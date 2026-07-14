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雷曉青糖葫蘆劇團 創意戲劇常勝軍

聯合新聞網／ 文化臺中
目前在葫蘆墩國小任教的雷曉青，因一個戲劇夢想萌發成藴育藝術種子的大舞台。
目前在葫蘆墩國小任教的雷曉青，因一個戲劇夢想萌發成藴育藝術種子的大舞台。

【文‧陳秋娟】

　　由臺中市葫蘆墩國小成立的「糖葫蘆劇團」，甜蜜可愛的小學生，竟有超乎想像的專業級表演，更是全國性學生戲劇比賽中的常勝軍。這份光與熱，起源於指導老師雷曉青一個未竟的戲劇夢想，而當年夢想缺失的一角，如今已萌發成為蘊育藝術種子的大舞台。

考試落選的劇本　成了改寫人生的劇本

　　「糖葫蘆劇團」的關鍵人物—雷曉青，原本就讀於新竹師範學院語言教育系。畢業前夕，站在人生分岔路口的雷曉青，不願輕言放棄戲劇夢，於是選擇主動出擊為自己創造機會，報考臺北藝術大學戲劇研究所劇本創作組，雖然無奈落榜，但在劇場夢碎、跌落谷底之際，命運悄然轉折：那部曾被拒於考試門外的劇本，竟一舉奪下1999年教育部文藝創作獎舞台劇劇本第一名。這份殊榮不僅是轉機，更成為雷曉青藝術教育生涯的起點，從此在教育路途中與表演藝術緊密相伴，也讓表演藝術從基層教育開始萌芽。

　　2001年，教育部推行九年一貫課程，表演藝術正式進入國中小課堂，與視覺、音樂並列三種藝術課程。2000年從新竹師範學院畢業的雷曉青，恰好乘著這波教育革新的浪潮，將滿腔戲劇熱忱投入教學現場。2008年雷曉青老師帶領9位學生參加一場由匯豐銀行舉辦的「節能減碳戲劇比賽」，這支來自中部的隊伍，是全場唯一的中部學校團體，初試啼聲便摘下全國第3名的佳績。這9位學生，也成為「糖葫蘆劇團」的第一批創始團員，其中年紀最小的，是當時就讀一年級的孩子。

糖葫蘆劇團成立　學校實施每班表演藝術課程

　　雷曉青老師與學校、劇團在2008年一同綻放出絢爛的光芒。這一年，醞釀已久的「糖葫蘆劇團」正式宣告成立，社團以象徵圓滿的「糖葫蘆」為名，正是希望孩子們在劇場的淬鍊中，能像糖葫蘆一樣，外表有著堅韌閃亮的自信糖衣，內在則保有純真紮實的綜合藝術實力。

　　而雷曉青老師所懷抱的舞台夢想並未侷限在葫蘆墩國小，她加入臺中市藝術與人文輔導團，擔任表演藝術輔導員，將自身積累的教學能量向外延伸，成為播撒表演藝術種子的引路人，不只走在自己的課堂裡，更走進更多教師與學生的學習場域之中。同時她也積極帶領學校同仁發展校本課程，編製完成「三至六年級表演藝術課」，使得葫蘆墩國小成為全面落實每班每週一節表演藝術課的學校，學校同仁並自發組成「水芙蓉」表演藝術教師社群，實際操作教學，研討精進，雷曉青與校方對藝術教育的熱忱與奉獻，有目共睹。

表演藝術是一門綜合藝術，在劇場中訓練的眼神交流、侃侃而談、肢體自信，都將成為深植於自身的珍貴特質。
表演藝術是一門綜合藝術，在劇場中訓練的眼神交流、侃侃而談、肢體自信，都將成為深植於自身的珍貴特質。

不只是演戲　更是素養的養成

　　葫蘆墩國小校長盧詩青說，學校的表演藝術課程，是為孩子種下「真、善、美」的教育根苗。「真」，是知識的建構，一套系統完整的表演藝術課程體系，讓孩子在紮實的學習中，認識這門藝術的本質與語言；「善」，是品格的啟蒙，透過課程主題的精心設計，引導孩子看見社會責任的重量，學習在團隊協作中傾聽、包容與共好；「美」，則是自我的綻放，當孩子踏上舞台的那一刻，他們不只是在表演，更是在向世界宣告自己的存在，在掌聲與燈光之間，悄悄長出屬於自己的自信。

　　由於「舞台即教室」的堅定意念，糖葫蘆劇團的孩子們，學到的不單單是背台詞或走位，背後更是一連串龐大的團隊協作、同理心培養與挫折容忍力。雷曉青老師表示，不論是升學體制或是求職生涯中，都將遭遇各種不同的面試、口試場合，在劇場中訓練的眼神交流、侃侃而談、肢體自信，都將成為深植於孩子自身的珍貴特質。

　　相較於一般課堂，「糖葫蘆劇團」更像是一所為熱愛表演的孩子而設的學堂。團員的招募透過甄選與教師推薦，層層篩選而來。劇團的日常訓練由雷曉青老師擔綱編劇與導演，校方也長期外聘具備專業舞蹈背景的老師董正剛，為團員打磨肢體動作、雕琢臉部表情與聲音張力，力求每一個上台的孩子，都能以完整而專業的姿態面對觀眾，屢屢獲得全國學生創意戲劇比賽－舞台劇組「特優」榮耀。

　　每年的年度公演，是劇團最大的盛事，也是儲備一年的表演能量爆發時刻。燈光、音響等技術支援缺一不可，演員服裝與舞台道具也毫不將就。這份對藝術的堅持，讓糖葫蘆劇團在劇作表演的道路上走得紮實而深遠；儘管高規格的教學與演出要求，使學校行政團隊長期承受著不輕的經費壓力，校方與劇團成員始終不曾輕言放棄，並且在臺中市政府文化局的積極協助下，當所有觀眾投以熾熱眼神、掌聲響起的時刻，一切都值得了。

　　而在糖葫蘆劇團培養長大的孩子當中，也有不少學生選擇戲劇系、電影創作系、音樂多媒體與劇場設計系就讀，更有孩子一路累積豐富的表演與主持經歷，走上職業演員這條路。

在地文化與現代創意的交織

　　不同於一般兒童劇團，擔任編導的雷曉青老師將豐原在地的故事、葫蘆墩的歷史發展融入劇本中，更將經典童話與AI潮流、網路詐騙等題材結合，透過戲劇讓孩子在潛移默化中建立正確價值觀。今年五月剛於葫蘆墩文化中心精采落幕的《皮諾丘的真實謊言》，即是糖葫蘆劇團原創的年度公演劇作，劇情結合網路虛擬世界與時事詐騙情節，不僅娛樂性十足，更融入當代教育核心議題，是一堂為孩子量身打造的「網路安全與誠信教育課」。

走出校園與城市文化共振

　　多年來，劇團早已成為臺中市山城區域一張亮眼的文化名片，也曾受邀擔綱臺中國家歌劇院開館慶中的在地特色表演，這個承載著三百餘年歷史底蘊的名字「葫蘆墩」，隨著劇團的腳步被帶往國內各地的戲劇舞台，在每一處落幕與掌聲之間，悄悄於觀眾心中種下一顆關於美的種子。雷曉青老師與葫蘆墩國小不僅教孩子讀書，更教導孩子如何在人生這座最大的舞台上，演好屬於自己的角色。

【完整內容請見《文化臺中》第64期】

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