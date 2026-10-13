州廳建築之美與動物系密碼

角樓入口門廊下方不同造型的牛腿飾

【文‧鄭敏玲】

臺中州廳不僅展現近代官署建築美學，更蘊藏百年前因應環境而生的建築智慧。森山松之助透過柱廊、陽臺、「馬薩式屋頂」與「老虎窗」等設計，引入自然採光與通風，回應臺中亞熱帶氣候需求。修復過程中，也重新發現藏於屋頂下供維修人員進出使用的「貓道」，與防水防潮的「犬走」、兼具結構支撐與裝飾美感的人像造型牛腿飾，以及見證戰爭歲月的避難室等過去未曾曝光的構造、設施與空間。在州廳再度重啟之際，一起解鎖隱藏於建築中的動物系密碼，感受前人建築設計的巧思與創意。

新古典主義式建築

臺中州廳的建築空間中，主棟是最氣派最吸引人的建築。無論是日治時期的風景明信片取材或是光復後市長就職典禮大合照，甚至各地遊客參觀探訪，主棟建築都是首選的拍攝景點。

州廳的正立面及南北翼為馬薩式屋頂構造，主棟中央有塔式凸出設計，以衛塔連接南北雙翼，具有左右對稱的美感。入口玄關採用托斯坎柱式，二樓則是愛奧尼克柱式，室內亦分佈許多優美的雕花裝飾。

州廳建築語彙

走近臺中州廳，首先映入眼簾的，是沉穩而典雅的建築身影。這座跨越百年的歷史建築，融合巴洛克與英國維多利亞風格，透過對稱的立面、中央凸出的門廊，以及雄偉的古典柱式，營造莊嚴而開闊的視覺氣勢，展現出近代官署建築對秩序與比例的講究。

細看建築細節，拱形窗、山牆、柱列與裝飾線腳彼此呼應，在簡潔的幾何秩序中蘊含細膩工藝。陽光穿過窗櫺，落在斑駁牆面與廊道之間，讓冰冷的建築多了一份歲月溫度。穿梭其中，也彷彿能感受到百年前臺中城市逐漸成形、發展的歷史脈動。

百年州廳除了建築主體呈現的美學精神，更連結了與城市共同走過的歲月。它見證臺中的蛻變，也在今日重新成為人們親近歷史、感受文化的重要場域，讓百年建築不只是被保存，更以嶄新的姿態繼續走進城市生活。

馬薩式屋頂（Mansard Roof）

臺中州廳為新古典主義式建築，在所有空間中最引人注目的莫過於州廳主棟那座造型特殊的馬薩式屋頂。

起源於17世紀法國，由建築師弗朗索瓦•馬薩（François Mansart）大力推廣的「馬薩式屋頂」（Mansard Roof），具有加闊閣樓空間及調節溫度的功能。這種利用陡峭的下坡陡面，拉升建築縱深感與視覺高度的效果，也令位於街角主入口處的臺中州廳呈現出巍峨莊嚴的威權氣勢。

建築師在環境調控考量下所設計的高聳複折式屋頂，不僅在建築內部塑造出極為寬敞的頂層閣樓，延伸空間利用的可能性，亦使得木構造屋架與天花板之間形成了天然的隔熱氣層。這項工法讓百年前沒有空調系統的官署內部，依然能藉由上方廣大的空氣層阻絕夏季烈日的曝曬，達到美學象徵與物理機能的極致平衡。

老虎窗（英文dormer ; 法文lucarne）

在陡峭的馬薩式屋頂斜面上，嵌有一扇扇向外凸出、帶有精緻山牆的小窗戶，稱為「老虎窗」。許多人常誤以為這個名稱與老虎的凶猛形象有關，但這其實是一段極具趣味的語言演變史。有一種說法是起於19世紀，許多西方建築傳入上海，建築師在傾斜屋頂上採用向外推擴的垂直窗戶，讓原本陰暗無光且潮濕的頂樓獲得採光與通風。這種開在斜屋頂上的凸出小窗戶被稱為Roof Window。發音上 Roof 的發音近似上海話「老虎」的讀音，因此被稱為「老虎窗」或「老虎天窗」。 老虎窗（英文dormer ; 法文lucarne）

位處亞熱帶的臺中氣候炎熱，閣樓空間極易積聚悶熱空氣，馬薩式屋頂結合凸出於屋頂斜面上的老虎窗，巧妙地利用熱空氣上升的物理原理，將閣樓熱氣向外排出。這種做法同時也引入新鮮空氣與自然光線，使封閉的屋頂空間得以順暢呼吸，讓作為行政辦公與公共空間的臺中州廳，符合實用而且具有人本思維的舒適需求。

牛眼窗（Oeil-de-boeuf）

除了老虎窗外，州廳屋頂與山牆上方還點綴著一排圓形精緻小窗，稱為「牛眼窗」。牛眼窗源自法文「Oeil-de-boeuf」，字面直譯即為「牛的眼睛」。在西方古典巴洛克與新古典主義建築中，牛眼窗是極具標誌性的裝飾性開孔，也常嵌入山牆（Pediment）中央或樓層間的牆面上，同時具備與老虎窗相似的排濕通風功能。

