如同「窩」在家中一般舒適 WO Hotel 窩飯店

【文／陳筱君 圖片提供／WO Hotel】

充滿時尚感的設計旅店，總能讓人第一眼就不自覺地喊聲「Wow！」，而座落在高雄愛河邊的窩飯店，更將家的溫暖融入頗具現代感的裝潢中，以「窩」為出發點，讓旅人如同「窩」在家中一樣自在舒適。

鏡面天花板和落地窗，為挑高的大廳延伸出寬敞明亮的視覺感受，兩匹擬真的白馬雕塑佇立在一角，就連從窗外經過的路人都會多看一眼，不僅如此，櫃檯旁雕塑名家李真的「根氣」及朱銘的「人間系列—十二少女」都為大廳增添了藝術氣息，這樣不落痕跡的將藝術融入空間中，也顯示了業主的絕佳品味。

(左)百萬雕塑白馬前是房客拍照熱點。(右上) 不經意就可以在飯店的某個角落發現藝術收藏。(右下) 長吧是房客與三、五好友小酌的最佳空間。 照片提供/WO Hotel 分享 facebook 大廳一旁的Long Bar長吧餐廳是所有房客的最愛，坐在長長的吧臺前和三、五好友小酌談心，享受寧靜放鬆的時刻，到了宵夜時段還有免費點心可以享用，不定期還會邀請樂團、知名DJ或歌手表演，與房客同樂。

為了增加空間的穿透性，窩飯店每間客房都以強化玻璃作為浴室隔間，部分房型還備有蛋形浴缸，讓房客忙碌一天之後，可以窩在裡頭好好泡個澡，紓緩旅途的疲憊，之後窩在舒適的旅店，享受一夜好眠，向高雄說晚安。