走讀清水 山海交織的濱海明珠

【文‧張連宏】

清水區舊稱「牛罵頭」，早期為拍瀑拉平埔族牛罵頭社的聚居地。本區位於大甲溪以南，大肚臺地與臺灣海峽間，是一座在時光中隆起的海岸平原。這裡兼具古典與現代風情，俯拾皆是歲月留痕的多處古蹟，亦坐擁潮浪與群鳥共舞的絕佳自然生態；走進小鎮，還能品嚐到承載在地記憶的知名美食。

遨遊蔚藍 臺中海洋館

臺中海洋館擁有全臺最大的沉浸式水母展示缸，設有5層樓、8大主題展區。場館外部建築美學是以「大甲溪的石頭」為設計概念，象徵從山間溪流到港灣礁石的自然遷移，巧妙融合海港與時代的記憶。

海洋館的展示內容以大甲溪流域為出發點，串聯高美濕地至臺中港的水域生態，帶領參觀者感受山海交織的奇妙海洋世界。館內設有水母體驗區、濕地體驗區、河川體驗區等主題展區，呈現臺中從山到海、從淡水到海水的多樣生態與樣貌，也結合教育、體驗、娛樂、保育與在地產業，打造兼具學習與生活樂趣的親子休憩空間。

與海共舞 高美濕地木棧道

高美濕地木棧道全長約691公尺，兩側被一望無際的濕地環繞，使遊客能在棧道上近距離觀察招潮蟹、彈塗魚及各種水鳥，傍晚時分，落日餘暉映照，景象千變萬化。

高美自行車道是沿著清水大排、海堤至高美濕地，南起濱海橋、北至高美海堤防汛道路，全長3.3公里，除了可以鳥瞰整片高美濕地外，同時也是賞鳥、看夕陽的好地方，還可眺望西側海岸的風力發電機組，是個可以讓遊客旅遊休憩的好地方。 鮮為人知高美濕地晨曦如詩如畫

檜木幽香 清水國小日式宿舍群

清水國小創立於1897年（原牛罵頭公學校），是臺灣唯一仍在使用中、具百年歷史的「校園古蹟」群。校內保留珍貴的日治時期U型紅磚教室、典雅拱廊與日式教師宿舍，為市定古蹟。這裡將歷史空間與教學結合，以「校園12景」聞名，是結合教育與歷史風味的特色學府。

紅白錯落 高美燈塔

從木棧道往岸邊望去就可以看到高美燈塔最美的角度，燈塔興建於1967年，當初選址於大甲溪口南岸，是為了協助往來於桃園白沙岬與澎湖目斗嶼之間的船隻精確定位，並以全臺唯一紅白相間的八角形橫紋塔身聞名。這座燈塔自2024年起活化轉型，成為提供住宿體驗的燈塔園區。

香煙裊裊 紫雲巖

紫雲巖供奉著觀世音佛祖，又稱為「觀音亭」，是臺中最大的觀音廟，正殿為兩層樓式建築，兩側各有一座鐘樓，廟頂為金黃色瓦片，精緻非凡，古剎建於清康熙年間，經過多次修建，於1980年重建完成，煥然一新。廟內有座自乾隆43年所留下的古碑，記載中臺灣拓荒史事，頗為珍貴。

在地人習慣稱紫雲巖為「觀音亭」，是中部地區重要的信仰中心之一，並興建文化大樓結合宗教、文化、觀光等，成為清水知名的景點。

星海翻湧 鰲峰山觀景平台

鰲峰山運動公園，早期又稱為「清水公園」，每到假日總會吸引不少民眾前往，肆意在廣大的草坪上嬉鬧奔跑、聊天散步、打棒球等。園區內包含兒童遊戲場、自行車競技場、風箏廣場、賞鳥區、史蹟保存區等規劃。鰲峰山觀景平台建造之後，成了清水區的打卡新地標。夜幕低垂，也可觀賞璀璨的夜景。

鰲峰尋古 牛罵頭遺址

「牛罵頭遺址」位於臺中市清水區（舊稱牛罵頭）鰲峰山上臺中港特定區市鎮公園原陸軍清水營區內，而「牛罵頭遺址」為臺灣中部地區新石器時代中期文化的代表，並以此地名作為本文化類型的命名，亦為國內第一個「命名遺址」，出土陶器以紅、褐色繩紋陶為主。

傲骨築夢 黃家園

清水黃家瀞園興建於1932年。昔日園主黃汝舟於日治時期曾任三塊厝庄長、四塊厝區長，主持興建工作者則為其子黃茂林先生。

瀞園建築本體為二進雙護龍格局，前庭極為寬廣，並有半月池、上有石橋連結小島。建築第一進為折衷式樣，建築立面柱式、拱圈、山牆融合了西洋建築風格語彙，第二進則為傳統閩南式樣，裝飾手法除牆身貼飾白磁磚外，構架、簷廊、屋脊等皆以傳統的剪黏、交趾陶、泥塑、木雕、石雕、彩繪為之，裝飾風格極為繁複，兼有臺灣、日本、西洋等建築風格。

荷香映照 趙家古厝

位於清水區的趙家古厝「天水堂」，建築年代從1890年左右至今有一百多年歷史，古厝為兩進六護龍，四周竹圍密佈，搭配前方的一池粉色荷花，古色古香的風景值得一訪，後靠鰲峰山，間有水路環繞，是一座保持相當完整的三合院。半月池每年夏季期間5至8月荷花陸續綻放，美麗的荷花田，伴隨著青山、綠田、古厝，構成了一幅優美的田園風情山水畫，吸引了許多遊客打卡及攝影愛好者前往取景。

古厝為私人宅院，內部不對外開放參觀，前方廣場及荷園可免費進入拍照。 清水趙家古厝前荷花盛開，映襯百年傳統院落。

歲月留痕 清水眷村文化園區

原為空軍眷舍信義新村，是全國13處眷村文化保存區之一。園區占地6.25公頃，集各類眷村型態之大成，地面下有中社考古遺址，地上建物為「聚落建築群」，保留了眷村有機式「生長」的建築，除保存各級軍官住宅類型外，也保留了植栽及稻田景觀，在對面更有改建完成之軍眷大樓。

藝文核心 港區藝術中心

臺中市港區藝術中心位於清水區，背山、面海，建於高低起伏的人工矮丘與平地之間，建築仿閩南風格設計，古樸典雅。是一處多功能複合式的藝術展演場所，總面積約3公頃，主要區分為展覽廳、演藝廳、美術家資料館、演講會議廳、戶外劇場休閒區、研習教室區和行政區等，設施功能完善。

穹頂仰望 大楊油庫

1962年越戰爆發，美軍因應作戰所需，把清泉崗機場作為後勤基地，於1966年在基地附近的清水區楊厝里興建了七座油庫，以提供美國戰鬥機和B-52轟炸機的用油。

油庫四周均設置長度約78公尺、牆高約1.5公尺的防溢堤；油庫本體直徑約28.4公尺，高度約16公尺，外環階梯66階，鋼板厚度0.9至1.5公分，保存了美越戰爭下的歷史文化資產。 大楊油庫斑駁佇立，見證冷戰美越戰爭歷史。

旅人停駐 清水服務區

國道三號上的清水服務區，被許多遊客譽為是國道上最美的休憩站。服務區內的「清水夜明珠」以燈塔為設計意象，成為服務區最具辨識度的精神地標，延伸出「清水光點、臺灣飛帆」的主題概念，最大的賣點是「尋味臺中」集合臺中有名的糕餅販售。服務區二樓則是絕佳的觀景平台，遠眺臺中日夜風情。