走讀西區 閱讀臺中的過去與未來

【文‧張連宏】

漫步臺中西區，宛如翻開舊時光的扉頁。從臺中州廳與大屯郡役所的百年的官署氣派，佇足於臺中文學館、大屯郡守官舍與林之助紀念館，細品人文與墨痕采風；轉角漫遊動漫彩繪巷、國家漫畫博物館與審計新村，見證歷史空間轉化為當代漫創與青年立業的基地，展現古今交融的獨特風采。

百年官署風華再現 臺中州廳

國定古蹟「臺中州廳」已有百年歷史，鄰近臺中車站，附近又有商業區、飲食消費區和傳統的老街，充滿著歷史文化資源，吸引許多外來遊客到此處參觀。歷經修復再利用工程，除文化局進駐辦公外，更規劃藝文展覽空間、委外空間等，開放市民參觀，為古蹟注入嶄新生命。

百年行政軌跡 大屯郡役所

「歷史建築大屯郡役所及臺中州廳附屬建築群」坐落於臺中市舊城區核心地帶，原為清代臺灣府儒考棚所在，日治時期接續設置地區官署，是臺中早期的行政中心，戰後曾作為憲光七村及臺中軍中廣播電臺，見證了臺中市社會環境的變遷與時代背景的演變。

因距離臺中火車站僅7分鐘車程，交通便利，故歷經修復後，成為舊城區重要文化地標。這裡不只是探訪歷史的起點，更是感受城市脈動與創意生活的最新場域。邀您一同品味臺中舊城新風貌，體驗屬於這座城市的文化魅力！ 日治官署大屯郡役所，芥末黃牆面展現歷史新生。

舊宿舍轉角處 臺中文學館

臺中文學館位於柳川東路與自立街交會處，原為日治時期警察宿舍，一度面臨剷平拆除的命運，後來經過各方搶救被保存下來，為了活化歷史建築，2010年開始進行修復及再利用工程，於2016年8月26日全館開放，是臺中第一座以文學為主題之公立博物館。

臺中文學館共有6棟館舍，包含常設館、主題特展館、研習講堂、主題餐廳、兒童文學區及行政中心。以「臺中文學」為主題，推廣在地文化，並舉辦相關的展演、講座活動，讓文學走進日常生活中，也是文青休閒好去處。

園區中央，豎立一棵高達約3層樓高令人驚豔的珍貴老榕樹，被視為來到臺中文學館必賞的風景，視覺上相當壯觀，吸引許多人在此處拍照留念，若是仔細觀察還會發現一部前人所留下的腳踏車，被氣根盤根錯節包覆沒有拆除，使人深刻體會到景物依舊，物換星移、人事已非的感受。 臺中文學館日式老建築、木棧道與巨大榕樹景致

翻轉老巷新活力 動漫彩繪巷

「動漫彩繪巷」位於安靜社區中一條平凡的小巷子，鄰近臺中文學館、國家漫畫博物館與第五市場，適合串聯行程，彩繪的作者竟是機車行老闆，初衷只是「不想讓牆壁空空的」，身為動漫迷的他便開始著手彩繪！由於畫風極為細膩、逼真，許多原作情節歷歷在目，馬上在臺中打響了知名度。

官舍日式采風 臺中大屯郡守官舍

歷史建築大屯郡守官舍，落成於1927年，是日治時期郡守的官邸，歷經多年修復後，讓這座靜謐的歷史建築，散發出一種活潑且充滿雅緻的新生氣息，轉化為當代藝文空間進行各種跨域展覽為主，同時結合設計開發文化商品，並提供城市旅遊導覽與資訊分享。

當代漫創殿堂 國家漫畫博物館

國家漫畫博物館籌備處坐落於臺中市林森路，其主體建築之一「刑務所演武場」興建於1937年，早期是司獄官與警察日常修練柔道、劍道的武道館舍，是臺中市目前保存最完整的演武場建築，並於2004年正式登錄為歷史建築，具有深厚的文化與研究價值。

2023年4月，文化部選定臺中刑務所建築群活化再利用，打造為兼具博物館、圖書館、創意基地的國家漫畫博物館園區，串連既有的19棟歷史建築，並於北側新建一座主建築基地，結合漫畫典藏、研究、展示、教育推廣、圖書館及動畫電影院，讓珍貴的古蹟不再只是靜止的建築。民眾來到這裡，除了能感受到老建築散發的歷史氛圍，還能在優雅的環境中接觸多元的漫畫作品。 國家漫畫博物館鏡湖夜景，日式古蹟倒影璀璨。

文創美學聚落 審計新村

審計新村位在臺中市西區，這裡原先是臺灣省政府審計處的員工宿舍，擁有將近五十年的歷史。

2016年臺中市政府正式委託民間公司營運，並以「審計368新創聚落」全新面貌呈現大眾面前。融合在地藝文特色，持續創造地方藝文產業價值，串聯在地藝文地域，並以「新空間經濟」吸引新的商業模式，創造舊房舍的新空間產值，提供青年良好創業環境。現已成為臺中市區一處溫馨且充滿生命力的場域，也是藝文、觀光、文創活動必訪的熱門景點。

膠彩畫之父故居 林之助紀念館

林之助紀念館，前身為臺中師範學校附屬之教師宿舍（居住宿舍），興建於1928年，為日治時期木造宿舍典型建築。亦為膠彩畫之父林之助教授的故居，除保留當時構造原貌，也見證柳川沿岸都市的發展，同時記錄了林之助一生的創作與歷程。

2007年臺中市以「林之助畫室」之名登錄為歷史建築，2013年由國立臺中教育大學進行修復再利用計畫，2015年修繕保存後免費開放參觀，2020年變更為「紀念建築」。