任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

「如果這世間沒有愛情，你我可能都不存在！

如果這世間沒有愛情，人間沒有詩歌也沒有浪漫！

如果這世間沒有愛情，這個世界只是個冰冷的荒原！

如果這世間沒有愛情，戀人們不會相遇，人間還剩下什麼？」

韓國瑜市長拜訪瓊瑤，互贈新書。 照片提供/高雄市政府 分享 facebook 自表「寫了一生的愛情」的瓊瑤，近日在臉書上再度寫下了對愛情的深刻感言。

以一個「情」字，在中國現代文學史上寫出一片天地，瓊瑤確屬第一人。她憑藉著對人生、人性的洞察，在筆下塑造出一個個鮮活的人物、一段段刻骨銘心的愛戀，感動了一代代少男少女的心。

這樣一位在文學史上占有獨特地位的女作家，正是市長韓國瑜推動「愛情產業鏈」最佳的合作對象，在韓市長的力邀下，瓊瑤出任擔當高雄「愛情產業鏈」的總顧問及愛河最佳代言人，韓市長說明聘任瓊瑤的主因，是因為瓊瑤知名的作品《在水一方》可謂正是愛河的寫照，充分傳達了愛河的愛情精神。

瓊瑤也表示，其實自己與高雄淵源甚深，在1959年間，瓊瑤遷居高雄，住在新興區林森二路巷弄內，獨立的三層透天厝隱在鬧中取靜的窄巷中，推開小鐵門走進枝葉延展的小庭院，大街上的車水馬龍就被阻斷在外了。瓊瑤就在這靜謐的一方小天地，發表了正式出道的作品《窗外》，當年的她才25歲，之後，瓊瑤又在此陸續創作出《六個夢》、《煙雨濛濛》、《幾度夕陽紅》等多部讓人魂縈夢繫的愛情小說，奠定了她在文學界無可取代的地位。

針對韓市長推動高雄愛情產業鏈，瓊瑤首先建言高雄打造一座愛情主題公園，園區可佈置充滿愛情意象的公共藝術如愛神丘比特、月老等，並遍植浪漫的花海，新人可在園區取景拍攝婚紗照，市府可舉辦集團婚禮，甚至可邀請影視單位來此拍攝電視劇、電影，讓全民見證山盟海誓愛在高雄。

瓊瑤另表示，中、外知名的河上都有美麗的橋，愛河既然是高雄最具代表性的河，提議興建一座座愛情橋，讓人們能在愛之橋上譜下一段段戀曲。瓊瑤還特別提到，高雄可以拍攝一部電影，把高雄所有的美景都收錄拍攝進去，至於電影片名，她想取做「天作之『河』」，一語雙關地點出了愛河，令人激賞！

瓊瑤在臉書上呼籲「希望我所有的朋友們，都能擁有生命裡的愛！請大家支持相信愛情的韓市長！讓他為高雄，也為我們的下一代，留下代代相傳的『愛情產業鏈』」！未來，瓊瑤將會與高雄緊密合作發展愛情產業，歡迎大家來高雄談情說愛，情定愛河！