老街新活力 相約訪旗山

【文、攝影／陳婷芳】

有「蕉城」美名的旗山，果真有如金黃耀眼的香蕉色彩般，不只有充滿建築美學的旗山老街，名列全國建築百景，還有香蕉蛋糕、枝仔冰、糖鐵便當，帶來超有感的懷舊潮經濟。

旗農的店 農產界的精品店盛大開幕

以巴洛克建築風格著稱的高雄旗山老街上，有百年歷史的旗山農會矗立在中山路與永福街二條要道交口，形成建築立面臨街切45度入口，淺色面磚上的「旗鎮農」標誌，彷彿一抹時代的印記，承載著這座市定古蹟的地標意義。旗山農會閒置辦公廳所整建創設的旗農的店，甫於去年十二月揭幕，嶄新的空間設計一改農會傳統賣場風格，遊客不僅能採買到全台精緻農產品，還能佇足喝咖啡。

旗農的店。 攝影/陳婷芳 分享 facebook 來到旗山蕉城，環繞香蕉主題設計的各種美食文創商品，令人耳目一新。由旗山農會獨家研發的金蕉瑪德蓮蛋糕、金蕉鳳梨酥、金蕉手工蛋捲、金蕉冰淇淋，限定在旗農的店才買得到，不僅全數使用旗山香蕉製成，還特地搭配旗山農會古蹟建築繪本畫風的包裝禮盒，完全翻轉老店氣質，精緻美味又可愛討喜。

旗農的店引入全台各農會的百大精品，在這裡選購最好的在地農產品，也提供地方小農交流平台，比賽常勝軍的金蕉米一直很暢銷。採買之後，旗農的店附設咖啡店正好小憩片刻，喝一杯香蕉冰檸檬、香蕉火龍果，來老街慢慢遊。

地址：高雄市旗山區中山路65號

電話：（07）662-8666

時間：10：00～19：00、10：00～20：00

小露吃 義式冰淇淋專賣×微型獨立書店

粉藍色的木作窗門大方的開啟，綠意盎然的盆栽點綴著家門口，黑板立牌寫著「GELATO義式冰淇淋、小農土產、小書店」，小露吃宛如鄰家小店風格，在旗山老街懷舊風潮之外，帶來了年輕有個性的生活氣息。遇見旅人坐在窗台邊慢慢品嚐冰淇淋，遠離了鬧街喧囂的人潮，一個人的清靜時光，在這間微型獨立書店看看書，或許才是小鎮上的日常。

小露吃的小店作風，吸引許多年輕人光顧。 攝影/陳婷芳 分享 facebook 在傳統小吃遍佈的古老小鎮，經營義式冰淇淋，總有點特立獨行的作風。其實小露吃的初衷是為了支持小農的理念，「我們希望尋找友善環境的生產者，來做出具有本土特色的義式冰淇淋，」店長露西說。

由主廚阿東負責製作的義式冰淇淋，都會清楚標明產地來源，大樹莊記農場的荔枝、屏東新埤的芒果、台南東山桂圓、旗山有機百香果、那瑪夏烏龍茶、甲仙山豬愛呷手工黑糖等等，加上日本京都抹茶、義大利金牌榛果、比利時嘉麗寶牛奶巧克力各種經典款，每天最多八種口味，在重質不重量的堅持下，濃郁而不甜膩的義式冰淇淋，給人徹底享受真材實料好滋味。

地址：高雄市旗山區復新街60號

電話：0984-381-433

時間：13：00～19：00、假日11：00～19：00，週一二店休

吉美西點麵包 旗山香蕉人氣伴手禮

使用旗山新鮮香蕉做成的蛋糕。 攝影/陳婷芳 分享 facebook 不枉旗山蕉城美名，漫步在旗山老街上，各式各樣的香蕉糕點產品琳瑯滿目，但唯獨吉美西點麵包人潮絡繹不絕，印著旗山經典、最佳伴手禮的禮盒包裝，更是幾乎人手一盒，搶購盛況驚人。

然而吉美創辦人賴朝進其實是在旗山香蕉傳奇即將走入歷史的背景下成長，當初懷著一份對家鄉的眷顧，在四十年前才開始了糕餅創業之路。賴朝進一直自我期許做出令人感受幸福的好滋味，何必捨近求遠，旗山香蕉就是最有故事的主角，十年前他以低油、低糖、清爽製作出香蕉蛋糕，還因此榮獲美食金牌獎網路人氣票選第一。

香蕉蛋糕除了使用全蛋製作，蛋糕體密度紮實，最重要的是全部選用旗山當地種植的香蕉做為香蕉來源的唯一食材，並需挑選新鮮近熟透的香蕉為主，加入天然胡蘿蔔素呈現香蕉原色，吃來無負擔。香蕉蛋糕香純綿密、濃郁加倍，改良版的六吋黃金蕉形似戚風蛋糕，口感鬆軟清爽，完全是老少通吃。

來到旗山老街最適合推薦散步甜食，旗山老街波蘿泡芙每日手工限量，飽滿香濃的內餡，加上酥脆金黃的外皮，冰凍後品嚐竟有冰淇淋般的奇妙滋味，新推出的台式馬卡龍作工精緻帶酥的餅乾體，讓人一吃就停不了口。

地址：高雄市旗山區中山路62號

電話：(07)661-5206

時間：09：00～22：30

旗山車站‧糖鐵故事館 糖鐵故事深度導覽

旗山車站位於旗山老街中山路起點，不只是地方上的交通樞紐，同時是小鎮聚落生活的核心所在，矗立在街頭的八角形尖頂彷如西方童話世界裡的小屋，褲腰屋根與山牆日本建築工藝的和洋混搭式樣，與旗山老街巴洛克建築街屋，構成一道迷人的露天建築博物館，成為旗山老街上最具代表性的觀光亮點之一。

旗山車站是老街上最具代表性的觀光亮點之一。 攝影/陳婷芳 分享 facebook 建於日治大正年間（1913年）的旗山車站，昔稱蕃薯藔驛，距今已有百年歷史，是糖業鐵路旗尾線上最重要的客貨運輸樞紐。隨著公路取代旗尾線的鐵道運輸，1970年代製糖業也沒落了，1978年旗尾線停駛，全線軌道拆除，後來在2005年公告為歷史建築，2016建築修復化身為糖鐵故事館。

站在售票亭，聽到汽鳴聲，彷彿催促著乘客趕緊進站上車了。重新舖設展示的五分車軌道上，停放著旗字編號比利時TUBIZA製的糖鐵蒸汽小火車，坐上搖搖晃晃的客運車廂內，等待發車的汽鳴聲，讓人瞬間憶起珍貴的老時光，還可以有VR虛擬實境體驗，感受旗尾線沿途風光。

館內除了軌距切片展示，還有小火車伸展台、飛天旗尾線迷你模型動態展示，小巧可愛的模型讓人相機快門按不停。來到車站，當然一定要回味記憶中的糖鐵便當，旗山車站限定的香蕉旺來酥、洛神甘蔗冰棒，也只有這裡買得到喔！

地址：高雄市旗山區中山路1號

電話：(07)662-1228

時間：10:00~18:00、週六日10:00~19:00，週二休館