 10:48

金馬獎最佳女配角－丁寧 努力扮演人生「母親」角色

2019-02-23 07:58

每7次就有1次檢查沒必要 電腦斷層淪成病患照心安？

2019-02-26 16:54

哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

2019-02-26 09:49

美國通知斷交那天深夜 宋楚瑜叫醒了蔣經國

2019-02-26 16:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top