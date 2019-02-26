最美自行車道-前鎮之星

【文、圖片提供／冒牌生】

圖片提供／冒牌生 分享 facebook 這兩年，由於工作關係，我常到高雄演講，每次來到這座城市，都僅僅只是匆匆一撇，讓我印象最深刻的地方莫過於高雄的車站，只要時間允許，我都會到不同的捷運站感受它們的美。無論是美麗島站最受到矚目的光之穹頂，還是曾被國外旅遊網站評選為世界最美車站第四名的中央公園站，都是我曾朝聖的地方。

後來，有一次在高雄的校園演講，結束後學生們推薦我，若有時間可以到前鎮區的輕軌逛逛，那邊有高雄最美的自行車道，可以搭乘捷運到凱旋站，從一號出口出來，或搭乘輕軌至C3站就能抵達，還能遠眺高雄地標85大樓，觀光旅行非常方便。

前鎮之星是高雄又一個成功將觀光景點與車站、自行車道結合在一起的經典案例。由於特殊的結構造型，隨著車道攀升，也創造出高雄城市風景線的多層次美感。這座高雄最美的自行車道在道路的規劃上採取了人與自行車分流，雪白的造型，鏤空的遮陽頂棚，在陽光的照射下形成多層次的光影對比和曲線之美。

最上方的觀景台視野絕佳，可以眺望高雄市區，觀景台下方的陰涼處還有些供用路人休息的椅子，貼心的設計吸引許多喜歡拍照打卡的年輕人駐足拍照留念，也成為了Instagram的熱門打卡景點。前鎮之星附近也有許多值得一逛的好地方，搭乘輕軌C5站便會抵達標高102.5公尺的夢時代摩天輪，從高空一覽港都不同面向之美。

夕陽西斜的時候，不如來一趟高雄前鎮之星，一路騎到光榮碼頭跟愛河，乘著風，感受港都高雄獨特的魅力。