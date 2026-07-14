秀琴歌劇團 淬鍊經典 守護劇藝

秀琴和姪女莊金梅，最佳生旦搭檔。

【文‧陳志成】

在臺灣傳統戲曲的星空裡，「秀琴歌劇團」是極具有代表性的名片。創立於 1986年的秀琴歌劇團，他們秉持著「一隻腳跨在廟埕，一隻腳踩在劇場」的精神，既在民間外台戲裡飽含著地道的泥土香，又在現代劇場的聚光燈下展現精緻美學。

從臺中發跡的經典歌劇團

1974年，秀琴歌劇團團長張秀琴小學三年級時，從水湳國小輟學，隨著父親蔡嘉祿的「珠玉鳳歌劇團」逐戲而居。問起緣由，有點酸楚：包括排老三的媽媽張富在內，老爸共有一妻四妾，戲班中生旦淨末丑各有其位。接了演出，十天半個月不見人影，為了看得到父母，秀琴丟下書包跟著一大家子走。

教戲先生—劉萬春安排她跑龍套，繼而教導身段、亂彈、北管、南管等唱腔，因她筋斗翻得好、刀槍使得棒，加上扮相帥氣，所以朝武生發展。19歲那年，一場身穿硬靠及紮靠旗的武打戲，她連續在桌上小翻及搶背等俐落的身段，讓觀眾大聲叫好。要求嚴格的團主老爸，居然走進舞台幫她搬桌擺椅，讓她為之落淚～全團戲班人才濟濟，得到這般肯定、這般待遇的只有她。

1986年，秀琴歌劇團創立。招聘人才、採買道具、音響和跑外台的大卡車，為了增加演出機會，她勤跑文化機關、大小廟宇，戲路一開，慢慢累積人氣，921地震後將重心移往南臺灣。跨出創團地臺中市之後，演到臺南、高雄、臺北大稻埕、臺灣戲曲中心大表演廳。2011年由知名劇場編導王友輝將現代劇場的編導思維與敘事結構注入傳統戲曲—《歌仔新調—安平追想曲》，不僅榮獲國藝會第三屆「表演藝術追求卓越專案」的肯定，亦入圍「台新藝術獎年度十大表演藝術」及「第25屆傳藝金曲獎最佳傳統表演藝術影音出版獎」，2012年亦登上國家戲劇院演出，完成了從「民戲外台」到「國家殿堂」的華麗轉身。

海內外演出 深獲肯定

2001年起，秀琴突破傳統窠臼轉型現代劇場，憑藉著驚人的實力，連續多年獲選為文化部Taiwan Top 演藝團隊，更屢次入圍傳藝金曲獎，成為臺灣歌仔戲界公認的「黃金實力派」。其中《血染情》、《范蠡獻西施》、《玉石變》及《三目二郎神》四度入選國藝會歌仔戲創作專案；秀琴本人更曾獲得「中興文藝戲劇奬」、「第25屆全球中華文化藝術薪傳獎—地方戲劇奬」、「文化部—文協奬章」及「臺南市榮譽市民」。

新加坡韮菜芭城隍廟威靈顯赫，15年來9度邀請秀琴演出，檔期皆排在香火最旺的新春期間。亦曾遠赴日本、漳州、廈門、新加坡、巴黎等地進行文化藝術交流活動演出。

上了舞台 姑姪變情侶檔

秀琴歌劇團最為粉絲津津樂道的，就是天王小生秀琴和金嗓小旦金梅組成宛如靈魂共振的「生旦組合」陣容。二人是姑姑和姪女關係，站上舞台搖身一變為情侶。每一齣戲裡，兩人莫不愛得甜甜蜜蜜、愛得驚心動魄，不然就是愛得令人心碎。姑姪如此演出會不會尷尬？秀琴笑道，舞台歸舞台，沒有什麼不好意思的。幸好傳統戲劇表達愛意的方式都很含蓄，摟一下肩膀、輕摸一下下巴，意思到位，觀眾也就心滿意足了。

深愛歌仔戲 母女接力演出

2023年臺灣戲曲藝術節旗艦製作《鳳凰變》。主角秀琴，3月才動過腹部大手術，4月就要演出。她心繫編導王友輝老師20年精心雕琢大戲，研讀劇本、揣摩角色，體力卻無法支撐全場。情急之下，角色調整，由她揭開這齣明末東寧傳奇的序幕，結尾高潮也由她收束。男主角鄭克中場的心境，交由她女兒張心怡詮釋，如此既顧及她的健康，也無損劇藝品質。本劇亦榮獲「第35屆傳藝金曲奬—【最佳年度作品奬】」。

秀琴粉絲頁，有支《校長兼撞鐘》短片。舞台上演員忙著場前預習，臺下觀眾席，一名紅衣女郎和義工一一為椅子套上靠墊。仔細一看，動作熟練的紅衣姊正是團長秀琴！ 為了確保演藝品質，秀琴抱病演出，為了趕早布置好場地，她小生兼打雜，對於歌仔戲付出了一生的深情。

歌仔戲要人喜歡，先得讓人看得懂。秀琴將唱詞打上字幕，人人能解。秀琴說，戲編得好，演員稱職，觀眾識得劇情，戲路暢旺，歌仔戲自然生生不息。