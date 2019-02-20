親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臺北畫刊
TAIPEI
文化臺中
KH Style
Takao樂高雄
新北市藝遊
臺中新聞

烘培界探險王－世界麵包冠軍王鵬傑

2019-02-20 15:26Takao樂高雄

王鵬傑以「官將首」為主題，得到2018世界盃藝術麵包組冠軍。 照片提供/莎士比亞...
王鵬傑以「官將首」為主題，得到2018世界盃藝術麵包組冠軍。 照片提供/莎士比亞烘焙坊
分享
【文、攝影／李曉萍

圖片提供／莎士比亞烘焙坊】 

　　一個彰化傳統麵包店長大的孩子，一個年少不學無術的陣頭囝仔，鬆開緊握大鎖打架的拳頭，變成一雙揉捏麵糰的手，他是王鵬傑，高雄「莎士比亞烘培坊」的創辦人，2018年榮獲世界盃麵包大師賽（Master de la Boulangerie）冠軍，成為繼吳寶春之後，第二位得到此項殊榮的台灣麵包師傅，參與投資的海外麵包店Recolte Bakery也被知名美食網頁Eater推薦為紐約最美味麵包。

浪子回頭的戲劇人生

　　王鵬傑以北部陣頭中常出現的「官將首」為主題，得到藝術麵包組冠軍，他的人生也和創作一樣精彩。

　　回憶起麵粉堆中打滾的童年，7歲開始包裝麵包，12歲就被店裡的師傅抓去揉麵糰，同學玩耍的歡樂時光，他被迫在廚房幫忙，「我絕對不會繼承家業」王鵬傑對父親發出宣告，對苦悶童年大聲反抗。

　　不愛唸書的國高中時期，整天械鬥、飆車、混網咖，或是廟會跳陣頭，成為訓導處的常客，彰化道上小有名氣的混混。戲劇性轉折發生在高三那年，某天晚上一群人幫兄弟慶生，卻在KTV門口見到朋友被仇家槍殺的場面，他嚇得動彈不得，之後幾天反覆想著，下一個是不是自己。

　　「老天爺開了這扇門要我走進來。」王鵬傑說一切就像命中註定，當時正好面臨指考，僥倖得到不錯的成績，抓住脫離混亂生活的契機，選擇高雄餐旅大學烘培管理系，只是想用最輕鬆的方式混四年。靠著麵包店打下的基本功和父親傳授的烘培訣竅，王鵬傑輕易地在術科方面表現優異，大二代表學校至上海參加國際技能競賽，全隊卻只有自己沒得名，看著其他同學上台領獎，一身驕傲被打趴在地。

　　失敗激出王鵬傑不服輸的個性，點燃他的麵包魂，從混夜店的毛頭小子變成麵包魔人，每天下課後獨自到實習工廠練習，深夜才回宿舍休息，用數倍的努力迎向接下來每一場競賽。

永不停止創新  讓工作更有趣

　　「決定要做一件事時，不要想哪些因素可能造成失敗，只要想著如何做才能成功。」王鵬傑說起做事哲學，眼神語氣帶著不容懷疑的篤定，2010年他以剛畢業的學生身份在高雄開設第一間歐式麵包店，就是抱持這樣的堅決。

　　對於習慣台式麵包和日式麵包的高雄人而言，光華路街角那間墨綠色外觀、看起來像書店、賣歐式硬麵包的店家像是異類般不親切，開店初期每日營業額甚至只有一千元，王鵬傑沒有因此灰心放棄，反而站上人行道大方送麵包、主動寄給部落客嘗試、在社區大樓辦試吃分享會，透過積極的行銷活動和媒體介紹打響莎士比亞烘焙坊的名氣，成功用外脆內軟的法式麵包征服高雄人的味蕾。

(左)王鵬傑相當注重衛生，進入烘培室需要經過除塵程序，帽子和口罩是每個人必備配件...
(左)王鵬傑相當注重衛生，進入烘培室需要經過除塵程序，帽子和口罩是每個人必備配件；(右)手上捧著比賽中受評審青睞的『荔香草莓』，王鵬傑顯得相當有自信。 攝影/李曉萍
分享
　　莎士比亞烘焙坊像一本百看不膩的好書，每次閱讀都能在熟悉的情節中找到新意。王鵬傑自豪的告訴我們，店內高達四成以上的麵包是原創口味，除了自己喜歡嘗試各種食材組合，他也鼓勵同仁每季研發新的麵包款式，例如新上市的『茼蒿起士法國』以冬季限定的台灣茼蒿為主角，清爽不油膩；『蔥。起司』是台灣小吃蔥肉餅和歐式麵包相遇的火花；『肉桂葡萄可頌法國』在法國麵糰中混入可頌麵糰，酥脆外皮包裹微微濕潤又Ｑ彈的口感，核桃香和淡淡肉桂香緩緩滲出，每一口都是歐洲的冬季滋味；最火紅的人氣指定款是『荔香草莓』，這款比賽時提供試吃的法式麵包以荔枝酒、草莓乾、玫瑰花、核桃和老麵糰的組合擄獲評審，剛出爐時草莓味搶盡鋒頭，在室溫下放至第二天，小麥香氣融合草莓甜香，若有似無的荔枝清香和玫瑰花香在咀嚼時逐漸清晰。

