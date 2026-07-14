國光歌劇團為歌仔戲 閃耀的光

國光歌劇團的扮仙演出

【文‧賴珮如】

「我從小跟著爸爸看戲學戲，到現在超過50年，歌仔戲的美要讓更多人知道。」專注於傳承經典戲曲美學的臺中市國光歌劇團團長呂忠明，說起歌仔戲神情發光。

拿手戲是包公和三國

歌仔戲原鄉在宜蘭，戲班子多家族傳承，到處演出，將這項源自庶民生活的傳統藝術發展至全臺。呂忠明的父親呂鴻禧，1964年創立國光少女歌劇團，時為內台戲班，1970年轉型為外台戲，演出以古冊戲為主，拿手戲是包公戲、三國戲，淨角表現突出。在戲班子長大的呂忠明是長子，1984年從父親手中接下劇團的重擔。

呂忠明說，他阿公也做歌仔戲，父親是第二代，因為電影興起，壓縮內台戲生存空間，父親於是轉做「落地掃」，走出戲院到街頭廟前演出，演戲兼賣藥，為生計不斷嘗試轉型。

「賣了兩年藥，電台也開始賣藥，演戲賣藥沒賺頭，父親決定另謀生計，改做外台戲。我那時國校畢業，就開始學戲。」呂忠明說，取名「國光」，蘊含希望將歌仔戲發揚光大；古冊戲講究傳統四句聯口白，韻律好聽，很受民眾喜愛，興盛時期為了演出，父親曾連續三個月沒回家。

聯手學術界和實務界屢獲肯定

歌仔戲的傳統教學模式是師傅口傳，身段唱腔細細磨，文場武場密密練。呂忠明下苦工勤練，演戲、文武場、布景道具、燈光音響都要會；他的三弟呂瓊珷，是國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系副教授級專業技術人員，集編、導、演等長才於一身，擔任劇團首席編導。兄弟倆學術界和實務界聯手，帶國光歌劇團屢屢獲獎。

臺中市政府文化局為扶植在地優秀的表演藝術團隊，推動傑出演藝團隊徵選與獎勵制度，國光歌劇團自2012年至2023年共10次獲選，2020年更摘下臺中市「金藝獎」。在全國性的地方戲劇比賽中，國光歌劇團曾拿下優選，呂瓊珷則曾獲最佳丑角、最佳導演、最佳淨角。

國光也多次獲邀於重要演藝活動中演出，廣受好評。例如國立傳統藝術中心於 2014 年主辦「再現看家戲－臺灣歌仔戲劇展」，邀請國光劇團演出《鬼梧桐》；隨後在 2017 年的臺中花都藝術節中，推出了精彩劇目《花神》。到了 2021 年，臺中市傳統藝術巡迴演出帶來了《才子佳人鳳凰情》；而最新的活動則是國立傳統藝術中心在 2025 年「拚台普拉斯」中所邀演的包公戲《一案破雙釘》。

積極創新 濟公跳起《APT》

國光歌劇團演出場地有民戲和文化場，在傳統戲劇之外，國光也積極創新，希望讓歌仔戲與時俱進，去年在神岡演出《濟公救世》時，濟公竟跳起爆紅《APT》(韓國洗腦神曲)，令觀眾驚艷不已。

「歌仔戲本來就是日常生活的一部分，結合現代元素並沒有不可以。」呂忠明笑說，年輕團員提出創新嘗試的想法，他覺得不妨一試，這讓歌仔戲更有趣，況且文化局也鼓勵傳統藝術要創新，為歌仔戲的未來開創新風格及道路。

然而，有演員、有觀眾，劇團才有未來。呂忠明說，目前團員11人，要有人才、有地方演戲、有人看戲，才能傳承，現在培養歌仔戲人才主要靠戲曲學院，雖然有實習生來劇團，但畢業後留在團裡才最重要；而有演出才能為劇團帶來收入，不論是經費補助或邀請演出，皆有助於劇團延續發展。

「財團法人國家文化藝術基金會2004年補助我們演出《石門八陣圖》，其中在高雄三鳳宮演出的那一場，人滿到廟埕外，我印象很深刻！希望未來能一直有這麼多人來看我們的戲。」呂忠明期待著。