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悅讀城市 快意生活

聯合新聞網／ 文化臺中
臺中市行動圖書車的身影悄然出現，讓人忍不住駐足，迫不及待翻找心儀的書本。
臺中市行動圖書車的身影悄然出現，讓人忍不住駐足，迫不及待翻找心儀的書本。

【文‧陳秋娟】

　　文化，定義了一座城市的格局和視野。在現代化的歷程中，臺中不僅展現了創新科技發展與宜人綠意環境，更以豐富多樣的文化建置與資源規劃，厚植城市文化底蘊，這份特有的風格氣息，持續為市民編寫著堅韌、充滿魅力的幸福風景。

最高教育科學文化預算　創造國際競爭力

　　在臺中這座宜居城市裡，閱讀正以各種姿態滲透進我們的生活。盧秀燕市長以「媽媽市長」的心情，從關注孩子們的成長，擴展為全體市民的學習藍圖。無論是漫步至鄰里間的圖書館，或是透過手機隨手翻閱電子書，這份知性的幸福已是許多市民的日常。

　　「投資孩子不能省」，這句話不僅是承諾，更化作實質的行動。市府團隊深信「閱讀力就是城市競爭力」，因此在資源分配上，將教育與文化相關支出列為市政總預算之首，長期維持在37%至40%左右，這份投入居於六都最高水準，不僅逐步提升學習環境，更讓豐沛的文化資源如活水般，注入生活的每個角落。

　　為了讓臺中更有「書香味」，自2022年起，透過「月月有新書」的規劃，總館與46所分館的藏書與數位資源不斷更新，目前臺中館藏量達750萬冊，每位市民平均擁書率從1.76冊成長至 2.61冊，高於教育部對圖書館設立及營運標準中「每人需擁書2冊」的標準。去年總借閱冊數更突破1,900萬冊，標誌著閱讀能量的持續噴發。無論是雲端借閱或入館尋寶，豐富的知識資源已深入城市肌理。

　　今年迎來臺中市圖成立十週年，透過「閱讀挑戰活動」，邀請民眾完成10本書閱讀目標，為閱讀增添趣味和參與感。如今的圖書館更像是「城市文化轉運站」，從深度專題講座、文化導覽到視覺藝術、音樂、戲劇、影片等活動，多元的感官體驗至今已吸引超過80萬人次參與。

行動圖書車　讓城市成為移動的圖書館

　　在偏遠校園與社區，書籍往往需要更主動的傳遞。為了平衡城鄉落差，實踐圖書資源平權，臺中市自1987年起即推動「行動圖書車服務」，將書籍載往學校、社區與各類活動現場。至今已有7輛行動圖書車走遍全市，包括學校、幼兒園、醫院、社福單位、景點，甚至是廟埕、公園，都可以看到行動圖書車的身影。

　　或許你能在清晨見到一輛彩色的圖書車緩緩駛入校園，孩子們排著隊，迫不及待挑選書本的場景。有人抱著剛借到的小說，有人翻著精緻的繪本，臉上洋溢著期待與喜悅。

　　7輛行動圖書車2025年共行駛逾4萬公里、提供2,210場次服務；而在借閱方面，借書冊數約近42萬冊，則較總館成立前2015年的 23 萬冊成長近 80%，深受小朋友、學校老師與社區民眾的喜愛及肯定，行動圖書車讓推動閱讀更有利，讓城市閱讀無遠弗屆。

停駐在中央公園的「閱讀叭噗車」，讓戶外天地也成為閱覽區。
停駐在中央公園的「閱讀叭噗車」，讓戶外天地也成為閱覽區。

　　它是「送書到你手」的圖書得來速，定期前往梨山等偏鄉，也將閱讀帶到原住民文化健康站、女子監獄、移工宿舍等，實現「整座城市都是我的圖書館！」理念，讓市民享受「好書福」生活。

自動化圖書物流　與書更快相遇

　　為了讓市民更便捷、智慧地找到想讀的圖書，中市圖於2025年啟用全新自動化系統，讓民眾不用只等待單一圖書館的藏書，而是依預約順序，由系統自動分配，就像到銀行抽號碼牌，同時等候多個櫃台服務，大幅提升預約效率。結合在地智慧分揀與物流，運送次數從每週 2 次增加至每週 4 次，較去年同期運送冊數增加逾 3 成，讓熱門好書更快送到讀者手中。

浩瀚書海「月月有新書」，豐富市民的精神生活。
浩瀚書海「月月有新書」，豐富市民的精神生活。

　　中市圖也運用大數據統計出2025年臺中市民最愛閱讀的書單，如熱門書《全知讀者視角》、《世界上最透明的故事》、《別對每件事都有反應》、《你願意，人生就會值得》……都成為市民共讀共感的心靈旅程。

　　若您也想一覽臺中熱門書單，歡迎到臺中市圖書館官網預約「追書」，開啟一場屬於自己的閱讀冒險。

【完整內容請見《文化臺中》第63期】

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文化，定義了一座城市的格局和視野。在現代化的歷程中，臺中不僅展現了創新科技發展與宜人綠意環境，更以豐富多樣的文化建置與資源規劃，厚植城市文化底蘊，這份特有的風格氣息，持續為市民編寫著堅韌、充滿魅力的幸福風景。

日新閱意 書頁流光

也許是在圖書館窗邊的一張桌子前，有人翻開一本小說；也可能是在社區的小書店裡，孩童坐在地板上看繪本；又或者是在通勤的公車上，人們低頭滑過一段文字。閱讀像是空氣，滲透在日常的縫隙，於人們不經意的停留之間，安靜地流淌。一座城市的閱讀風景，也是在這些細微的日常中慢慢形成。當閱讀不再是需要刻意安排的儀式，而像呼吸般自然地存在於生活中，這座城市的文化底蘊才算真正厚實。

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