浪漫金銀河 同遊2019愛河燈會

【圖片提供／高雄市政府新聞局、高雄市政府觀光局】

2019愛河燈會-金銀河。 圖片提供／高雄市政府新聞局 分享 facebook 2019高雄愛河燈會以「金銀河」為概念，2月9日至2月20日於高雄橋至七賢橋沿岸閃耀登場。愛河水色倒映燈光，如同點亮城市的燦爛銀河，四大主題燈區「童心童趣」、「懷舊風味」、「魅力星光」、「戀戀風情」兼具文化藝術與在地特色，呈現高雄的獨特魅力。

古早味與新科技交會愛河燈會，傳統燈區由值班生肖領軍，圓潤可愛的百豬燈區發射無敵萌光芒；絢爛百米隧道燈、獨創頑味迷宮、律動光影華爾滋、傳情萬花筒等大型創意燈飾，以光影變化增加互動性及趣味性，展現科技水都的新面貌。

高雄燈會2月9日在愛河熱鬧登場，由霹靂布袋戲鼓陣為晚會揭開序幕，市長韓國瑜與來賓一同投下金幣啟動可愛撲滿豬，萌氣十足，象徵高雄新的一年諸事大吉，福氣與財富一同到來。接著高雄在地樂團霧虹樂團展現在地魅力、宅男女神安心亞、少女殺手吳思賢、台語新天王許富凱輪番上陣與民眾同樂。

2019愛河燈會-金銀河。 圖片提供／高雄市政府觀光局 分享 facebook 另為重現50年代風華，高雄燈會規劃金銀財寶夜市，棉花糖、捏麵人、畫糖等攤位回憶老時光，還有霹靂布袋戲、明華園及曾風靡南台灣的藍寶石歌廳秀等精彩演出。