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感情歷久彌新 戀戀手感皮件 Lay皮革精品設計

2019-02-26 09:49Takao樂高雄

【文／陳筱君、圖片提供／Lay皮革精品設計】

手作是一種有溫度的創作。 圖片提供／ Lay皮革精品設計
手作是一種有溫度的創作。 圖片提供／ Lay皮革精品設計
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　　一對對熱戀中的年輕情侶，手牽手走入店裡，低聲討論後、精心挑選了自己喜歡的色系，製作出對方專屬的鑰匙圈，這是每年情人節前「Lay皮革精品設計」最常見到的景象，闆娘施文蕾最喜歡看到每對情侶完成手作皮件那種驚喜又甜蜜的表情，讓她又有開發新產品的動力。

　　打破一般皮革製品粗礦、帥氣的設計，這裡的產品多了一些柔美的氣息，因此常常也有瞞著女友到工作室的男生，希望用親手製作皮夾或包包，在每一個特殊節日傳遞自己的情意，為了讓每個人都可以從手作皮件中得到樂趣，施文蕾在產品設計時也簡化了許多工序，就算是力氣比較小的女生，也能輕鬆上手，唯一需要克服的問題就是「耐性」。原來依據難易程度，每件作品完成的時間從一小時到十小時不等，有些人無法久坐，所以她會建議大家從最簡單的做起，每完成一件作品的成就感，就會讓你有向下一件作品挑戰的勇氣。

互相為對方打造專屬的情人禮物。 圖片提供／ Lay皮革精品設計
互相為對方打造專屬的情人禮物。 圖片提供／ Lay皮革精品設計
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　　大多數的人來到這裡學習手作皮件，都是為了送給另一半，出國必須隨身攜帶的護照套也是很受歡迎的成品，有人將它當成三週年皮婚的禮物、也有人為了紀念即將出發的夏威夷海外婚禮，皮件溫潤的質感、越常使用越有光澤的特性之下，富含著每一對伴侶渴望長久相伴的情意。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.02】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！

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