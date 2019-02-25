林園市場百年老牌銅板美食 詹記鴨肉飯

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

詹記鴨肉依古法煙燻製成。 攝影／曾信耀 分享 facebook 正港的小吃美食都在市場裡，肯定錯不了！林園市場裡的詹記鴨肉飯就如同小隱於市的市場老店，朝七正午日復一日，一大清早開市之後，來客已經川流不息，生意好到經常早早收工，為免向隅，老闆只能頻頻叮嚀一臉扼腕的客人「卡早來啦」。

相比坊間沾染觀光味的傳統市場，林園市場仍舊保持相當樸拙的地方況味，詹記鴨肉飯頂著90年旗艦老店光環，也不見醒目的招牌，海報紙上手寫著「豬哥伯自創品牌風靡百年」，讓人感覺更真實。創始人詹在益外號「豬哥伯」，當年開賣的鴨肉飯一碗3元而已，即使至今也僅僅一碗10元超庶民的銅板價，由於鴨肉煙燻口味獨到，還因此有許多仿效的鴨肉小吃到處林立。

詹記鴨肉飯竟然是因為「沒有鴨肉」而出名，原來老客人最愛的都是香噴噴的鴨油飯，白飯拌了鴨油和蒜酥就足以讓人再來一碗，若再拌入老闆自製的薑末醬油會更夠味。依循古法製作的煙燻鴨肉軟嫩不柴，金黃油亮的鴨皮不帶脆皮、也不油膩，吃起來特別有龍眼木的燻香氣，來一盤鴨肉、米血切盤，飽足感剛剛好！

地址：高雄市林園區文化街189號

電話：0953-888-436、0931-912-203、07-6467526

市場老店

地址：高雄市林園區林園北路113巷3號（林園市場內）

電話：07：30～12：30（賣完為止）