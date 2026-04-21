走讀石岡 慢尋土地的低語

【文‧張連宏】

石岡區舊名「石崗仔」，位於大甲溪與新社河階群之間，氣候溫度清爽。大甲溪優良的灌溉水源栽種出具有特色的農產品如高接梨、椪柑等。區內美景處處讓人在繁忙的都會生活中，感受到純樸美麗的客家山城風景。

大甲溪上的光與影 石岡水壩

建於1974年，由國人自行設計完工的水壩，當初為大甲溪的攔河堰，提供臺中市農業、民生及工業用水主要水源區。不論遠看或近看皆是壯觀與宏偉，水壩上游攔水成為一個大湖，每當豐水時節，兩岸青山綠水，相連環抱，甚是迷人，下游則礫石成堆風光秀麗。

1999年的921大地震，造成石岡壩附近的地形隆起及偏移，在眾人努力下，最終恢復繼續供水的機能，而上游也設置一座公園紀念921地震。除了讓人們永遠銘記令人傷心的那一刻外，也希望世人永遠不要忘記921地震帶給我們的教訓，並學會與大自然和平共存的道理。更於2001年底完成新增設之魚道新建工程，使石岡壩在地震後有了新的蛻變風貌，重新出發，也是東豐自行車綠廊必經之處。

綠意延伸 東豐自行車綠廊

東豐自行車綠廊舊名為東豐鐵路又稱東勢支線，建於1958年，為臺灣山線鐵道的支線之一，貫穿豐原、石岡、東勢三地。於1991年8月31日開出最後一班列車後，畫下了句點，正式停駛。該支線曾是山城地區重要的木材與客運運輸線，停駛後路線改建為現今的「東豐自行車綠廊」。對鐵路沿線的居民來說，東豐鐵路是一段過去生活的回憶。

東豐自行車綠廊為國內第一條由廢棄鐵道改建的自行車專用道，全長約13.6公里，結合鐵道特色的綠能旅遊動線，如鐵道月台改建的涼亭、平行於自行車道的鐵軌、紀念921地震的斷層月台公園等，都具有歷史教育與時代意義；沿途風光明媚，景色宜人，車道兩旁更有種植綠美化，沿線綠意盎然，宛如是一條「綠色的大甲溪」，而與鄰近的藍色大甲溪相互輝映。

東豐自行車綠廊於2020年啟用以來，成為大臺中地區假日自行車旅遊休憩的新場所，沿線的石岡水壩、東勢客家文化園區、自然生態及景觀建築等，提供遊客無論是親子、情侶或是戶外教學等豐富的遊程規劃，遊客前來騎乘自行車，更能體驗與大自然親近放鬆身心的感覺。 東豐自行車綠廊，綠樹成蔭的林間車道，騎行於自然與悠閒之間。

穀香時光 日式穀倉

石岡農會的「碾米穀倉」又稱「日式舊穀倉」，興建於1942年，具有碾米工廠的功能，結構上屬精密木構造。農業曾是早期民生、經濟的主要命脈，稻米生產更是石岡的農產主力，因此農會承擔起加工、推廣及改良的重責大任，當時的碾米穀倉工廠極具重要地位，亦是石岡區歷史發展不可或缺的一環。後續因農業逐漸轉型，稻米產量遽減的趨勢下，無可避免的走入歷史。

由於保存完善，成為建築學者取經的對象，穀倉內展示各樣傳統農具，極富教育意涵，適合全家一起參與。註：目前內部在維修中，暫時不開放內部參觀。

松風咖啡香 九甲路營區

位於石岡區的森林系營地，海拔約301至500公尺，鄰近五福臨門神木與國道四號，交通極為便利。營區結合了傳統露營、豪華狩獵帳與小木屋，並設有咖啡廳與山訓體驗設備，非常適合親子同遊或新手露營。

歲月共生 五福臨門神木

其所以被稱為神木，並非如阿里山神木般以高齡聞名，而是因其為相思樹、楠樹、榕樹、樟樹、楓樹五種不同的樹種合抱而成的，1975年時任行政院長的蔣經國先生至此巡視特賜名「五福臨門神木」。神木樹齡已無可考，據當地父老稱，神木清朝時代就已存在，且具有相當的傳奇宗教色彩。相傳在神木樹幹底下有一窟窿，內供奉一尊土地公，據說有求必應，靈驗異常，遠近皆前往膜拜，香火鼎盛，深得村民信賴。

