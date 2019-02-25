大酒家繁華落盡廢墟也是美 靜靜凝望時光 安樂樓

【文／陳婷芳、攝影／曾信耀】

這是廢墟吧！？其實廢墟攝影盛行多年，近年更成為一種時尚象徵的文青攝影美學風格。林園安樂樓在這波廢墟攝影題材中，是IG打卡最熱門的廢墟場景，更因為金鐘戲劇《一把青》拍攝，引來劇迷祕訪朝聖，凝望那動人又苦澀的時代縮影。

約建於1930年的安樂樓，本身就是一個大時代的故事，地處於新舊街區之間，戲院、酒家譜寫出林園夜生活序曲，安樂樓在當年是最奢華的大酒家，1933年還曾被徵用做為日本軍士官俱樂部，光復後再恢復成酒家，也曾經轉型為那卡西，一度還改為經營旅館，但終不敵逝水流年，在沒落後也跟著歇業。

(左) 安東樓絕代風華之後的蒼涼，讓人感受著大時代的悲歡離合。(右) 石柱、瓶欄雕飾仍能窺見巴洛克建築的華麗殘影。 攝影／曾信耀 分享 facebook 荒廢的老建築已不見昔日巴洛克式建築的華麗典雅，走進這棟兩層樓的石造建築，在狹長的天井下，想像著引領賓客進門的交際場面，天井的盡頭是通往二樓的細長石梯，空曠的大平台當時是舞廳，燈紅酒綠、紙醉金迷好不生動。環繞著二樓的迴廊，殘破的窗台徒留光影的美麗足跡，不再上演夜夜笙歌的歡場人生，紅塵滾滾繁華落盡，只見遊人鏡頭底下一幕幕時代的眼淚。

地址：高雄市林園區林園北路91號旁巷子