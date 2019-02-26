哈瑪星光任務 地景光藝術大膽告白

【文／崔憶雲、攝影／李曉萍】

運用「光雕」來裝扮城市的風貌，是現代化人文與科技的藝術結合。光線的設計可以是平面的立體的甚至3D，繽紛耀眼的顏色，多半是利用雷射光束或是LED燈管，光雕圖案的設計就是整件作品的靈魂。

哈瑪星鐵道文化園區裡面，是昔日高雄港連結港邊倉庫及港口的重要鐵道，呈弧形散射狀的舊鐵道，於1908年完成，隨著歲月更迭及港埠貿易的變化，這條臨港鐵路從2008年開始停用，如今保留下來的軌道及空間，搭配了許多座鋼雕作品點綴，成為具有休憩功能的鐵道園區。二戰後產業轉型，鐵道雖已停駛，百年後的今日卻有色彩繽紛的光束在軌道上流動。

哈瑪星光任務是台灣少見的大型地景光雕藝術展。 攝影／李曉萍 分享 facebook 每晚7點一到便開始啟動「哈瑪星光任務」，多達60萬顆的LED燈，連接成長約2萬公尺的燈條，透過不同藝術家的程式編碼，在鐵軌上創造出紅、白、藍、綠…等多彩光束，隨著音樂而流動。過去的歷史場景，駁二以藝術創造再度點亮軌道，讓這些曾經負載著交通運輸命脈的重要功能，轉變為提供藝術家創作的大型地景光藝術平台。

情人們可以攜手走上紅橋，靜靜欣賞這燦爛的光影在軌道間流瀉，彷若夢境一般，踏上未來世界的奇幻旅程。

地址：鼓山區鼓山一路32號（哈瑪星鐵道文化園區）

時間：每晚19：00 ～ 21：30(每30分鐘播放一位藝術家作品)

哈瑪星光任務獲得台灣光環境獎的肯定

哈瑪星光任務的計畫以光影及新媒體藝術轉化，承接在地對哈瑪星文資紋理保存的期待，以光為媒介、鐵道為載體，讓大眾得依藝術角度認識高雄這座城市今昔風貌，結合12位藝術家，用六十萬顆LED燈，沿著鐵軌，在夜黒中畫出數十道弧形光流。