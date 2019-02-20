用天使視角飛越高雄

【文／李曉萍、圖片提供／智崴全球股份有限公司】

穿越雲層逆風滑行，從海面飛入高雄港，感受到水霧微微沾濕臉頰；快速繞過旗津燈塔，超越腳下巨型貨輪，85大樓已近在眼前；低空掠過夜市上空時，九層塔香氣真實得令人忘了自己還在室內。

（左）i-Ride飛行劇院設備示意圖。（右）i-Ride飛行劇院最大的特點就是不需要戴任何的VR眼鏡，即可感受身歷其繫的翱翔感。 照片提供/智崴全球股份有限公司 分享 facebook 智崴科技在溫哥華打造的飛行劇院，被知名旅遊網站TripAdvisor評為當地最受歡迎景點，2017年更獲得歐洲最佳主題樂園新設備之殊榮，風靡德國、西班牙、荷蘭等國。最夯的飛行體驗在高雄也能搭乘，「i-Ride體驗中心」位於高雄軟體園區，擬真體感模擬系統打造視覺、聽覺、嗅覺、觸覺與移動的五感體驗，不需配戴VR眼境，即可感受身歷其境的翱翔快感。

繫上安全帶，懸空式動感座椅升起，推進五層樓高的巨型球幕中，從空中俯瞰愛河、旗津、美濃、月世界、佛光山、荖濃溪等自然及人文景觀，有種熟悉又新奇的感動。如果你還沒認識這個城市，5分多鐘的《飛越高雄》影片將帶你跑遍高雄美景；如果你是高雄人，天使的視角將讓你重新愛上港都。

除此之外，還有位於駁二大義區C9倉庫的「VR體感劇院」，推出高雄自製VR影片「全能元神宮改造王」，以及「一起穿越侏儸紀」、「逃出絕命屋」、「小王子」等互動VR，提供您創新的8K立體聲光體驗！

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MLD台鋁生活商場改造自台鋁舊廠房，是生活娛樂與創意文化的大型商場。 攝影/MOOK 分享 facebook 順遊文青聚落 MLD台鋁生活商場

體驗過令人意猶未竟的感官震撼，不妨越過成功路，到高雄最有氣質的商場沈澱心情。MLD台鋁生活商場改造自台鋁舊廠房，保留見證台灣重工業的鋼樑等結構，以現代設計元素重新詮釋，打造一座結合餐飲、影城、書屋、超市、宴會等生活娛樂與創意文化的大型商場，獨到風格成為文青與潮流的聚集地。