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韓國瑜赴星馬選這東西當伴手禮 連2天賣到斷貨

無薪假不是老闆說了算 這3筆錢一樣不能少

林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

2019-02-25 14:32Takao樂高雄

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

詹記鴨肉依古法煙燻製成。 攝影／曾信耀
詹記鴨肉依古法煙燻製成。 攝影／曾信耀
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　　正港的小吃美食都在市場裡，肯定錯不了！林園市場裡的詹記鴨肉飯就如同小隱於市的市場老店，朝七正午日復一日，一大清早開市之後，來客已經川流不息，生意好到經常早早收工，為免向隅，老闆只能頻頻叮嚀一臉扼腕的客人「卡早來啦」。

　　相比坊間沾染觀光味的傳統市場，林園市場仍舊保持相當樸拙的地方況味，詹記鴨肉飯頂著90年旗艦老店光環，也不見醒目的招牌，海報紙上手寫著「豬哥伯自創品牌風靡百年」，讓人感覺更真實。創始人詹在益外號「豬哥伯」，當年開賣的鴨肉飯一碗3元而已，即使至今也僅僅一碗10元超庶民的銅板價，由於鴨肉煙燻口味獨到，還因此有許多仿效的鴨肉小吃到處林立。

　　詹記鴨肉飯竟然是因為「沒有鴨肉」而出名，原來老客人最愛的都是香噴噴的鴨油飯，白飯拌了鴨油和蒜酥就足以讓人再來一碗，若再拌入老闆自製的薑末醬油會更夠味。依循古法製作的煙燻鴨肉軟嫩不柴，金黃油亮的鴨皮不帶脆皮、也不油膩，吃起來特別有龍眼木的燻香氣，來一盤鴨肉、米血切盤，飽足感剛剛好！

地址：高雄市林園區文化街189號

電話：0953-888-436、0931-912-203、07-6467526

市場老店

地址：高雄市林園區林園北路113巷3號（林園市場內）

電話：07：30～12：30（賣完為止）

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.02】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

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