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邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35Takao樂高雄

【文、攝影／陳婷芳】

岡山有三寶，羊肉、蜂蜜、豆瓣醬。話說岡山傳統美食融合了大江南北眷村文化，無論是舊市場的小吃攤、古早味的水冰，回味兒時記憶中的味道，走訪岡山尋味之旅就來對了！

綠林遍布的自然景觀，令人心曠神怡。 攝影/陳婷芳
綠林遍布的自然景觀，令人心曠神怡。 攝影/陳婷芳
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阿公店森林公園 蝴蝶後花園賞螢新秘境

　　茂密的林相，豐富的生態，加上阿公店水庫的湖光山色，阿公店森林公園成為最新的野餐踏青打卡新熱點。阿公店森林公園位於阿公店水庫的西北方，北側緊鄰小崗山，南迄阿公店溪。

　　公園入口就在一座翩然飛舞的蝴蝶藝術裝置帶領下，走進這座桃樂絲的綠野仙蹤，利用攔水堰將野溪的水引至與雨豆樹下的生態池，自然而然成為了蜻蜓、蛙類和水鳥的棲息天堂，沿著步道一路來到榕樹主題廣場，炎炎夏日在蓊鬱的林蔭下乘涼最愜意，步道旁的復興渠伴隨著淙淙水聲，從水庫流出的灌溉水滋養了大地生息，「小橋、流水、人家」如詩如畫真是太貼切。

　　往公園深處走去，還有蝴蝶的後花園，更是最新的賞螢秘境，這裡是螢火蟲棲地腹育保護區，每年四月初至五月中旬就是螢火蟲季節，只要在夜晚八、九點最佳賞螢時段，置身在螢光閃爍的森林裡，如夢似幻。

　　公園對岸的阿公店水庫大壩規劃環庫自行車道，全長八公里，從壩上能看見龍口吞泉的防洪出水口設計，來去全台最長的大壩踩風逍遙遊，享受風和日麗快活放輕鬆。

地址：高雄市燕巢區菜寮路    

堂伯豬肝捲 舊市場八十老店人情味特濃

外脆內軟，擁有多重層次的豬肝捲。 攝影/陳婷芳
外脆內軟，擁有多重層次的豬肝捲。 攝影/陳婷芳
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　　岡山當地人說的岡山老街，在昔日的平安舊市場也隨著攤商的遷移而荒廢，但是堂伯豬肝捲卻一直堅守在老市場裡，宛如小隱於市的老店，簡單的老味道日復一日真誠地送往迎來。

　　黯淡的平安市場在堂伯豬肝卷店攤燈光照亮下，只見絡繹不絕的人客上門光顧，天未亮的清晨，老闆們早已在老市場開工忙碌了。空蕩的市場一排橫立的堂伯豬肝捲招牌更顯醒目，舊市場八十年老店的字樣勾勒出年代的記憶，創始人「堂伯」吳滿堂剛開始是挑著扁擔，四處叫賣，後來才進到市場擺攤，從日治時期到現在依然是自家人打理老店，王麗貞、黃秀娟、陳語蓁兩代媳婦招呼著老客人，讓人始終有一份溫暖的人情在。

　　堂伯豬肝捲都是當天新鮮製作，豬肝捲、粉腸、炸豆腐、豬肺、豬皮、肉羹，從一而終的簡單料理，不同於傳統香腸熟肉黑白切琳瑯滿目，招牌豬肝捲以黃豆製成豆皮，鋪上削成簽的豆薯，再放上豬肝和青蔥，然後捲起來下鍋油炸，一口咬下外脆內軟，結合了豆薯的甜味和豬肝的鮮味，讓人乍看以為是糯米腸，卻有多層次令人驚艷的口感，堂伯自創的豬肝捲在當年可算是創意料理先驅呢！

地址：高雄市岡山區平和路95號（平安市場）   

電話：（07）622-4588

時間：06：30～12：30，週一店休

 

青葉冰城 古早味水冰懷舊的滋味

用料澎湃的冰品。 攝影/陳婷芳
用料澎湃的冰品。 攝影/陳婷芳
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　　小時候經常吃到的綿綿冰，現在仍是青葉冰城最暢銷的香綿水冰，也就是古早味的香蕉冰，即使立冬之後，甜湯熱飲開賣，但愛吃水冰的客人仍舊不畏寒冬大口吃冰，融化在口中的水冰，濃濃的古早味溫度更暖心。

　　青葉冰城老闆陳再添開店二十多年，堅持食材用料天然、健康，所有備料都是自己熬煮製作按部就班，專心一意在青葉冰城上，也因此一直以來青葉冰城僅此一家、別無分號。

　　除了自製香蕉冰，所有食材來源皆是產地精選，粒粒飽滿的紅豆來自屏東萬丹，還有台中大甲芋頭、雲林北港花生、台南關廟鳳梨、屏東枋山芒果，台農57號地瓜的黃金蕃薯、天然糯薏仁、芋頭、花生吃起來香綿帶Q，鳳梨、芒果更是新鮮香甜。

　　綠豆湯、紅豆湯、薏仁湯能煮到綿密卻不糊爛，原來是還得替豆子先SPA，從洗豆、挑豆都不能偷吃步，蔗糖炒香再熬煮的純手工糖水也是煞費苦心，綜合水冰任選兩種配料，綜合刨冰任選五種配料，這麼「搞剛」的真材實料無論如何搭配，都是滿滿的CP值爆表。

地址：高雄市岡山區中華路1-1號   

電話：（07）626-5578

時間：10：00～22：00

舊市羊肉 正宗溫體羊肉圍爐美食

一盤羊肉，一碗當歸羊肉湯，是冬日裡的一大享受。 攝影/陳婷芳
一盤羊肉，一碗當歸羊肉湯，是冬日裡的一大享受。 攝影/陳婷芳
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　　岡山三寶—羊肉、蜂蜜、豆瓣醬，素來遠近馳名，尤其岡山羊肉歷史悠久，早期與田寮鄰近鄉鎮山羊繁殖及羊隻買賣熱絡，而發展出以岡山為羊隻集散地，岡山羊肉美食也隨之興盛。舊市羊肉創始人蔡天慶早期就是經營羊肉買賣，後來在岡山第一市場（舊市場）擺攤賣起現宰羊肉，隨著市場改建而遷出，之後在阿公店溪沿岸周邊落腳，並且取名「舊市」方便老客人來找老店。

　　相較岡山傳統羊肉店多已轉型使用進口綿羊肉，舊市羊肉一直是採用當天處理的溫體羊肉，在店攤上看到「庖丁解羊」更是老店最大特色，從羊頭到羊尾全部部位皆可作為材料，以涼拌、快炒、燉煮各種烹調方式，呈現溫體羊肉最合拍的絕佳風味。

　　廚房裡不斷地飄出濃郁的中藥材香氣，第三代老闆蔡宗勳指出，火鍋湯底以現宰羊大骨、羊油為基底，加入當歸、川芎、枸杞、甘草、玉桂等多種藥材精熬而成，羊油會愈煮愈香，品嚐火鍋肉片時，汆燙六、七分熟是最佳口感。

　　除了火鍋圍爐，內行老客人都知道，熱炒羊肉才是老師傅們的手路菜，無論蔥爆、麻油、沙茶佐白飯，配上一碗當歸羊肉湯，簡簡單單就是一頓溫飽，從市場就有的羊肉米粉湯更是一甲子不變的老味道。

地址：高雄市岡山區河華路111號   

電話：（07）625-8151

時間：11：00～20：30

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.01】

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Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！
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