臺中州廳設計時，極講究立面幾何圖形的和諧與比例。牛眼窗通常被配置於山牆中央或屋頂飾帶上方，外框則裝飾著繁複的泥塑花草紋飾與拱心石（Keystone）。 牛眼窗（Oeil-de-boeuf）

臺中州廳主棟建築立面出簷山牆上的牛眼窗不僅搶眼，也與後方一整排的牛眼窗相呼應。建築師以當時歐洲中心——巴黎最先進的建築樣式來設計臺中州廳，不僅有官方刻意向外宣示帝國官署的「威嚴與秩序感」，更像是展現「西方現代化」與「文明治理」臺灣的決心。

整排的牛眼窗將自然光線引入馬薩式屋頂的木造桁架閣樓內部，恰與屋頂內部的「貓道」及通風夾層，形成良好的空氣對流，可有效地將積聚在閣樓的熱氣排出，降低下方辦公空間的溫度。

貓道（Catwalk）

「貓道」並非給貓走的通道，而是專為建築檢修人員所鋪設的狹窄木製步道。如果說老虎窗與牛眼窗是屋頂的眼睛與呼吸孔，那麼隱藏在屋頂天花板上方的「貓道」（Catwalk），就是維繫這座百年建築流暢運作的血脈通道。

臺中州廳採用巨大的木構造屋架，屋頂與室內天花板之間存在著寬敞卻低矮的閣樓空間。人員能即時檢查木桁架是否受潮、蟲蛀，或是處理屋頂漏水與電線佈設。「貓道」貫穿臺中州廳主樓中央棟及左右兩翼的閣樓屋架，整體維修動線總長達數十公尺至上百公尺，沿主要屋脊與木構造節點延伸。

由於空間高度受限，維修工人在貓道上行走時必須彎腰前行，身姿輕盈敏捷如貓，因而得名「貓道」。這套隱蔽的「貓道」工法，展現了百年前設計者將「維護」的生命週期概念納入建築設計的前瞻智慧。尤其在多雨且常有颱風的臺灣，一旦馬薩式屋頂外層鋪設的石板瓦或銅片瓦有鬆脫、破裂導致滲水，維修人員也可經由「貓道」在第一時間定位漏水點，緊急修補。 貓道（Catwalk）

犬走（Inubashiri）

於臺中州廳屋壁與排水溝之間狹長的混凝土或石材鋪面，亦設計有日本傳統建築工法「犬走」。這種意指「狗可以跑過的小徑」，在建築學上稱為「外牆排水護腳」或「防檐滴鋪面 」，具備防污、防濺功能。

臺灣夏季常有驟雨與豪雨，當暴雨從高聳的州廳屋簷傾瀉而下時，若直接落至土壤地面，濺起的泥水會大量沾附在紅磚基座上，不僅造成牆面污損，更會導致水分滲入牆基結構而發黴，日積月累下，牆體易受損、崩解。

寬度約三十公分的「犬走」混凝土鋪面設計，座落在屋簷滴水線下方，除能承受雨水重力沖擊，水勢也能順著微小坡度迅速排入排水溝，成為保護州廳紅磚牆體百年的無聲功臣。 犬走（Inubashiri）

人像造型「牛腿飾（Corbel）」

「牛腿飾」是臺灣對西方建築中拱托或樑托的俗稱，意指在西方建築內部常見的S型卷軸托座，因側面線條彎曲宛如牛的後腿而得名。臺中州廳主棟內部二樓中正廳外主柱兩側各有一座人像造型的「牛腿飾」，這種將人像融入結構的托座，可追溯至古希臘羅馬時期的人像柱，其後演變為文藝復興巴洛克時期的人面飾（Mascaron），以及中世紀哥德式建築的怪物石雕托座（Gargoyle / Grotesque）。 人像造型「牛腿飾（Corbel）

在西洋石造與磚造傳統中，「牛腿」結構具有承重的實質力量，同時可轉移上方陽台、屋簷外推的重量至垂直牆體。臺中州廳雖採用鋼筋混凝土或磚混建築，「牛腿飾」演變為裝飾性構件，仍承襲了此一結構力學的表現形式。在修飾空間的美學視覺上，直角相交的牆面與懸吊結構（如陽台底座）易顯生硬，透過帶有渦旋（Volute）曲線與立體人面雕刻的牛腿飾，能軟化建築線條，創造出豐富的光影變化與立體層次。

臺中州廳內的「人像牛腿飾」裝飾採中長捲髮西洋臉孔、下綴以圓形聯珠如白色長袍上的鈕扣，整體類似於法官造型，不僅彰顯官署權威與莊嚴，也有公平施政的寓意。

讓建築智慧與舊城記憶永續呼吸

從「馬薩式屋頂」的威權美學，到「老虎窗」、「牛眼窗」、「貓道」與「犬走」這套妙趣橫生的動物系建築名詞，臺中州廳作為一座歷史的紀念碑，也是一部活生生的亞熱帶建築工法教科書。每一個看似趣味的名稱背後，都深刻凝聚著百年前工匠對自然氣候的敬畏、對材料特性的掌握，以及對於未來維修的長遠考量。

隨著全面修復工程的圓滿落幕，臺中州廳即將以「市民公共文化空間」的全新姿態重新開放。當我們再次走進這座重獲新生的古典殿堂時，不妨仔細欣賞這座百年建築透過空間、歷史與城市生活交融，靜靜訴說的知性語彙。