探訪歷史建築體驗寧靜中的文化美學 原頂林仔邊警察官吏派出所

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

在全台各地老街風情大同小異的旅行記憶中，林園福興老街沒有倚老賣老的姿態，蒼白的素顏在物換星移之間，卻給人一種時間靜止的歲月面貌。福興老街上的原頂林仔邊警察官吏派出所在2007年登錄為歷史建築，在這一處近乎被遺忘的時空裡，再度引領遊人走進120年古往今來的時代風華。

福興街是清代的頂林仔邊街，原頂林仔邊警察官吏派出所於明治31年成立，這是林園地區最早設立的官署，之後就有公學校、市場、庄役場相繼在派出所鄰近設立，使得頂林仔邊街成為林園庄的政經中心。

走訪這座市定古蹟歷史建築，體驗寧靜中的文化美學，占地1400坪園區有日式辦公廳舍、木造日式宿舍、咕咾石防空洞、古井、水塔、老樹和綠地，如實刻畫當年生活情境，還曾獲得建築園冶獎。

派出所為一層樓磚木混合結構的日式建築，天花板仍保留局部編竹夾泥牆與雨淋板構造，辦公廳門廊上方的警徽和平鴿從不曾卸下的歷史任務。坐在簷廊下，熱天午後也不令人煩躁，遠離塵囂的清靜之地，獨享片刻重溫舊時光。

地址：高雄市林園區福興街97號

電話：（07）642-8600

時間：10：00～17：00、假日09：00～18：00，週一休館