臺灣民俗學者與傳統戲曲推手 林茂賢

林茂賢 臺灣民俗學者與傳統戲曲推手

【文‧陳語心】

踏尋臺灣大塊文章，成就文化大好河山。國立臺中教育大學臺灣語文學系專任副教授林茂賢，是著名的臺灣民俗與傳統戲曲學者，多年來深耕本土文化具有卓越貢獻，讓他獲得「廣播金鐘獎」、「推展本土語言傑出貢獻獎」，他以點亮文化傳承的燈火為使命，並在年輕一代心中，埋下文化認同的火種。

為傳統藝術創造觀眾

林茂賢老師與傳統藝術的緣分，早在童年便已結下。出生於宜蘭羅東的他，祖父與父親都是北管子弟，從小便浸潤於濃厚的戲曲氛圍中；也因為家就住在羅東公園旁，經常能看見老人家在公園裡彈月琴、唱曲，偶爾還有「落地掃」演出，大家聚在一起，自得其樂。對他而言，民俗戲曲從來不是遙遠的文化，而是生活的一部分。

看似尋常的日常，直到負笈他鄉求學時，才在內心激起巨大的迴響。「我開始思考，身為宜蘭人，既然家鄉擁有這麼特殊的戲曲文化，我應該要去了解它。」也是從那時起，林老師開始好奇父親與祖父過去究竟唱些什麼，因此大學時加入地方戲曲研究社。這份尋根之心，也成為他踏入傳統戲曲領域的最初動機。

原本只是興趣，後來卻逐漸成為一生志業。就讀中國文化大學哲學研究所期間，林老師同時在《民俗曲藝》雜誌擔任編輯，邊讀書邊接觸民俗研究；1991年退伍後，他遠赴法國攻讀民族學博士，研究民俗與戲曲。

「以前我們常有一些西化、現代化的迷思，覺得傳統文化不夠現代、不代表時尚。」然而在藝術之都巴黎，街頭與地鐵站隨處可見精彩的展演；古蹟、路燈乃至公園設施，都充滿藝術美感，當地人對自身文化的珍惜與參與，讓他深受震撼：「法國人這麼珍惜自己的文化，我們為什麼不能也為自己的傳統做一些努力？」

「大家都這麼努力工作賺錢，不差我一個，但臺灣民俗戲曲研究與保存這條路卻沒有人走，我想我應該可以做一些『有意義』的工作。」林茂賢老師表示，1992年返臺後，他更加確定自己的方向：「我不是表演藝術工作者，我能做的，是為傳統藝術創造更多觀眾。」從靜宜大學通識教育中心到2008年加入國立臺中教育大學臺灣語文學系，他陸續開設「台灣文化概論」、「台灣傳統戲曲」、「台灣歌謠」等課程，在講台上開啟長達三十餘年的文化耕耘。 教育部長鄭英耀( 左) 頒發2026 年教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」予林茂賢老師( 右)

用雙腳丈量在地認同

林老師希望學生不只是坐在教室裡聽課，更要走出教室，親自感受臺灣這片土地。如果連自己住的地方都不了解，怎麼有資格說自己是那個地方的人呢！因此，在「台灣文化概論」課程中，他要求學生以「故鄉」為題撰寫期末報告，從地方名人、地名由來、產業、歷史事件到地方特殊文化，進行田野調查，深入梳理自己的家鄉歷史。

學生們一開始聽說要寫200頁，無不叫苦連天，最後卻往往交出超乎預期的成果─多數人寫出500頁以上甚至數千頁的詳實紀錄，因為當他們開始走訪廟宇、老街、產業與家族，才發現原來自己生活的地方，藏著如此豐富的故事。「在完成報告的那一刻，他們會真正產生一種『我是這裡的一分子』的認同感。」

進香一程 文化一生

他也要求學生親自參與重要民俗活動，其中最具代表性的，就是大甲媽祖遶境進香。對許多大一新鮮人來說，跟著大甲媽祖徒步苦行，是大學生涯中最特別的「成年禮」。他們沿途記錄心得、與指定地標合照簽到，在一步一腳印中，親身體驗民俗背後的人與哲學。

