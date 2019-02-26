Marsalis Bar馬沙里斯爵士酒館 爵士樂與藍調夜深情迷醉

【文／崔憶雲、攝影／曾信耀】

分享 facebook 微醺的夜晚最迷人，淡紅色的雙頰最惹人愛。如果還能想享受現場慵懶的爵士樂演奏，讓耳朵也談起戀愛，那該有多浪漫啊?

馬沙里斯爵士酒館就是一間藍調與爵士樂的夜總會，在這裡可以欣賞來自世界各地爵士樂手的現場演奏，各式名酒、威士忌與紅酒之外，還有許多軟性飲料、雞尾酒、無酒精特調等，滿足各個賓客的需求，五花八門的特調飲料是創意也是誠意，情人們即使不喝酒也會十分享受。

趁著微醺將愛大膽說出口。 攝影／曾信耀 分享 facebook 威士忌加上爵士樂，磚紅色牆壁配昏黃的燈光，粗線條的古老木質地板，透出老紐約的爵士風格，踏進酒館，耳邊流洩的樂音時而輕柔性感，時而放浪不羈，張力十足。經營超過十年的馬沙里斯酒館，每個角落都精心設計，自成一處風景。營業時間從下午開始，一直到凌晨，每個月都有不同的節目單，並不是每天晚上都有現場表演。平日晚間若是沒有表演，用餐或是喝酒的消費就以菜單為主，如果有現場表演，費用就會貴一些。

菜單上除了酒類品項眾多，餐食的選擇也很豐富，情侶們不妨在這個充滿爵士藍調的慵懶氣氛中用餐品酒，趁著微醺之際吐露愛意，大聲宣誓!

地址:前金區中正四路73號

電話:(07) 281 4078

營業時間:晚上7:00-凌晨02:00