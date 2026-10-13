臺灣景觀藝術、油畫與雕塑先驅 朱魯青

【文‧林品慧】

走進臺中草悟道附近的一條靜巷，若不是特意停下腳步，很難察覺眼前這棟低調的建築，竟收藏著一位藝術家一甲子的創作歲月。大門微微敞開，朱魯青老師早已站在門前迎接，身旁幾件充滿童趣的雕塑與他的笑容相互映襯，引領我們走進這座承載藝術與人生信念的工作室，也走進一位扶輪人以藝術回饋社會的人生故事。

鋼筆藝術 畫說扶輪

在臺灣扶輪的歲月長河中，有一位藝術家，用一支鋼筆陪伴社友走過五十多年時光。他就是臺中大屯扶輪社資深社友朱魯青，也是臺灣景觀藝術、油畫與雕塑領域的重要先驅。

五十餘年的扶輪旅程，從年輕時加入扶輪社開始，扶輪不僅成為朱魯青學習與服務的平台，也逐漸影響他看待藝術與人生的方式。長期以來，他為《扶輪月刊》繪製鋼筆畫作與彩色封面，累積作品逾500幅，以細膩的筆觸記錄扶輪精神，讓一幅幅作品成為社友之間交流與傳承的橋梁。

對朱魯青而言，藝術從來不只是美的呈現，更是一種分享與服務的方式。他將景觀藝術、公共雕塑與環境設計融入生活場域，也透過創作回應扶輪「超我服務」的精神，讓藝術成為連結人與人之間情感的媒介。

藝術創作 生活日常

而這份對藝術與人的關懷，也體現在他長年生活與創作的空間之中。走進 IDEA 藝術與設計工作室，溫潤的木質空間搭配落地窗灑落的自然光，庭院裡錯落有致的景觀與室內作品相互呼應，共同營造出一處離塵不離城的藝術綠洲。藝術家朱魯青將這裡視為自己的「私人美術館」，平時並不對外開放，只希望真正理解藝術、願意靜下心欣賞的人，能有機會走進這座陪伴他數十年的精神居所。

這裡沒有印象中顏料四濺的工作室，也沒有堆滿畫布的凌亂景象，取而代之的是井然有序的生活美學。朱魯青自在地穿梭其間，娓娓分享每件作品背後的故事，沒有名家的距離感，更像一位邀請朋友到家中作客的主人。

談起創作歷程，他的眼神總會不自覺亮起，語氣裡充滿對藝術的熱愛與純粹，也期待透過作品將這份感動分享給更多人。 朱魯青美術館訪客絡繹不絕

工作室裡，大大小小的畫作與雕塑自然融入生活空間，藝術與日常早已密不可分。朱魯青笑著分享，每天早晨就開始創作，常常就是一整天。對他而言，創作不只是完成作品，更是一種持續與自己對話的生活方式。

奔放生成 生命軌跡

隨著腳步走近，一幅幅作品映入眼簾，很難以既有的藝術流派加以定義。厚重的色彩層層交融、堆疊，交織出豐富的肌理與光澤，彷彿每一道筆觸都擁有自己的生命韻律，在畫布上自由流動。

「我畫畫就直接讓顏料自由生成。」朱魯青笑著說。他使用富含礦物質的顏料乾燥後自然形成細緻的立體結晶，使作品隨著時間愈發沉穩，也能經得起風吹日曬。這套厚彩創作技法，是他多年摸索與實驗後建立的創作語彙。不刻意迎合既有規則，而是忠於自己對藝術的理解。

除了繪畫，雕塑也是朱魯青重要的創作媒介。「我最喜歡不鏽鋼，因為它可以永久保存。希望我的作品，能永續陪伴這個世界。」對朱魯青而言，他的創作從來不是追逐流行，也不擔心被AI模仿；這是一種無法複製的原創精神，隨著歲月流轉，持續與不同世代的人們對話。

夢愛美真 心靈景觀

二十多歲時，朱魯青承接明道中學校門及精神地標的設計，開啟景觀雕塑的創作生涯。對他而言，這不只是人生的重要轉捩點，更是藝術與教育理念的實踐。他希望藉由作品，引導每位學子找到人生的方向，正如精神地標「教育的方向」所象徵的意涵，成為陪伴一代又一代學生前行的精神標誌。 朱魯青（右四）2026 年捐贈居仁國中「居仁無限」大型雕塑給母校典藏

然而，真正形塑他創作視野的，來自年輕時深入雙鬼湖攀登聖山的探險經歷。走進高山與原始森林，讓他親身感受自然的壯闊與生命的韌性，也因此學會以敬畏之心面對土地。「我所做的景觀雕塑，直接由土地生長出來。」朱魯青說。多年來，他投入大量文史研究與田野調查，無論是亞哥花園、茂林國家自然公園，或是國內外各地的大型公共藝術，都延續著相同的創作思維——就是讓雕塑成為環境的一部分。

除了大型景觀藝術，朱魯青也是臺灣早期將吉祥物與公共空間結合的創作者之一。他設計的角色雕塑表情生動、姿態活潑，為公共空間增添親切而溫暖的氛圍，也拉近了藝術與人們生活的距離。這不只是朱魯青的創作信念，更是他半世紀以來始終堅持的生活哲學。

沉淨初心 純粹藝術

朱魯青習慣透過打坐讓自己歸零，「我的靈感來自本真的狀態，所以我的作品如同照見我的靈魂，心中所想及所得。」多年來，他逐漸形成一套「歸零心法」，讓創作更成為他內在狀態的映照。

一路走來，他曾在事業高峰時選擇重新出發，投入建築結構、生態與造園等領域的學習，將不同知識融入藝術創作之中。每一次重新開始，都是一次回望自我的過程，也讓作品累積出獨有的生命厚度。

談起一生的創作歷程，朱魯青只專注於自己熱愛的事情。對他而言，藝術早已不只是專業或興趣，而是一種與自己、居住土地及世界對話的生活方式。

位於臺中市西區的忠誠街，鄰近草悟道，有座隱身城市之中的私人美術館，蘊藏著朱魯青數十年來對藝術與扶輪最純粹的信念。五十餘年的扶輪歲月，讓他始終相信，藝術可以感動人，而服務可以擴展大愛；兩者看似不同，卻都源自一顆願意付出的初心。而那份始終未曾改變的初心，也正是他留給世界最珍貴的作品。