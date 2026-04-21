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聯合新聞網／ 文化臺中
閱讀，常常從一個微小的瞬間悄然開始。
閱讀，常常從一個微小的瞬間悄然開始。

【文‧編輯部】

閱讀，往往從一個很小的瞬間開始。

　　也許是在圖書館窗邊的一張桌子前，有人翻開一本小說；也可能是在社區的小書店裡，孩童坐在地板上看繪本；又或者是在通勤的公車上，人們低頭滑過一段文字。閱讀像是空氣，滲透在日常的縫隙，於人們不經意的停留之間，安靜地流淌。一座城市的閱讀風景，也是在這些細微的日常中慢慢形成。當閱讀不再是需要刻意安排的儀式，而像呼吸般自然地存在於生活中，這座城市的文化底蘊才算真正厚實。

政策灌溉閱讀根基

　　近年來，臺中持續推動閱讀文化，讓閱讀不只停駐在圖書館或學校，也逐漸走進城市的各個角落。從政策的推動、閱讀空間的打造、人際網絡的串聯，到數位科技的輔助，共同構建出一幅臺中獨有的閱讀地景。

　　首先是政策的力量。閱讀文化的形成，往往需要長時間的累積與制度的支持。臺中透過多項閱讀政策與教育計畫，從校園閱讀課程到閱讀教育輔導團，從閱讀推廣活動到家庭閱讀計畫，一步步為閱讀建立起長期發展的基礎。穩定而持續的政策支持，像是在肥沃的土地上開墾出灌溉的渠道，確保閱讀的種子能獲得穩定的養分，讓閱讀逐漸成為城市生活的一部分，也讓不同年齡層的市民都能在日常中接觸書本、參與閱讀。

場域形塑書香風景

　　閱讀文化同時需要可以停留的場所。近年來，臺中市的文化地標接連點亮，嶄新的圖書館建築營造臺中多元的閱讀空間，也成為人們交流、學習與休憩的公共空間。

　　在公私協力之下，臺中更發展出如東勢許良宇圖書館、北屯溪東圖書館等獨具特色的閱讀空間。有些將閱讀場域融入在地文化與建築特色，有些則透過策展與活動設計，讓書籍與城市生活產生更多連結。

跨界共讀讓故事流動

　　如果說政策與空間為閱讀鋪好了道路，那麼真正讓閱讀「動起來」的，就是人。閱讀文化從來不是單向推動，而是在許多人的參與下呈網狀擴散：老師帶著學生閱讀故事，家長陪孩子翻開繪本，志工在社區裡說故事、主持讀書會，閱讀成為人與人之間交流的媒介。有的人因為一本書拉近心靈上的距離，有的人因為閱讀重新愛上家鄉。書籍在不同世代之間流動，也在家庭、校園與社區之間建立新的連結，讓閱讀逐漸成為一種共享的文化經驗。

閱讀悅讚支持閱讀，展現深耕閱讀教育的堅定決心與執行力。
閱讀悅讚支持閱讀，展現深耕閱讀教育的堅定決心與執行力。

科技打開閱讀邊界

　　而在當代城市裡，閱讀也正因科技持續打開邊界。隨著數位平台與智慧服務的發展，人們接觸閱讀的方式逐漸改變。電子書、線上閱讀平台與智慧借閱系統，讓閱讀更容易進入生活。透過數位平台，圖書館的服務也變得更靈活豐富；藉由手機或平板，人們可以隨時徜徉書中世界。

　　科技帶來新的閱讀節奏，書籍流動得更快，知識傳播的距離也更遠。從紙本延伸到雲端，讓城市的閱讀網絡也因此更加開放而自由。

　　從政策到空間，從人群到科技，閱讀在城市裡以不同形式發生。讓我們從制度與政策的推動，理解閱讀文化如何奠基；從公家機關與民間機構的協力，看見閱讀場域的華麗轉身；從跨界共讀的實踐，感受閱讀在人群之間形成共鳴；最後到數位科技的延伸，探索閱讀如何跨越時間與距離。

【完整內容請見《文化臺中》第63期】

文化臺中

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