圓仔控激推古早味麵茶冰 合春圓仔

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

林園超過一甲子歲月的合春圓仔，幾乎是陪伴當地人成長的超人氣老店，從廟口擺攤到了福興老街開店面，也開啟了三代老店的在地人情味。店裡的剉冰、熱食一看就是超老派，沒有時下各種趕流行的花式冰，或許在這個浮華時代，簡單不浮誇反倒成為一種特色，清香麵茶冰、雞蛋牛奶冰被拍照打卡更吸睛。

剉冰自選冰可以選擇多達九種配料，滿滿一碗超精實，紅豆、綠豆、花豆、薏仁粒粒飽實，蜜製芋頭吃起來綿密甜香，明明只是傳統剉冰的基本配料，卻讓人一直吃不膩，加上雞蛋就成了月見冰，偏愛古早味的話，在剉冰灑上麵茶，懷舊濃度瞬間爆表。

合春圓仔是林園囝仔從小吃到大的剉冰店。 攝影／曾信耀 分享 facebook 老闆雙手不停捏製的圓仔，不愧是老店招牌由來，手感溫度化作香Q純米口感，無論傳統或高牧鮮奶圓仔湯，溫熱的甜湯暖暖流進心底，尤其冬季限定的手工鹹湯圓是在地老饕的私房美食，手工包入特選瘦肉餡，大骨高湯加入油蔥酥，汆燙筒蒿增加口感，灑上五香粉提味，鹹湯圓當作正餐也很夠份量，同樣只有冬季才吃得到的米糕粥，細火慢煮的甜粥最適合慢慢品味這種屬於阿嬤年代的老味道。

地址：高雄市林園區福興街25號

電話：（07）641-7688

時間：12：00～23：00