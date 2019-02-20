處處是打卡場景 旅店也可以很好玩 艾卡設計旅店

【文／陳筱君 圖片提供／艾卡設計旅店】

當我們遊走在歐、美著名大城時，總可以不經意地在某些角落，發現一間間獨特、帶有自我風格的小旅店，以各種不同姿態，訴說著城市的故事，如同艾卡設計旅店一般，用幽默詼諧的俏皮創意，讓老舊的中醫診所變身成為設計感十足的藝術旅店。

設計團隊接手老建築時，除了外觀很舊之外，室內還有很多不規則的畸零地，完全不符合旅店地使用需求，但從世界各地招募而來的年輕設計團隊，將這項缺點變成另一種有趣味的延伸，像是以視差營造3D錯覺的6樓走廊，就是網美打卡的熱門場景，7樓的每扇房門，以簡單的立體幾何線條，製造門已經被打開的錯覺，也讓人驚呼連連。

（左）逗趣的熊貓房，觸目可見具療癒感的黑白身影 。（右）從屋頂伸進房內的巨大手掌。 照片提供/艾卡設計旅店 分享 facebook 最令人激賞的創意在36間客房，不論是懸吊在屋頂上的夾娃娃機吊臂或是從天花板伸出、隨時要把房客拎起來一般的大手彩繪，都散發了惡搞的趣味；有貓熊出沒或把整座溜滑梯搬入室內的房間，則是親子旅客的最愛；706房關燈後星空滿天的浪漫，讓許多情侶指定入住，502房那湛藍的天空和自由翱翔的飛鷹，讓人心曠神怡、全然放鬆，則是員工的私房推薦，所有的房型都只有一間，搶不到只好下次請早囉！。