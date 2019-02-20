穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

【文／崔憶雲 攝影／林韋言】

穿件旗袍吧，這是女人一生不容錯過的絕美體驗。

擔心身材？在乎年齡？這就多慮了，在高雄有一間傳統好手藝的旗袍老店，無論環肥燕瘦，走進雲賞旗袍每個人都能找到一件最適合自己的戰袍。被稱之為戰袍可一點也不為過，一件件看似傳統的旗袍融合了現代感的時髦元素，萬紫千紅中總有你沒見過的色彩，映入眼簾的衣裳看似簡單，穿上身卻好像施了魔法般，女人特有的嬌柔嫵媚都綻放於舉手投足間。

雲賞旗袍創始人林彩雲親自監製每件旗袍。 攝影/林韋言 分享 facebook 選對布料和花色，絕對可以修飾身材上的缺點，不是每個人都有模特兒般的身材。經營雲賞旗袍將近40年的林彩雲女士，給了所有對旗袍有疑慮的女人，最肯定的答案。

市長交接典禮一炮而紅 旗袍可以美麗又時髦

在2018年底，出現在高雄市長交接典禮新聞中引發關注的旗袍裝，配合高雄拚觀光的熱鬧氣氛，雲賞旗袍確實有了許多關注的眼光與期待，不過老闆娘堅持「品質是一切」的觀念，一件可以美化身形，為女人加分的好旗袍，一定要有好的質料、好的設計、剪裁、配件、精確的量身訂製，最後才能穿出美麗的質感。所以，慢工出細活，從顧客來到店裡挑選訂製一件旗袍開始，溝通、量身、製作，大約要一個月的時間，除非顧客特殊情況要求趕工，否則，訂製一件完美的旗袍是值得耐心等待的。究竟該訂製、購買一件旗袍當傳家寶，還是因應不同場合需求租一件旗袍呢？擁有一件屬於自己的旗袍大約花費在9仟至2萬元，租金則是4仟元起跳。每件旗袍在製作過程中都有預留布料，方便讓顧客日後可修改。

40年傳統好手藝 一針一線手工縫製難傳承

雲賞台灣新旗袍店面。 攝影/林韋言 分享 facebook 融合現代時裝與傳統古典的設計，旗袍的樣貌隨著時代變化很大，對於傳統旗袍被認定是結婚喜宴一生穿一次的觀念，如今早已被時髦新花樣的改良式旗袍取代，新新人類對旗袍的認知，不再是老掉牙的古早味，反而是很酷炫的時尚新玩意，老旗袍配上新設計，讓擁有時裝底的林美彩雲更有發揮空間，玩得不亦樂乎。

師傅難尋，旗袍師傅更難，再加上好的布料不容易取得，像是絲、緞、綢、蕾絲，都是十分脆弱細緻的材質，一定要手工細膩才能縫製，年輕一輩的設計師缺乏耐性，很難養成。

要珍惜好的手工藝術品，每一件旗袍都是獨一無二的珍品，手感溫度增添了豔麗的光澤，喜宴、重要慶典、出國留學、紀念餐會….旗袍最能突顯重要場合的莊嚴與身段，來高雄觀光別忘了，到雲賞看一下你所意想不到的旗袍！

雲賞台灣新旗袍

地址：高雄市苓雅區中山二路430號

電話：(07)339-2818