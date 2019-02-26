貢多拉船遊愛河 異國風情浪漫破表

【文／崔憶雲、攝影／曾信耀】

高雄的觀光景點中，最早與愛情畫上等號的就是愛河。

情人們搭乘貢多拉航行在愛河，總會令人聯想到威尼斯，同樣是浪漫指數破表的愛之船，造型與威尼斯的貢多拉如出一轍。擁有迷人的美妙氛圍的貢多拉遊船，短短的25-30分鐘航程中，盡情欣賞河岸兩邊的燈海，伴隨船夫獻唱情歌，彷彿全世界都在為你倆祝福。

情人們在貢多拉遊船上表情意，但願能永浴愛河。 攝影／曾信耀 分享 facebook 貢多拉上船的地點在愛河東岸民生路底，也就是位於鰲龍的正前方，鰲躍龍翔這座大型燈飾是2001年台灣燈會的主燈，每晚都會打上繽紛的燈光，照耀著愛河，遊客可從河面上欣賞鰲龍色彩變化萬千的光影，倒映在水上，別有一番景致。

貢多拉營業的時間是從晚上6點一直到深夜11點多，假日則提早從下午開始營業。黃昏到深夜的愛河，每一刻都有不同的美麗。現在貢多拉遊船又增加了許多表演節目，依不同的時段會有街頭藝人的隨船演出，薩克斯風、吉他、中西民謠演唱等，船夫還會幫乘客取景拍照，留下難忘的回憶，一趟波光水影的航程，貢多拉輕輕搖著，戀人微醺低語訴說情話，這就是約會的最高境界啊!

貢多拉乘船處:河東路與民生路交叉口

電話:0908-103-866(請於營業時間撥打)

營業時間:下午16:00-凌晨00:00止、除端午龍舟競賽期間與除夕外全年無休。