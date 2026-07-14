廖祿立讓閱讀成為改變臺灣的力量

【文‧江昱琦】

一個個藍色的書箱，川流在校園之間，為教室裡的孩子們構築廣闊的知識殿堂。這些書箱，是台灣閱讀文化基金會打造的「愛的書庫」。基金會廖祿立董事長，帶領同仁耕耘「愛的書庫」20年，推動共讀分享、智慧循環的理念，運作至今，共讀書箱足跡遍及全臺92%國小與54%國中，並逐步延伸至社區及大學。

921大地震 催生愛的書庫

台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立，同時也是國際知名的耳機大廠美律實業股份有限公司創辦人，在該公司位於臺中工業區宏偉的研發大樓中，他娓娓道出「台灣閱讀文化基金會」成立的過程。

這一切的起點，源自於921大地震。南投縣位於震央，而且是地震的重災區，當時在草屯旭光國中任教的陳一誠老師，希望用閱讀撫慰並充實孩子的心靈，致力在旭光國中及虎山國小推動共讀，可是許多家庭因震災家中經濟受到影響，家長無奈的表示，「吃飯都成問題了，哪有錢給孩子買書呢？」

陳老師隨即聯繫時任廖董事長特別助理的何鴻鈞博士，何博士是大學時代輔導陳老師他們的「台中市傑青會」前總幹事，希望透過何博士拜訪廖董事長，尋求協助。得知陳老師的想法後，廖董事長二話不說捐助20萬元作為買書的經費，不僅如此，還邀請環隆電氣吳輝煌總經理共襄盛舉捐助20萬元，共籌措40萬元的經費，對於遭逢巨變的南投重災區而言，這筆錢成了黑暗中的一盞明燈，心靈無所憑依的孩子們，有機會藉由閱讀找回生命的方向與力量。於是時任南投縣政府教育處劉仲成處長與一群老師們，開始籌劃成立「閱讀推廣中心」。 亞洲大學成立第一個大學師生共讀愛的書庫，從國小、國中擴散到大學，開啟新的閱讀篇章。

這一件感人的舉動，傳到了當時921震災基金會執行長謝志誠教授的耳中，他主動聯繫陳一誠老師，同時找上廖董事長，一同激盪出「智慧循環愛與分享－愛的書庫」的運作構想。有了震災基金會的支持，2004年便在草屯虎山國小成立第一座「愛的書庫」，爾後陸陸續續在災區成立了20座「愛的書庫」，閱讀的種子開始生根發芽。

2006年4月某天，謝志誠教授及陳一誠老師前來拜訪喜愛閱讀，又熱心公益的廖祿立董事長，告知921震災基金會即將結束任務，然而已經萌芽茁壯的「愛的書庫」不能因為賑災基金會的熄燈而斷炊，必須另外成立基金會才能永續經營，因此兩人希望廖董事長能扛起大旗。

經過一夜深思，隔日廖董事長便決定承接這項挑戰，關鍵點在於審視了自己對於教育的初心。廖董事長回憶起美律實業於1993年榮獲第二屆國家磐石獎之後，他曾寫一封信給前總統李登輝，闡述唯有「教育」才能解決社會問題的看法，而「改變的力量或許在民間」。同時他也想起了父親訓勉自己要有主動關懷與奉獻社會的精神，因此義無反顧，一肩挑起重責大任。

共讀分享 培養正確的人生觀

「『愛的書庫』每一個書箱中，擺放了30本相同的書，由老師上網預約，物流便會將書本送至班級，讓老師與全班同學共讀與深度討論。」廖董事長為我們說明了「愛的書庫」運作方式。經由書箱的配送，讓「共讀、分享、愛循環」的理念實質運作起來，這樣的方式不但能培養孩子的閱讀習慣、學習正確的閱讀方式，更進一步強化思考的能力，這是一整個世代學習與應用能力的提升，其影響力不亞於正規的教育體系。

目前除了已成立的380座「愛的書庫」，自2018年起，在柯華葳教授的指導之下，基金會另外建置了「數位愛的書庫」，每座數位書庫配置平板電腦與充電設備，讓偏鄉學校能實現「一人一機」的數位課程，在軟硬體並進的策略之下，縮短了數位落差，彌補硬體基礎不足的困境。

基金會進一步與柯華葳教授合作，每年舉辦「柯華葳線上數位閱讀專題探究競賽」，讓學生們組隊自己決定題目、討論內容，一直到完成報告。過程中，專家學者會在關鍵節點提供線上回饋，協助學生優化內容。之後經過評比篩選，再進行決賽選出優勝隊伍。這項競賽在全國國中小之間引起相當大的迴響，報名隊伍相當踴躍，也讓閱讀的風氣自然而然散佈在全國各中小學之間，獲得教育界的肯定。

迎風而上 興建愛的書庫共讀館

基金會成立至今已屆20年，一路上遭遇許多挑戰，廖董事長表示，還好臺灣社會不乏有識之士認同基金會的理念，不少個人或企業慷慨解囊，讓基金會能夠順利運作。廖董事長還提到要特別感謝新竹物流，基金會在成立初期，對於要如何將大量書籍精準、快速地送達偏鄉這個議題費盡心思，直到與新竹物流達成公益合作才解決了核心的配送問題。

隨著愛的書庫逐年遞增以及基金會業務的拓展，原有的辦公室已不敷使用，於是基金會決定購地興建屬於自己的基地，在廖董事長的號召及眾人的努力之下，「愛的書庫共讀館」於2023年3月動工興建。從購地到興建，是一連串複雜的細節，也是一筆龐大的經費，在這個時間點，何鴻鈞博士接下執行長重擔。他曾經任職多家大型企業高級主管，並任教於國內多所大學，擁有豐富的實務與學術背景，最重要的是對於教育充滿著使命感，擔任執行長可謂一時之選。在何執行長的運籌帷幄之下，共讀館即將於2026年底正式開幕啟用。

人生的價值 在於為社會做出貢獻

廖董事長帶領著基金會走向輝煌，而他自己的人生更是堪稱傳奇，一手創辦的美律實業（Merry Electronics）是全球領先的電聲產品設計製造大廠，誰能想像，創辦初期的美律只是路邊的一間小公司。

1975年，廖董事長與志同道合的大學室友魏文傑攜手創辦了美律實業，他們兩人有一個共同的創業理念：「為人類與社會做出貢獻」。在兩人的努力之下，美律很快地成為全球知名品牌手機揚聲器和耳機的重要供應商。

2018年，美律第三度榮獲富比士（Forbes）雜誌評選為亞太地區營收十億美元以下最佳營運績效200家公開企業，2018年天下雜誌兩千大調查，美律獲最佳營運績效第一名，在在證明廖董事長卓越的格局與經營能力。

廖董事長於2021年與遠見天下文化合作出版了《傳誠》一書，希望藉由他創業的歷程與人生體驗，帶給讀者啟發，而為人類社會做出貢獻。廖董事長提到，有一句話對他影響很深遠，就是「如何有價值走過一生？取決於能夠提供給多少人向上的影響力」。這激勵他不僅要支持學童青少年閱讀，也要讓閱讀成為改變臺灣的力量。