百年州廳的修復與重生

【文‧鄭敏玲】

臺中州廳的營建歷程，本身就是一部臺中都市發展的縮影。清領末期，臺灣巡撫劉銘傳曾於此地規劃臺灣府城；日治時期，隨著官制變革與市街改正計畫，總督府營繕課技師森山松之助1912年開始進行新建臺中廳廳舍修正及設計，1913年完成第一期主棟建築，1920年始改名為「臺中州廳」。

州廳整修 留下百年容顏

現代古蹟的修護經常秉持原貌修復的精神，以期達到原創性呈現。臺中州廳過去作為機關辦公場所，採封閉式結構，為了符合現在的開放性使用需求，經過歷史文獻爬梳及專家多次會議討論，在希望善盡文化資產保存與修護責任的考量下，決定採用「減法設計」方式進行工程。

臺中市文化資產處長李智富表示，臺中州廳的修復，首要任務就是拆除後期因應辦公室的需求而增設的暫時性隔間與鐵皮構造物，讓原有的優美建築輪廓與空間流線重新顯露，「民眾一走進州廳便能夠深入瞭解這棟建築的不凡歷程與歷史。」

李智富處長同時指出，臺中州廳的修復工程第一期經費2億3,500多萬元，第二期再利用工程，為4億2,000萬元。其中最嚴峻的挑戰，是州廳加強磚造與木構屋架的主體結構，在歷經百年風霜與臺灣高溫多濕的氣候考驗，已出現不同程度的腐朽與蟲蛀；而外牆的紅磚、灰白飾帶、仿石基座與泥塑裝飾，也多有裂化痕跡與老化現象。他強調，修復團隊希望原有的構件與材料「能保留者盡量保留」，為這棟典雅建築呈現最真實的歷史紋理。

古蹟修復工程的迷人之處，往往在於揭開隱藏於牆後的歷史密碼。李智富處長亦分享此次修復工程的新發現，在拆除側邊於1976年增建的建物時，讓被遮擋住45年的「C棟山牆（建築兩個側面上部成山尖形的橫牆）」重現。

此外，A棟角樓中央主棟「塵舍所」也首度重見天日。「塵舍所」是設計讓大型建築清掃能更有效率的「直達式」垃圾管道間，在當時是相當先進的概念。其他如中山廳（原市政府會議廳）混凝土地板獨特的金屬尖釘以及日治時期施工團隊所留下的「篙尺」、高約一公尺的重型金屬保險箱等文物，未來也將透過策展與導覽，逐步與民眾見面。

此次修復工程的另一項驚喜，則是首度揭開傳說中有關「地下防空避難室」的神秘面紗。李智富處長笑說，過去傳言鑿鑿說州廳內設有密道，甚至還埋了大批黃金，但都不是事實。「地下防空避難室」這項設施並非是在1912年最初興建的空間，而是1930年代至1940年代太平洋戰爭爆發期間，日軍面臨空襲威脅時，於後期加建的防禦工法。

避難室採用三十公分厚的混凝土牆與強化鋼筋築成，內部沿牆面設有長椅，供避難者長時間歇坐，並具備獨立的通風管道。他也澄清，州廳內部有地下通道可直抵戶外的說法並非事實，「避難室是一處封閉空間，並無密道！」戰時的公務人員緊急時前往避難，待警報消除後仍照舊返回工作崗位，相當具有責任感。

歷史意義 城市從這裡起步

臺中州廳不僅是一棟宏偉的建築，也是臺中市都市現代化的起點，更是當代文化資產活化的典範，這座融合了巴洛克式與英國維多利亞風格的官廳建築，伴隨本市走過超過一個世紀的歲月。

臺中市在日本統治初期，只是個待開發的小城市，在1908年(明治41年)臺灣西部鐵路通車後，帶來了很大的改變，火車的龐大運輸能量，為臺中市帶入了成長的動能。日本總督府決心將臺中打造為「臺灣中部政治與經濟的核心」。因此於1912年建築開始設計，1913年創建，自此奠定臺中早期行政權力核心的地位。

1920年(大正9年)，隨著行政區劃改制，此處正式升格為州廳，管轄範圍涵蓋今日的臺中、彰化與南投地區。臺中州廳的誕生，不僅具備實質的行政官署功能，更將西方古典美學移植至中部，串連起城市發展的美學軸線。歷經百年的歲月洗禮，它依然深受市民喜愛，宛如「城市文化的客廳」，持續承載著跨越世紀的歷史使命。臺灣光復後，政府將其作為臺中市政府的辦公場域，與鄰近的臺中市役所共同守護著數代臺中人的生活記憶。

原貌修復 老建築新風采

臺中州廳走過百年歲月，歷經時代更迭與城市發展，建築本體也留下歲月使用的痕跡。從早期作為行政官署，到戰後持續使用，長時間的使用使建築局部出現老化、損壞等情形。面對這座珍貴的古蹟，修復並不是重新打造一座「嶄新」的建築，而是盡可能保存原有的歷史痕跡，讓建築在時間中繼續延續生命。 臺中州廳修復工程，盧市長與團隊共同見證開工大吉。

修復工作以保存原貌為核心，透過建築調查、結構檢視與材料研究，逐一辨識不同時期留下的構造與細節。對於仍可保存的磚牆、洗石子、木構件及門窗等，盡可能採取修補、加固與局部復原的方式；對於損壞嚴重而必須更新的部分，則透過傳統工法與適當材料，延續原有的質感與樣貌。

一座老建築的修復，修補的不只是牆面與屋頂，更是在接續城市的記憶。那些斑駁的牆面、磨損的階梯與留下歲月痕跡的細節，都是臺中曾經走過的日子。如今，經過修復與活化，臺中州廳再次敞開大門，讓歷史不只被保存，也能重新被看見、被使用，在新舊交會之間，繼續書寫屬於城市的下一頁。 臺中市政府文化局已於8 月31 日正式進駐辦公

歷史容器 走向文化場域

臺中州廳走過百年歲月，堪稱是一個「跨時代的容器」。建築中央主體凸出的門廊與雄偉的羅馬柱式，讓人有嚴謹的秩序感與不可侵犯的公權力之感，呈現出日治時期「威權下的現代化」的軌跡。戰後臺中州廳從殖民權力的象徵，轉化為服務市民的中樞。建築內的走廊與牆面之間，不只有歲月痕跡，也深刻累積了不同世代的城市記憶。

臺中州廳於2002年登錄為歷史建築，2008年指定為市定古蹟，並於2019年升格為國定古蹟。修復團隊在古蹟修護方面，嚴格遵循設計者森山松之助的原創精神，並讓蛻變後的州廳空間，轉型為對市民開放，成為自由的知識場域；部分空間作為文化局辦公廳舍，其餘則規劃為展覽空間，被重新賦予藝術展覽、歷史教育與文創美學的新生命。