藝術可以很生活 優雅得不著痕跡 比歐緻居

【文／陳筱君 圖片提供／比歐緻居】

（上）剪紙藝術師吳耿禎的作品。（下）比歐邀請國內藝術家參與室內藝術規劃。 照片提供/比歐緻居 分享 facebook 比歐緻居是一間非常年輕的飯店，開業不到一年，就打入tripadvisor高雄新興飯店前5名，低調隱身在民生中山圓環的一隅，由一群來自世界各地的藝術設計師共同打造，每一個角落都隱藏著優雅的藝術氣息。

和其他飯店不同的是，比歐從興建之初，就邀請藝術家參與室內藝術規劃，決定每個藝術品的擺放空間和位置，於是從大廳到梯廳，從走廊到客房，處處都有著別出心裁的驚喜。

擅長以不同媒材演繹剪紙藝術的吳耿禎，在頗具現代感的公共空間中，以霓虹燈管和金屬交互運用，用剪紙手法，帶出半個世紀前七賢一路酒吧一條街的在地懷舊印象；曾經參與台中歌劇院設計的建築師王喆，這次以藝術家的身份加入比歐，在8樓梯廳創造出互動藝術的趣味，牆面的圓筒中注入了水、墨、油三種，不同比重的液體，隨意轉動後交織出各種不同的紋路，彷彿立體的月亮表面。

比歐緻居位於交通便利的市中心。 照片提供/比歐緻居 分享 facebook 外頭綠意盎然的椰子樹、圓環與中央公園，為飯店創造出永久棟距和閒適的氛圍，這也是從南加州返鄉創業的業主，對那段生活的記憶，他們希望將這樣的生活藝術帶回故鄉，為旅人留下一方喘息的空間。