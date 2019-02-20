鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

【文、攝影／陳婷芳】

鳳山建城歷史兩百多年，無論古蹟老街的歷史現場，或常民生活食衣住行，文化古邑的地位無以撼動，來尋訪老字號小吃，小城故事多。

鳳儀書院 跟著Q版人偶穿越兩百年

跟著Q版人偶穿梭歷史兩百年，探索全台現存最大古蹟書院，科舉陞官圖玩大富翁，文昌帝君保佑你，一舉成名天下知。座落鳳山舊城區鳳明老街裡，鳳儀書院彷如一處古代歷史場景，古色古香的歷史建築，敦詩書、說禮樂，讓人瞬間恍惚在歷史劇般的大現場，身臨其境好不真實。

古色古香的歷史建築，讓人彷彿穿越時光。 攝影/陳婷芳 分享 facebook 清嘉慶十九年（1814年），鳳儀書院首開大門，傳來讀書聲，2014年書院門扉再度重啟，整整歷時兩百年。為了重現清代生活情景，重修後的鳳儀書院設置四組別具特色的歷史場景塑像群，入口處就是鳳山知縣曹謹蒞臨書院群像，一旁為鳳山牛墟市集群像，再往裡頭走，有武科練武群像、講堂授課群像。

鳳儀書院建築採儒道融合特色，木構屋架搭配燕尾式屋脊，最特別的是教學空間罕見附有宗教建築；書院門額內外皆題有「登雲路」，正門兩旁的抱鼓石及附著其上的兩條龍，並且採用上等福州杉的木構棟架、門窗、瓜筒、雀替等等，做工精緻細膩，足以顯示當時建築相當考究用心。

館內展示科舉考試用品、八股文介紹、小金榜等歷史文物，遊客還可以試玩百年前陞官圖的常民大富翁桌遊，來體驗看看「一舉成名天下知」的辛苦歷程，以及在學舍享受飲茶情趣。

地址：高雄市鳳山區鳳明街62號

電話：（07）740-5362

時間：10：30～17：30、週六日及國定假日10：30～18：30，週一休館

大東藝術文化中心 彩光熱氣球隨藝術升空

乘著熱氣球夢想起飛！？其實這是大東藝術文化中心的戶外建築空間設計，尤其入夜後，五顏六色的燈光投射之下，猶如一顆顆大型熱氣球冉冉升空的畫面，不僅是攝影愛好者夢寐以求的奇幻夜景，更是超熱門的網美朝聖地之一。

每個角落都是美美的自拍場景。 攝影/曾信耀 分享 facebook 大東藝術文化中心緊鄰捷運大東站，整個園區設計意象強調自然元素，以半戶外建築空間與週遭生態系統結合，引入自然風的流動、錯落的光影，以及雨水與鳳山溪源源不斷，營造東方禪學之美，而採交叉式結構建築設計，屋頂的大開口與下方水池能促進冷熱空氣循環，公共空間藝術也賦予了節能環保綠建築。

進入這座前衛又饒富童趣的建築藝術殿堂之內，內部設施多元完備，包括多功能演藝廳、視覺展覽館、藝術圖書館、鳳山歷史教室等等，還有ZONE咖啡親子餐廳等休閒好去處，週末假日經常舉辦大廳音樂會，開放給民眾參與互動的音樂饗宴，周邊還能到鳳山溪畔悠閒漫步，邊坡草地上有一大群可愛的羊咩咩裝置藝術，藝術家蔡坤霖所創作的「詩步領羊」（Spring），果然讓人覺得很放鬆。