　　訪問當天我們進入一塵不染的中央廚房，即使已摘下烘焙師聖殿頂端的桂冠，王鵬傑依然親自實作並隨時指導員工注意細節，他劍眉挺拔，神情專注而嚴肅，揉麵糰的手指靈活而溫柔，像正在白胖麵團上彈奏最動聽的樂章。「雖然荔香草莓在比賽中得到很高的評價，我還是覺得可以突破，所以，不會有最滿意的時候，除非自己不進步。」當王鵬傑這樣說的時候，我覺得身為高雄人很幸福，因為可以常常吃到烘培探險王的創新。

【完整內容請見《Takao樂高雄》2019年No.01】

分享

Takao樂高雄

從前，原住民以竹子的名稱為她命名，日本人以讀音相似的「Takao」為她命名，而現在我們稱她為「高雄」。不同的名稱，很多的歷史故事，不變的是這裡有富饒的土地、溫暖的正能量、濃厚的人情味，多彩的港灣城市風情、多樣的美食文化，請跟著《Takao樂高雄》一起閱讀高雄、遊賞風光、聆聽達人說故事，探尋這城市更多的美好！
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

處處是打卡場景 旅店也可以很好玩 艾卡設計旅店

2019-02-20 15:26

延續老旅社的生命力 讓相遇是為了重逢 鶴宮寓

2019-02-20 15:26

如同「窩」在家中一般舒適 WO Hotel 窩飯店

2019-02-20 15:26

熱氣球下漫步彩色夢境

2019-02-20 14:04

蜜棗 甜蜜咬一口

2019-02-20 14:04

藝術可以很生活 優雅得不著痕跡 比歐緻居

2019-02-20 14:04

戀戀港都 遇見幸福

2019-02-20 13:01

秋冬漫遊六龜 賞蝶賞梅泡湯趣

2019-02-20 13:01

2019駁二小夜埕Max. Mix. Match

2019-02-20 13:01

打造全台最大自造者空間 南漂高雄創業家—楊育修

2019-02-20 13:01

Danny’s Flower駁二花朵實驗藝廊 許登栗愛上了高雄的暖陽

2019-02-20 13:01

北漂返鄉 梁峻榮編織家園的夢工廠

2019-02-20 13:01

用天使視角飛越高雄

2019-02-20 13:01

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

那幾年的203巷 與菜市場

2018-12-14 16:28

笑容是孩子的未來

2018-12-14 16:28

高雄瘋跨年 2019新年快樂

2018-12-14 16:28

族服裁縫巧手UMAV 日部落原住民文創藝術工坊

2018-12-14 16:28

創新研發 魚鱗變身生技產品

2018-12-14 16:28

來高雄 不能不看海 跟詩人林達陽一起吹海風

2018-12-14 16:28

品味呷好料 美食旅遊作家郭銘哲帶路哈瑪星 三鳳中街

2018-12-14 16:28

山城童趣 背包客夫妻賴啟文、賴玉婷的親子遊

2018-12-14 16:28

鏡頭下的高雄味 紀錄片導演郭珍弟

2018-12-14 16:28

拉阿魯哇族的傳承之路 族語教師游枝潔

2018-12-14 16:28

動手妝點繽紛聖誕 棒棒糖造型氣球

2018-12-14 16:28

哈瑪星「時空廊道滑梯」 歷史場域：登山街60巷

2018-12-14 16:28

數位夢想的前哨站 從DAKUO開始

2018-12-14 16:28

邁開腳步 前鎮煥然新生

2018-12-14 16:28

南方大城的音樂風景

2018-11-13 14:11

唱出心目中的港都旋律

2018-11-13 14:11

高雄女力——高雄款分享會

2018-11-13 14:11

澳洲女生的高雄發現 ——Youtuber「婷婷在台灣」

2018-11-13 14:11

秋日海味暖心脾 五味魚丸自己捏

2018-11-13 14:11

看天吃飯的脾性 知足安穩的生活——路竹鴨寮村

2018-11-13 14:11

玩桌遊認識高雄——樂高雄

2018-11-13 14:11

新興 持續閃耀

2018-11-13 14:11
看更多

熱門文章

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

歡度團圓佳節 正月十五慶元宵

2019-02-19 09:15

給你不一樣的燈節 城市夜光點亮街區

2019-02-19 09:14

「無刀免麻醉」縫雙眼皮？小心是黑心醫美！

2019-02-19 09:13

世界新工廠

2019-02-19 10:05

【編輯室報告】民之所欲向「中」靠攏？

2019-02-20 15:39

風格始於細節 改造空間氛圍從軟裝開始！

2019-02-18 12:37

2019駁二小夜埕Max. Mix. Match

2019-02-20 13:01

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

用天使視角飛越高雄

2019-02-20 13:01

厭世可以 但不要厭自己

2019-02-19 13:49

新一代水無痕玻尿酸 讓你美得自然無痕！

2019-02-19 09:13

處處是打卡場景 旅店也可以很好玩 艾卡設計旅店

2019-02-20 15:26

延續老旅社的生命力 讓相遇是為了重逢 鶴宮寓

2019-02-20 15:26

打造全台最大自造者空間 南漂高雄創業家—楊育修

2019-02-20 13:01

現代語彙新譯古典精神

2019-02-18 10:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top