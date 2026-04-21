【文‧陳語心】

在臺中這座不斷演進的城市裡，圖書館早已超越了「知識倉庫」的定義。它既是企業共善的實踐，也是科技與自然共生的場域，更是市民溫暖的心靈避風港。隨著東勢「許良宇圖書館」與北屯「溪東圖書館」相繼落成，加上興建中的「童書之森‧臺中」與南屯「羅布森圖書館」，臺中的文化地景更加立體，也讓「一城共創」有了具體模樣。

用愛點亮的燈 許良宇圖書館

近年來，臺中市立圖書館建設以公私協力為核心策略，從單純的資源補充，進化為價值共創的城市行動。企業與政府攜手，成為共同想像城市未來文化樣貌的合作夥伴。

東勢山城迎來一份愛的禮物─許良宇圖書館。

這座圖書館的誕生，源自父母對愛子的深切懷念。被譽為「法界鬼才」的東勢子弟許良宇，在生命正燦爛的38歲驟然謝幕，讓父母許景堂與李碧虹一度難以承受，甚至搬離充滿回憶的故居。然而，隨著時間沉澱，這份悲傷與思念，最終轉化為對家鄉最溫暖的回饋。思及兒子自幼對閱讀的熱愛，以及他生前秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，夫妻倆決定捐出愛子遺產與自身積蓄共1億2,000萬元，在家鄉東勢興建圖書館。市府亦編列逾7,300萬元經費支持，並由龍寶建設董事長張麗莉發起「ESG共善計畫」，邀集67家廠商共同捐助營建材料，累計挹注超過3,700萬元。在公私協力之下，一座承載愛與知識的文化殿堂，終於在山城落成。

共善力量 東勢人的新客廳

許良宇圖書館由戴育澤建築師團隊設計，以「山城、禮物、燈塔」為核心概念，三層建築量體順著地勢安放，坡形屋頂與遠方的東勢山巒遙相呼應；外觀如「禮物盒」般精巧錯落的方塊式結構，則提供了露臺與遮蔭。沿著外部階梯拾級而上，彷彿走入心靈的參道，步伐隨著視野的開闊而放慢；頂樓那道「光之標記」，則在暮色降臨時悄然亮起，宛如守望山城的燈塔，為學子們在閱讀中指引人生的方向。

走入圖書館，就像走入東勢人的文化新客廳。民眾自圓樓街步入，首先看到以不鏽鋼線條構築的「燈‧椅子」裝置藝術與百年茄苳樹，象徵「物換星移，精神長存」；推開門扉，挑高開闊的大廳映入眼簾，天光自然灑落；館內設置的階梯式休憩區可行可坐，也為閱讀與交流創造更多可能。二樓規劃許良宇特展區，可一覽這位法界鬼才的篆刻、畫作與藏書，並設有多功能教室，在書本的疆界之外，鼓勵生活中的共學。

館內空間依不同使用族群細緻規劃，區分為兒童、青少年與成人閱讀區域，讓各年齡層都能自在找到適合停留的一隅。其中一樓親子區以「森林意象」打造，孩子們可開心鑽進「樹洞」，跌入故事編織而成的奇幻世界；「樂齡靜謐帶」則特別採用高演色、低眩光的照明設計，搭配清晰明確的導引標示，守護長者視力。 館內更導入全館手機借書服務，入口旁配置自助借還機與新書展示，並首創結合停車場的「還書得來速」，讓閱讀與生活之間的距離更加靠近。對許景堂與李碧虹伉儷而言，兒子的精神在此延續，悄悄融入山城的閱讀日常，陪伴每一代人的成長。

會呼吸的建築 北屯溪東圖書館

城市另一端，北屯旱溪以東，也迎來嶄新閱讀據點─溪東圖書館。這座由臺中市政府與文英基金會聯手興建的「智慧綠建築」，由基金會慷慨捐1億4,000萬元、市府投入近4,500萬元打造而成，巧妙結合自然通風塔、雙層隔熱牆與多層次植栽，將自然光與窗外綠意引入室內。讀者在館內閱讀時，能感受空氣與光的自然流動，享受清爽而安定的氛圍。

溪東圖書館另一大特色，在於它與在地的緊密連結。除了將帳篷意象、木質色調與自然元素融入閱讀場域，營造宛如戶外紮營的閱讀情境，主題展示區更特別規劃「登山露營主題書區」，呼應鄰近的大坑地理特色。相關公共藝術也延續這份在地情感，比如由繪本作家攜手在地小學與幼兒園共創的繪本《旱溪的新衣服》，繪本中的植物、白鷺鷥及溪流景觀轉化為玻璃貼圖與展架設計，形成館內重要的視覺元素。

創新服務 人情味與科技並行

溪東圖書館不只貼近在地，也展現出充沛的科技能量。延續臺中推動公共閱讀的步伐，館內整合紙本閱讀、數位學習與社群交流功能，滿足不同使用需求。

RFID智慧借閱系統讓借書變得更輕鬆，讀者可透過手機完成借書，動線流暢，節奏明快；增設的首座自助取書區，讓預約書到館後，即可持借閱證自行領取，省去等候時間，閱讀變得更即時也更便利。

這裡既是城市文化網絡的一環，也逐漸成為社區日常交流的所在。館內設置咖啡廳，人們在這裡愜意品茗，或靜心書寫、自在分享，讓圖書館不只有閱讀，也成為靈感與人際互動的落腳點。一起來溪東圖書館，沉浸在書香、綠意與咖啡香裡，放慢生活的步調，也眺望臺中愈發開闊的閱讀風景。 溪東圖書館打造可聽、可感、激發無限想像的閱讀體驗。

預見未來 持續擴張的閱讀地景

臺中的共創腳步未曾停歇。從山城到都會，從企業家到世界級建築師，閱讀地景正持續擴展。

由建築大師安藤忠雄設計的「童書之森•臺中」，是他在臺灣的首座圖書館作品，由忠泰建設協助設計溝通、聯聚建設負責興建。以「為未來孵的蛋」為概念，橢圓形建築象徵人與自然的平衡，中空的核心如同地球中心，期望孩子在閱讀中探索世界、啟發無限可能。清水模語彙與秋紅谷綠意融合，營造出寧靜、純粹又充滿童趣的空間，預計於2026年底完成主體工程，成為專屬兒童的閱讀基地。

而坐落南屯的「羅布森圖書館」，由企業家汪世旭捐建逾1億2,000萬元，以「生態水綠圖書館」為概念，主打高綠覆率，打造能與四季對話的散步建築。戶外步道與生態導覽設計，將閱讀延伸到自然場域，讓知識與環境共生，形成獨特的生活學習體驗。

一城共創 看見閱讀競爭力

閱讀力，就是城市競爭力。若每個行政區都能擁有屬於自己的閱讀空間，城市的厚度自然累積。在公私協力推動圖書館建設之下，圖書館成為推動美學教育、社區營造、科技創新與永續發展的多元節點。如今臺中市公共圖書館將達50座，平均每5萬人就有一座圖書館，這不僅象徵閱讀資源的普及，更代表文化圖書已成為市民的日常生活。

在書頁翻動之間，一座更智慧、更溫暖、更具永續生命力的文化城市躍然其上，那正是臺中所展望的「超閱未來」。