全台首座以藝術圖書館為主題的圖書館，營造寬闊舒適的閱讀空間，入口處策劃新藝術主題書展，I do愛讀屋陪伴孩子一起閱讀時光，小王子書迷們還有一處秘密基地。

地址：高雄市鳳山區光遠路161號

電話：（07）743-0011

南台春捲 私房限量炭烤燒肉春捲搶先曝光

限量口味的炭烤燒肉春捲大受顧客好評。 攝影/陳婷芳 分享 facebook 每逢清明時節，南台春捲店攤前一定是大排長龍的景象，即使隊伍拉長到了中山路和維新路口，還是繼續有人跟著排隊，衝著老字號的春捲而來，完全不打算打退堂鼓。南台春捲創立於1977年，40多年老店從早年在騎樓賣春捲，後來應客人要求增加浮水魚羹、米糕等等，還因此榮獲鳳山建城220週年發現鳳山美食小吃的傳統小吃類冠軍。

可別以為春捲吃法一成不變，南台春捲第三代老闆羅友誠推出私房限量口味的炭烤燒肉春捲大受好評，在自製的春捲皮上，鋪上香腸、豆干、蘿蔔干、芹菜、高麗菜、豆芽菜、蛋絲、青蔥，放上炭烤燒肉，最後灑上花生粉，豐富的餡料實在物超所值，尤其吃到了炭烤香味時更令人大吃一驚。

南台春捲傳承三代，箇中美味自有獨到之處，羅友誠透露，食材上必定選用高山高麗菜，還有雲林花生研磨成顆粒狀，比起花生粉末更香濃，另外在春捲皮封口處特地抹上一層特製的蒜頭辣椒，也是老店獨家美味所在。

除了招牌春捲之外，浮水魚羹是使用了旗魚與鮪魚打製成魚漿，並以煮魚丸的高湯為基底，加入虱目魚骨與豬大骨熬煮的湯頭，完全不需要扁魚提味的純粹鮮味，魚羹口感相當清甜爽口。以五種中藥材醃製一天再油炸的排骨酥清燉之後，排骨酥湯自然帶出藥補底醞，配上檜木桶古法炊煮的米糕，也是經典絕配的人氣小吃。

地址：高雄市鳳山區五甲一路10號

電話：（07）745-3415

時間：09：00～22：30 ，週一店休

赤山肉圓 粿的故鄉激推竹蒸籠炊肉圓

只賣肉圓，和提供三種湯的赤山肉圓，有著傳統小吃老店的擇善固執。 攝影/陳婷芳 分享 facebook 在吃這家赤山肉圓之前，不妨先來認識「赤山」的歷史由來。赤山是在清朝年間至日治時期劃設的一個行政區域，範圍涵蓋鳥松全境、三民區東部與鳳山區北部，當年鳳山赤山庄素有「粿的故鄉」美譽，仰賴庄內淡水古井「龍目井」湧出的泉水，加上赤山米研磨後製出的粿特別Q彈香嫩，「赤山粿」因此得名。

赤山粿至今仍是鳳山最重要飲食文化之一，南部人偏愛的蒸肉圓就是赤山米延伸的傳統道地小吃。位於鳳山文橫路街屋騎樓上的赤山肉圓，迷你的小吃攤一直是街坊日常的熟悉作風，連紅色的招牌都看得出老店歲月留下的時光印記，店攤前總是有三、四個竹蒸籠疊起炊煮，不間斷地冒著蒸騰白煙，從一早七點開店就有客人絡繹不絕。

有著傳統小吃老店的擇善固執，赤山肉圓就是只賣肉圓，提供貢丸湯、魚丸湯、四神湯三種選擇，樸實簡單，但將自家招牌做好做滿。不同於北部肉圓油炸的口感，赤山肉圓用竹蒸籠炊蒸出一粒粒吹彈可破的白淨模樣，令人看得垂涎欲滴，每天現磨米漿製作的肉圓皮吃起來彈Q帶著米香，包著超有份量的豬肉餡，比起肉燥肉末加入火燒蝦的蝦仁肉圓，紮實的豬肉口感更帶飽足感。

地址：高雄市鳳山區文衡路161號

電話：（07）777-3259、0989-856-357

時間：07：00～18：00，週二店休