Danny’s Flower駁二花朵實驗藝廊 許登栗愛上了高雄的暖陽

【文／崔憶雲、攝影／曾信耀】

記憶旅行中美好的片刻是一種幸福

Danny’s Flower創造美好的角落讓你記憶

只考慮三天，許登栗就南下開花店了。

Danny’s Flower的第一場婚禮花藝佈置就是自己的婚禮，也是從自己的這場婚宴開始，有了後續無數場婚禮花藝設計的訂單。

許登栗夫妻是Danny’s flower花藝實驗藝廊的靈魂，也是一對充滿愛的夫妻。 攝影/曾信耀 分享 facebook 負責人許登栗本身學設計，妻子負責行銷，南下開店之前在台北是以商業展場設計為主，服務的業主都是企業、飯店、公關公司等。不過，因為展場的性質非常多元，需要認識和運用的素材也是五花八門，自然對花藝並不陌生。

四年前與設計師公會來到高雄駁二參訪，受到高雄市政府文化局的邀約，來駁二閒置的倉庫開設一間花店，僅經過三天的考慮就決定南下。目前主要的業務仍舊以婚禮花藝設計為大宗，另外有配合的專案活動或場地佈置也愈來愈多，例如高雄市長交接典禮上的水果與花卉的裝置設計，令人印象深刻。

生命裡從此多了南國陽光 友善環境提供養分與無限生機

花店成功展店之後這三年期間，附近商家一間一間進駐，遊客四處拍照打卡，讓Danny’s Flower成了熱門景點，頗有群聚吸睛效果，同時也帶來許多商機。夫妻倆帶著岳父母與一條導盲犬Peter南漂高雄落戶，就這樣逐陽光而定居下來，面對南台灣的溫暖氣候和合理的房價讚不絕口，認為這裡是創業者的實驗天堂。

隨遇而安的中年夫妻，有著令人稱羨的工作與生活品質，決定南下開創新事業，第一眼看到駁二特區的倉庫，其實有一種莫名的吸引力，想像植物在冰冷單調的建築中綻放生機的一種反差。實驗性質帶來了無可預期的樂趣，著實令人驚艷。

(右圖)孩子與植物的對話，更貼近他們的內心世界。(左圖)透明玻璃屋的造型，讓Danny’s flower散發一股濃濃的綠意香氛與靈氣。 攝影/曾信耀 分享 facebook 在Danny’s Flower裏有各種不同風格的植物與花卉，許登栗建議初接觸花藝的人，可以從自己喜愛的花器著手，再選擇適合的花材，一點一點的將花器裝置完成，就能插出一盆漂亮的植物了。店內每個角落各自有風景，從多肉小盆栽、仙人掌、蕨類、當季的鮮花、永生花、乾燥花、不同材質的各式花器等，配合季節時令裝置主題，多元素材的搭配更是饒富創意。官網上隨時有手作課程招生，植物達人帶你走進花藝小教室，把綠植或美豔花卉帶回家，讓植物添增空間裡的生命力，也拉近人與大自然的親密關係。

下次來到Danny’s Flower別忘了帶一些靈感回家，讓植物豐盛你的心靈！

Danny’s Flower駁二花朵實驗藝廊

地址：鹽埕區大義街2-1號．駁二藝術特區大義倉庫C8-14

電話：07-521-6584