一般人看到的是表象，而哲學則深入叩問「為什麼」。在哲學系出身的林老師眼中，民間信仰並非盲目迷信，而是人們面對生存困境與未知時所交出的集體回應，正如媽祖受到廣泛信仰，是因其具有母親般慈悲包容的形象；北部城隍信仰的興起，投射出早期漳泉械鬥年代對秩序與公道的追求；而南部王爺信仰的盛行，則反映昔日南部防禦瘟疫的歷史脈絡。

在進香過程中，學生們更能深刻見證人性中光輝的一面：有人堅持徒步走滿九天，只為祈求家人平安健康；更有許多人不求回報，為香客遞上飲水、毛巾，甚至熱心幫忙洗衣、煮早餐。「在媽祖進香時，付出的那方會說『這是媽祖在照顧你』，被幫助的那方也能安心接受。」這份人與人之間真摯的互信與無私的關懷，也成為年輕學子生命中最震撼的一課。

有趣的是，每年到了媽祖進香期間，許多畢業生仍會主動回來走上一、兩天，把大甲媽祖遶境當成老同學相聚的約定；知道學弟妹要參加進香，還會在自家門口設置「簽到處」，準備西瓜、飲料，為學弟妹加油打氣。有些學生因為共同走過這段路而結為連理，帶著下一代重返進香之路；也有許多畢業後成為教師的學生，同樣帶著自己的學生來體驗民俗，將文化的火種代代相傳，這就是文化在他們生命中扎根的證明。

走上舞台 種下戲緣

同樣的理念，也落實在「台灣傳統戲曲」課程。林老師讓學生分組編寫布袋戲劇本，由系上提供專業戲台與上百尊戲偶，讓他們期中時登台演出；期末則要求學生把歌仔戲的經典曲調「七字調」、「都馬調」重新填詞、押韻，「只要你會唱一首曲調，你跟歌仔戲就有了連結，以後你走過歌仔戲班或聽到這個旋律，你才會停下來，才會真正變成歌仔戲的觀眾。」

林老師認為，觀眾不是自然產生的，如果完全沒有接觸過，便永遠不會走進劇場。於是他帶著學生看野台戲，也與九天民俗技藝團、聲五洲掌中劇團等合作，讓學生實際參與廟會演出，即使只是扮演路人、太監、官兵或宮女，走上一小段舞台，都可能成為日後走進劇場的契機。

點一盞燈 文化薪傳

除了深耕校園，林老師亦將影響力擴及公共政策與社會推廣。他長期參與文化資產與表演藝術相關公共事務，並義務擔任臺灣歌仔戲推廣基金會董事長，透過政策與資源整合，為傳統藝術開闢永續生存的空間：從守護瀕危的南管與北管傳承，到舉辦吸引數千人熱情參與的全國歌仔曲調大賽「歌仔上青」；從推動兒童歌仔戲親子劇場匯演，讓孩子從小接觸舞台，到透過廣播節目與跨校兼課，將傳統戲曲與其背後的溫暖故事傳遞至各個角落，一路走來，他推廣文化的心始終純粹而堅定：「只要有觀眾，傳統戲曲就能生存下去。」

林老師有許多著作，包括：《大廟埕：林茂賢臺灣民俗選集》、《戲棚腳：林茂賢臺灣傳統戲曲選集》、《臺灣民俗采風》與《臺灣傳統戲曲》等多部著作，為臺灣民俗戲曲研究奠定重要基石。

2026年，林老師榮獲象徵臺中市表演藝術最高榮譽的「臺中市表演藝術金藝獎」，彰顯其長年深耕民俗研究與教育推廣的卓越貢獻。而對他來說，更珍貴的收穫，是那些曾經走進他的課堂、行過進香之旅的學生，如今他們也成為文化的參與者與傳遞者，在不同的工作領域，將曾經親身感受的文化，帶進更多人的生命。

從羅東公園旁的童年記憶，到教室、廟埕與劇場，林茂賢老師像一名點燈人，透過每一次教學、每一場遶境、每一齣戲，點亮傳統文化的薪火。只要還有人願意參與、觀看與傳承，臺灣的民俗信仰與傳統戲曲，便能在歲月的滾滾長河中，持續綻放出璀璨光芒。