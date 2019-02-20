北漂返鄉 梁峻榮編織家園的夢工廠

【文／陳筱君、攝影／曾信耀、圖片提供／林園夢工廠】

找回記憶斷層 追逐故鄉原貌

林園夢工廠築夢踏實 傳遞正力量

林園夢工廠團隊與耆老戴健城開心合影。 分享 facebook 你記憶中的故鄉是什麼樣子？對於很多林園長大的孩子來說，這個南方海邊的區域風很大、石化工業區的煙囪總是不斷冒著煙，長輩們經歷過幾場抗爭換來了現在的生活，然而？這就是林園的原貌嗎？這是林園夢工廠創辦人之一—副廠長梁峻榮，在就讀佛光大學社會系二年級參與社會運動後，一直在思考的問題。

直到遇見了很會說故事的耆老戴健城，透過他那生動有趣的解說，讓梁峻榮了解原來林園有豐富的鄉野傳奇、不為人知的祕境，雖然有些傳說淪為稗官野史，但卻是這一輩孩子認識故鄉的起點，接著從受過社區營造訓練的黃健君整理出來的林園文史記錄，印證、對照真正的在地歷史，於是在大三的時候，梁峻榮響應母校林園高中發起的大專生返鄉活動，以營隊的方式，讓學弟妹可以比自己更早開始認識這片孕育自己成長的土地。

用行動來耕耘林園事

好萊塢的夢工廠總是帶給人們歡笑與正能量，「我們也希望透過自己的力量，記錄這塊土地現在正發生的事情，提昇林園的正能量。」帶過幾屆返鄉營隊後，梁峻榮希望能夠將經驗更有效傳承，也希望為林園做更多的事情，於是兩年前和一群志同道合的大專夥伴們號召林園高中的學弟妹，正式成立林園夢工廠，憑著熱血，開始了翻轉故鄉的計畫。

(左)林園夢工廠定期舉辦海廢淨灘活動。(右)透過營隊讓孩子們更認識自己的家鄉。 照片提供/林園夢工廠 分享 facebook 為了讓行動更有力量，用年輕人的語彙跟他們溝通是第一步，粉絲頁上生動的文字、照片及活潑的影片，都是和外界溝通的利器，吸引了更多林園孩子關注故鄉事，一趟又一趟的小旅行，帶大家探訪林園歷史和祕境，再以淨攤活動宣導友善環境的概念、引導大家思考「海廢」對生態的影響，接著帶這些故鄉的孩子以關懷社區的角度出發，為長輩安排DIY課程、送餐等等互動，以行動獲得在地民眾的認同、深化影響力，進而讓所有人開始思考想要一個什麼樣的生活環境，「工業區的去留，不是我們這一代可以決定的事情，但我們希望帶動這些學弟妹，開始思考工業區對林園的正反面影響。」

未來他們希望將黃健君首創的「林園學」，有系統地傳授給高中生，讓他們成為國中小學的種子講師，向下紮根，傳遞林園故事，而北漂返家的梁峻榮有更深遠的目標，他希望將影響力擴大到高雄的其他區域，挖掘每個在地故事，讓所有高雄人一起築夢、扭轉外地人對高雄的看法。