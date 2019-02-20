打造全台最大自造者空間 南漂高雄創業家—楊育修

【文／崔憶雲、攝影／林韋言】

人生的每一天都在學習和接受挑戰

這就是Maker的精神

南漂的楊育修為創客們打造天堂

如果說每個創業者都是天使的化身，從無到有的過程就像魔法一般，創造出奇妙的夢想世界，那麼M.Zone 大港自造特區，無疑就是天使長，讓這一切變成可能。 Maker泛指喜愛動手改變自己身邊一切的人，他們享受創作與改造的過程並樂於分享。成立M.Zone大港自造特區就是讓Maker具體化的呈現。

笑起來很陽光的楊育修，有著不怕困難的創客本色。 攝影/林韋言 分享 facebook M.Zone的執行長楊育修是嘉義人，原本在台北工作，任職台創時期曾經外派Maker Faire的發源地舊金山將近五年的時間，可說是國內Maker的先驅。高雄市政府多次邀請他南下協助開創基地，直到2015 年底離開台北自行創業，以廠商之姿進駐駁二藝術特區的八號倉庫，2016年6月成立大港自造特區，將空無一物的閒置倉庫慢慢改造成現在全台最大創客基地。

感性的楊育修，談到自己的成長過程與創業一路走來的曲折，提到某一次企業專案活動的前兩天，一手培訓的團隊居然集體離職，眼眶泛紅透露出傷感，遇到問題也只有硬著頭皮去解決。大港自造的整體空間試圖架構一個完美的場地，是一處可提供各式器具的空間，可以幫助創客們順利完成自己的夢想。只要你有想法，就可以找到方法去執行！

木工實驗室，是目前會員使用率很高的設備，工具與設備一應俱全。 攝影/林韋言 分享 facebook 創客天堂課程夯上架 3DP 雷切 木工 金工 縫紉

來到大港自造的空間裡，你會發現各類不同的區域，簡易的手作小皮革包、耳環DIY、3D列印、雷射切割，小數量的客製化訂單，製作公司團體或是學校社團的紀念品及伴手禮等，符合自造者個性化的精神。另外有寬敞的木工實驗室，讓喜好木作但苦無空間創作的自造者，有了一處親手打造夢想的園地，發揮無限藝術潛能。最受歡迎的要算是親子共創的活動，M.Zone有小團體親子共樂包場活動，例如廢材軌道小車，只要3000元就可以包場擁有10~15人的材料，讓孩子自由創作一架小車在軌道上滑行，不但小孩玩得愉快，大人也能重拾童趣，還可拉近親子關係。

自己動手做，完成腦袋裡天馬行空的創意，就算失敗也是一種收穫，這就是創客的最佳精神。『只要覺得是對的，就勇敢去嘗試』楊育修把舊金山的Maker Faire所見所聞帶回台灣，因緣際會來到高雄創立M.Zone大港自造特區，今年把經營方向和目標做了大幅調整，結合在地各項專業資源，放手讓團隊成員獨當一面，大幅提高會員的目標數，活化設備工具機的使用率，讓更多人進來基地完成夢想，是2019年的新希望。

南下高雄，步調慢成長慢資訊也慢，恰好給了M.Zone慢慢熟成的機會，每天都會下廚為女兒做飯，喜歡逛傳統市場的執行長，希望擔任口譯的妻子也能早日南下一起生活，因為，高雄居很有趣！

M.Zone大港自造特區

鹽埕區駁二藝術特區大勇區八號倉庫

地址：鹽埕區瀨南街8號

電話：07-521-1618