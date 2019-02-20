烘培界探險王－世界麵包冠軍王鵬傑

王鵬傑以「官將首」為主題，得到2018世界盃藝術麵包組冠軍。 照片提供/莎士比亞烘焙坊 分享 facebook 【文、攝影／李曉萍

圖片提供／莎士比亞烘焙坊】

一個彰化傳統麵包店長大的孩子，一個年少不學無術的陣頭囝仔，鬆開緊握大鎖打架的拳頭，變成一雙揉捏麵糰的手，他是王鵬傑，高雄「莎士比亞烘培坊」的創辦人，2018年榮獲世界盃麵包大師賽（Master de la Boulangerie）冠軍，成為繼吳寶春之後，第二位得到此項殊榮的台灣麵包師傅，參與投資的海外麵包店Recolte Bakery也被知名美食網頁Eater推薦為紐約最美味麵包。

浪子回頭的戲劇人生

王鵬傑以北部陣頭中常出現的「官將首」為主題，得到藝術麵包組冠軍，他的人生也和創作一樣精彩。

回憶起麵粉堆中打滾的童年，7歲開始包裝麵包，12歲就被店裡的師傅抓去揉麵糰，同學玩耍的歡樂時光，他被迫在廚房幫忙，「我絕對不會繼承家業」王鵬傑對父親發出宣告，對苦悶童年大聲反抗。

不愛唸書的國高中時期，整天械鬥、飆車、混網咖，或是廟會跳陣頭，成為訓導處的常客，彰化道上小有名氣的混混。戲劇性轉折發生在高三那年，某天晚上一群人幫兄弟慶生，卻在KTV門口見到朋友被仇家槍殺的場面，他嚇得動彈不得，之後幾天反覆想著，下一個是不是自己。

「老天爺開了這扇門要我走進來。」王鵬傑說一切就像命中註定，當時正好面臨指考，僥倖得到不錯的成績，抓住脫離混亂生活的契機，選擇高雄餐旅大學烘培管理系，只是想用最輕鬆的方式混四年。靠著麵包店打下的基本功和父親傳授的烘培訣竅，王鵬傑輕易地在術科方面表現優異，大二代表學校至上海參加國際技能競賽，全隊卻只有自己沒得名，看著其他同學上台領獎，一身驕傲被打趴在地。

失敗激出王鵬傑不服輸的個性，點燃他的麵包魂，從混夜店的毛頭小子變成麵包魔人，每天下課後獨自到實習工廠練習，深夜才回宿舍休息，用數倍的努力迎向接下來每一場競賽。

永不停止創新 讓工作更有趣

「決定要做一件事時，不要想哪些因素可能造成失敗，只要想著如何做才能成功。」王鵬傑說起做事哲學，眼神語氣帶著不容懷疑的篤定，2010年他以剛畢業的學生身份在高雄開設第一間歐式麵包店，就是抱持這樣的堅決。

對於習慣台式麵包和日式麵包的高雄人而言，光華路街角那間墨綠色外觀、看起來像書店、賣歐式硬麵包的店家像是異類般不親切，開店初期每日營業額甚至只有一千元，王鵬傑沒有因此灰心放棄，反而站上人行道大方送麵包、主動寄給部落客嘗試、在社區大樓辦試吃分享會，透過積極的行銷活動和媒體介紹打響莎士比亞烘焙坊的名氣，成功用外脆內軟的法式麵包征服高雄人的味蕾。

(左)王鵬傑相當注重衛生，進入烘培室需要經過除塵程序，帽子和口罩是每個人必備配件；(右)手上捧著比賽中受評審青睞的『荔香草莓』，王鵬傑顯得相當有自信。 攝影/李曉萍 分享 facebook 莎士比亞烘焙坊像一本百看不膩的好書，每次閱讀都能在熟悉的情節中找到新意。王鵬傑自豪的告訴我們，店內高達四成以上的麵包是原創口味，除了自己喜歡嘗試各種食材組合，他也鼓勵同仁每季研發新的麵包款式，例如新上市的『茼蒿起士法國』以冬季限定的台灣茼蒿為主角，清爽不油膩；『蔥。起司』是台灣小吃蔥肉餅和歐式麵包相遇的火花；『肉桂葡萄可頌法國』在法國麵糰中混入可頌麵糰，酥脆外皮包裹微微濕潤又Ｑ彈的口感，核桃香和淡淡肉桂香緩緩滲出，每一口都是歐洲的冬季滋味；最火紅的人氣指定款是『荔香草莓』，這款比賽時提供試吃的法式麵包以荔枝酒、草莓乾、玫瑰花、核桃和老麵糰的組合擄獲評審，剛出爐時草莓味搶盡鋒頭，在室溫下放至第二天，小麥香氣融合草莓甜香，若有似無的荔枝清香和玫瑰花香在咀嚼時逐漸清晰。

訪問當天我們進入一塵不染的中央廚房，即使已摘下烘焙師聖殿頂端的桂冠，王鵬傑依然親自實作並隨時指導員工注意細節，他劍眉挺拔，神情專注而嚴肅，揉麵糰的手指靈活而溫柔，像正在白胖麵團上彈奏最動聽的樂章。「雖然荔香草莓在比賽中得到很高的評價，我還是覺得可以突破，所以，不會有最滿意的時候，除非自己不進步。」當王鵬傑這樣說的時候，我覺得身為高雄人很幸福，因為可以常常吃到烘培探險王的創新。