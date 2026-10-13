【文‧鄭敏玲】

從清代省城考棚、日治時期官署到光復後市政府行政辦公室，臺中州廳見證了中臺灣百年的風華與轉身，伴隨市民俯瞰著臺中市的物換星移、欣欣向榮，每個歷程都交織著不同的風華，主要有著三部曲。

第一部曲 清代省城預定地 惜成「未竟之城」

1887年（光緒13年）清代臺灣首任巡撫劉銘傳選定「橋仔頭」（約在今日中區、西區、南區、東區一帶），擬作為省城及政治中心，當年除了中區萬春宮附近稱「大墩街」，街市有民眾聚居之外，周遭都是雜草蔓生、人煙稀少之地。

省城於1889年（光緒15年）動工興建，由臺灣府臺灣縣知縣黃承乙、棟軍統領林朝棟（霧峰林家武將）負責興建。當時規劃建造臺灣儒考棚、省城隍廟、孔子廟、衙署等行政機構。然而到了1894年（光緒20年）繼任的巡撫邵友濂認為橋仔頭水陸交通不便，加上當時財政緊迫，因此停止建設，並將省城移往臺北，使得臺灣省城並未完工，相關的城市規劃也未啟動。

第二部曲 日本統治期間 興建臺中州廳

1895年（光緒21年、明治28年）清朝割讓臺灣給日本後，同年8月日本政府將中部地區的臺灣縣改制為臺灣民政支部，管轄範圍為今日臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣等區域。當時將民政支部設在東大墩，並將支部廳舍設在清朝時期興建的臺灣府儒考棚。

1896年（明治29年）設置臺中縣，東大墩改稱「臺中街」，「臺中」之名也開始成為這座城市的新稱呼。此後隨著西部縱貫鐵路通車，臺中居於南北交通樞紐的位置更加鮮明，因此展開規模龐大的市區規劃，道路、街廓與公共設施也在新的都市規劃下重新布局。

1912年（大正元年）開始設計臺中廳舍，由總督府營繕部門技師森山松之助負責修改設計，將新古典主義建築設計風格帶到臺灣，其代表作有臺北州廳、臺南州廳等，都採用巴洛克與新古典主義風格，是日治時期重要的官署建築。

1913年（大正2年）臺中廳舍開始動工，同年主棟及南北兩翼前段陸續興建完成。以臺中廳舍建築為中心，整齊的街廓場域，加上周邊寬敞平坦的街道相互呼應，也使臺中成為城市發展的重要軸心。1920年（大正9年）10月1日施行州制後，臺中廳舍轉變為臺中州廳，見證了行政區域逐步轉變的歷史軌跡。

第三部曲 國民政府時代 市政府辦公廳

政府遷臺之後，臺中州廳隨之轉型為地方行政核心。光復初期，此處曾短暫作為臺中縣政府與臺中市政府的聯合辦公場所；直到1946年縣政府遷往員林後，州廳正式成為省轄市「臺中市政府」的主廳舍。在此後的半個多世紀裡，這棟建築物見證了臺中市的蓬勃發展、都市擴張與各項重大市政決策的誕生。

臺中州廳不僅是公務運作的樞紐，更承載了多項重要功能。主樓二樓的特設空間與廣闊的中央中庭，長年作為舉辦市長就職典禮、市政頒獎、市民重大集會，以及接待國際盟友與外賓的官方門面；而其拱廊與議事空間，也是產官學界協商城市轉型的重要舞台。

直到2010年臺中縣市合併升格為直轄市，市府機關主力遷往臺灣大道市政大樓，州廳仍保留都市發展局與環境保護局在此服務。周邊的附屬建築群與眷舍，也記錄了軍公人員與眷屬的生活軌跡。