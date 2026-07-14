俯瞰臺中戲曲的百年進化史

【文‧陳語心】

臺中地區的傳統戲曲發展，與漢人移民的墾拓史有著密不可分的關係。自清代康熙、乾隆年間以來，大批來自閩南漳州、泉州以及粵東客家地區的移民跨越黑水溝，進駐大肚溪以北、大甲溪以南的中臺灣平原。這群先民不僅帶來了開墾的勞動力，也帶來了故鄉原汁原味的宗教信仰與音樂娛樂。

土地與移民的交響

早期半封閉的農業社會中，戲曲活動主要依附於廟宇文化與歲時祭儀。泉州移民聚集的沿海與平原地區，帶來了曲風優雅、文靜內斂的「南管」音樂，成為地方鄉紳與文人雅士自娛自樂、以樂會友的高尚休閒，如昔日鹿港與臺中一帶曲館林立的盛況。

與此同時，風格豪邁激昂、鑼鼓齊鳴的「北管」音樂，則因其喧囂熱鬧、極具震撼力的聲響特質，迅速迎合了臺灣庶民在婚喪喜慶、酬神謝願時的需求。以臺中東區與太平交界一帶的「十甲」為例，此地歷來便是中部北管樂的重鎮，婚喪喜慶總能聽見這充滿在地生命力的豪邁樂音。新豐園等老曲館的嚴格樂訓，為中臺灣奠定了極為扎實的北管根基。

這些依附於廟宇的軒社組織，與廟方形成了一種「互惠共生的生態圈」—廟宇提供練習的場所，而軒社則在神明誕辰或重大慶典時義務出陣。這種結構使得南北管在臺中不只是單純的藝術表演，更是地方社群凝聚情感與展現地方實力的重要載體。

指掌與棚台的風雲

隨著時間推移，移民社會逐漸穩固，專業的商業劇團開始在中臺灣百家爭鳴。其中，布袋戲（掌中戲）與歌仔戲最能展現臺灣本土的驚人生命力。

臺中的掌中戲流派深受「五洲派」與「小西園」等南北大師的薰陶。自1960年代起，中臺灣的布袋戲迎來了全盛時期。演師們憑藉著靈巧的操偶技術與「一人配演多角」的口白功力，在微型戲台上賣力演繹歷史古冊戲與忠孝節義故事。此後，隨著科技與聲光技術的介入，中臺灣更成為「金光布袋戲」的重要策源地。金光戲打破了傳統演出的框架，注入奇幻的聲光排場、邪不勝正的恩怨情仇，其編劇邏輯靈活，現場觀眾的反應往往直接成為下一場戲的素材。

在大戲方面，源自宜蘭、融合唸歌與多種聲腔的「歌仔戲」，則在二十世紀中葉後成為臺中廟埕最受歡迎的劇種。臺中的歌仔戲發展歷經了「內台戲」轉入「外台戲」的陣痛期。面對電影等新興娛樂的崛起，在地的歌仔戲班展現了極強的適應力，他們走出戲院，化為民戲外台，甚至曾發展出「落地掃」與演戲賣藥的獨特生計模式。經過長期淬鍊，臺中在地扎根與發跡的歌仔戲團鍛鍊出驚人的「活戲」腹內功夫，演員靠著即興編腔與對白，在傳統四句聯口白中展現優美的韻律，深深擄獲了跨世代的常民情感。

身體與說唱的記憶

除了舞台上的精采對決，臺中民間的戲曲文化還包含了與國術、宗教科儀高度結合的舞獅陣頭，以及純粹的說唱藝術「唸歌」。

在大肚山、龍井一帶，舞獅文化的源流與地方防衛、強身健體息息相關。早期的國術館為了在不公開練武的禁令下傳承武藝，往往以「舞獅」作為包裝，久而久之便將武術馬步與廟會陣頭文化融為一體。臺中在地傳承的「臺灣獅」，其腳步講究對鼓點、踩四門七星步與八卦陣法，具有消災祈福的功能。這種重視扎實馬步與個人風格展現的陣頭藝術，與外型華麗、擅長跳樁的廣東獅各擅勝場，共同構築了中臺灣街頭最剛猛的身體美學。

而在另一端，臺中舊車站月台與老街巷弄裡，則迴盪著臺灣特有的「唸歌」聲腔。唸歌與歌仔戲同源，皆孕育自早期漳州移民帶來的「歌仔」。早期的唸歌人多為盲者，手抱月琴或大廣弦，將生活俚語與傳統故事編織成七字一句、四句一聯的詩篇。這種「唱故事」的說唱藝術，昔日還結合了廟口「解籤詩」等職業功能，是臺灣早期極為重要的庶民娛樂與口傳文學寶庫。

當代轉型與開枝散葉

進入當代，面對娛樂載體的多元化與母語環境的變遷，臺中的傳統戲曲正經歷一場深刻的「劇場化」與「現代化」轉型。

近年來，臺中的立案演藝團體小心翼翼地保留傳統古冊戲的流麗身段，同時挑戰將現代劇場的編導思維、精緻舞台、燈光技術與敘事結構注入傳統戲曲。這種轉型不僅讓他們獲選為文化部 Taiwan Top 演藝團隊或臺中市傑出演藝團隊，更斬獲傳藝金曲獎、金掌獎、臺中市金藝獎，甚至是德國紅點設計獎等國內外指標性殊榮，成功完成了從「民戲外台」到「國家藝術殿堂」的華麗轉身。

在推廣層面上，為了克服當代年輕族群聽不懂文言官話或臺語的門檻，臺中的戲曲團隊更展現了高度的彈性。布袋戲開始加入大型兒童戲偶與國、臺語穿插的趣味劇本；歌仔戲則大膽與時事、流行音樂跨界結合，拉近與年輕一代的距離；唸歌藝術則透過與大專院校的視覺傳達設計合作、遠赴南洋進行跨國聯演，讓傳統說唱奪下國際設計大獎，重新擦亮本土文化的招牌。

從清代的移民聲腔，到現代的劇場美學，臺中的戲曲文化在世代傳承的守護下，堅毅而優雅地傳唱。政府的實質資源補助、學術界與實務界的強強聯手，以及校園與社區的開枝散葉，正共同守護著這座永不散場的戲棚，讓中臺灣的藝脈相承，生生不息。