點亮石岡 電火圳步道

「電火」在客語、臺語皆為電燈的意思，距今已有百年歷史的石岡電火圳，於1922年開始運轉發電，當時為讓石岡家家戶戶都燈火通明，臺電公司以人工開鑿電火圳，引入八寶圳水源，提供社寮角發電廠水力發電。

電火圳周邊不僅擁有豐富的動植物生態，且綠葉成蔭，道路平坦，行走其間清涼舒適。步道全長2.5 公里，兩旁樹木茂盛，有相思樹、楓樹、姑婆芋、茄苳樹、血藤及稜果榕等，一年四季多元的生態景緻，吸引全臺灣各大學院校前來研究，也吸引愛好昆蟲微距攝影的同好來尋寶，一直以來都是在地人的私房秘境，適合家庭親子前往的大自然步道。

位於石岡區的梅子社區，四十多年前以五分車運送八仙山木材，為五分車鐵路路經之地，幾經荒廢後修建為活動中心與托兒園，歷經921大地震後毀損嚴重，大家決定興建「懷舊公園」，仿造當年的五分車站設計，站牌是撿來的板模，全村動員老老少少共80名環保義工種花、植草，更以5萬元向台糖虎尾場買來重達十六噸的老火車頭，讓社區居民得以緬懷過去歷史軌跡，也是東豐自行車綠廊必經之處，「五分車懷舊公園」以全新面貌，展現在大家眼前。 梅子五分車懷舊公園，成為保存地方鐵道文化與歷史教育的景觀設施。

社區內有一棵三百年的芒果樹，在樹下伴隨著許多梅子村民度過悠悠成長之路，是小孩嬉戲、年長者彈唱客家民謠之天然舞台，地震後，芒果樹附近的地勢隆起，依然枝葉茂盛，屹立不搖，像是媽媽一般，撫慰著梅子村民，象徵著平安及蓬勃的生命力。

夥房再起 土牛客家文化館

石岡區土牛客家文化館，係由深具大埔客家特色的土牛村劉屋老夥房重建而成。劉屋老夥房是山城客家墾拓史上的重要象徵，因921大地震而全倒，在熱心的劉家族親及在地工作團隊多方奔走下，歷經六年時光，終於仿原貌重建成為土牛客家文化館。土牛客家文化館的成立要旨，首在推動客家生活文化的傳承。園區同時也是劉家子孫日常生活的範圍，以及進行祭典儀式和生命禮俗的場所。除了靜態的展示品之外，訪客也能實際參與真實的客家生活儀典，感受鮮活生動的客家文化。

橫跨溪水的浪漫 情人木橋

情人木橋位於食水嵙溪上，於2002年11月竣工啟用，長40公尺寬3.5公尺的木橋，全橋沒有橋墩支撐，是臺灣第一次引進木橋建設技術的指標性建築，可防七級以上強震，周邊有全國最大水車及河岸觀景台，更是遠東地區跨距最長的景觀木橋。

攬大甲溪風光 梅子鐵橋

梅子鐵橋是跨越大甲溪、連接臺中市石岡區與東勢區的橋梁，作為東豐自行車綠廊豐原端與后豐鐵馬道相接，且為大東勢地區重要的觀光據點。每當遊客騎到梅子鐵橋時，大多會停駐片刻欣賞大甲溪溪畔風光，或是拍照打卡留念。

媽媽的味道 石岡傳統美食小鋪

石岡傳統美食小鋪（又稱田媽媽小鋪）是石岡地區知名的客家美食點，位於情人木橋入口處。該店由一群石岡媽媽在921震災後共同經營，以道地的客家風味與手工點心聞名。他們所經營的石岡小鋪意外獲得許多外援，還與東海大學合作設計包裝，2003年，蜂巢蛋糕一炮而紅，從此小鋪年年有盈餘，農會家政班的班長呂玉美更添購設備承接大宗訂單。如今小鋪成為石岡區內觀光亮點，這些「田媽媽」們以手工紅麴作為食材的基底，發展出各式各樣不同的風味健康點心，令人讚不絕口。 石岡傳統美食小鋪

遇見魔法 九房3D彩繪村

「九房童話世界3D彩繪村」是熱門的親子免費景點，以傑克與魔豆、賣火柴的小女孩、綠野仙蹤等知名童話為主題，結合立體彩繪打造出生動的互動場景。鄰近東豐自行車綠廊，適合騎行后豐鐵馬道時順遊拍照，周邊還有0蛋月台（又稱「零擔月台」為昔日重要零售位置）與情人木橋，暢遊石岡區，徜徉春天風光明媚的季節、這裡果香水甜，旅遊正是時候，心動不如行動。