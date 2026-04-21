簡源忠 鑲嵌藝術大師

【文‧張晉豪】

一次次凝神的敲擊，構築起一幅幅由點擴散為面的鑲嵌藝術，簡源忠遠赴歐洲學習最扎實的技法，感受古老雋永的工藝之美，融會靜謐的生命哲學，體悟與時代流動的觀察，若水涓流匯成一條名曰藝術的長河，滔滔地從麻園頭溪流向世界。

熱愛藝術單純初心

出生在純樸的鄉間，簡源忠自幼便對藝術展現興趣，國小時參加大林糖廠舉辦的繪畫比賽獲獎後，創作的種子就已悄悄埋下。雖然念的是升學體制下的普通高中一般班級，但只要有空他就跟著一樣喜歡畫畫的同學一起創作，最後也如願進入國立臺灣藝專（今國立臺灣藝術大學）美術系主修西畫，畢業後則進人臺北市松山協和工商教書。

他趁著假日期間教小朋友畫畫，一次機緣中結識來自宜蘭羅東的義大利神父，他將孩子們的畫作寄到義大利參加比賽意外獲獎，當時比賽單位邀請簡源忠前往義大利代為領獎，然而當時仍處戒嚴時期出國不易，最終未能成行，但也點燃他想要前往國外學習藝術的決心。透過義大利神父與藝專老師協助下，簡源忠順利通過教育部義大利文留學考試，獲得羅馬藝術學院的入學資格。

沉浸嵌畫永恆之美

來到嚮往已久的歐洲，簡源忠課餘時總是把握機會穿梭在羅馬街頭，參訪各處古蹟名勝，對於這些建物中的鑲嵌畫產生濃厚興趣。當時的羅馬副主教王蒙席得知他想要學習的心，便帶著簡源忠拜訪梵蒂岡嵌畫研究中心，中心首次遇到想學習正統嵌畫的華人，便熱情引薦他前往威尼斯鑲嵌藝術學院，跟著經驗豐富的老師傅，學習古典技法與基礎功，並了解嵌畫獨有的特殊美感，成為他走入鑲嵌藝術創作的源起。

經歷了歐洲藝術氛圍的薰陶與專業的嵌畫訓練，簡源忠回到臺灣的國立臺北藝術大學任教，並於1994年與妻子一同選擇定居臺中，開始了每週往返於臺北、臺中的通勤時光。同時間他也為鑲嵌畫正名，簡源忠表示，早期國內多以「馬賽克畫」（Mosaic）為名，其源於人們熟知的繆思女神（Muse），擁有「永恆的繪畫」之意，然而這並非學名，因此簡源忠回國後便持續倡議正名，如今在教育部等中央單位皆已統一「鑲嵌畫」為正式名稱。

正名嵌畫投入創作

除了教育工作，簡源忠也成立了工作室，投入嵌畫的創作，一開始他的「衷於初心」系列從臨摹古典出發，以歐洲傳統學院所傳授的技法，呈現出古典鑲嵌美學。2005年開啟的「時尚構成」系列，是簡源忠受到米蘭的極限藝術與貧窮藝術所啟發，伸展台上的時尚與生活中的穿搭，柔軟的洋裝、刷破的牛仔褲甚至海邊的泳裝，都被巧妙地融合進嵌畫中。

別於「衷於初心」與「時尚構成」兩系列的理性作品，2010年後開啟的「若水——靜謐而流動」系列則是簡源忠的感性呈現。從形式上的追求，走進哲學與生命思想的自我探討，簡源忠有感於老子的《道德經》中所言：「上善若水，水善利萬物而不爭。」對於水的包容、延展與柔軟等不同的面向，呼應到人生的種種體悟，進而展開了一系列相關理念的創作。

剛柔並濟包容萬物

然而要在堅硬的嵌畫中表達水的柔軟性與多變，簡源忠花費相當多的心力嘗試，從平面到立體，細至線條的曲線角度，他留意到若要讓作品「流動」，嵌片則不可過大，這考驗每片材料比例上的細緻切削，更透過複合媒材，從琉璃、岩片、金屬、壓克力等多種媒材，連水泥、石膏都不假手他人自己調製，完整傳遞出水的包容性。

《母親之河—麻園頭溪》則是該系列的集大成之作，簡源忠定居臺中後工作室就位在華美西街的麻園頭溪畔，這條源於豐原的河川雖然不大，卻見證了臺中的城市發展，從早期先民平埔族、拍宰海族（Pazeh）在沿岸狩獵或耕作，到漢人於周遭開墾種植的黃麻園，進而得名「麻園頭」。簡源忠將漫步河岸步道所累積的情感與領悟，打造為這幅超過500公分的巨幅作品。 《母親的眼淚－悼念戰火下的人民》中斑駁的烏克蘭國旗，是對烏俄戰爭的沉痛呼告。

關懷社會感性傾訴

簡源忠的作品不只鑑往知來，也關注社會與世界局勢。幾年前臺灣面臨百年大旱，他在新聞中看見盧秀燕市長前往大甲鎮瀾宮祈雨擲筊的畫面，而創作《祈福》；《向莫迪里亞尼致敬》則呈現藝術家莫迪里亞尼一生的美麗與哀傷；《失序的蔓延》是對於COVID-19疫情時政經局勢的擔憂；烏俄戰爭的殘酷，揪著心創作出《母親的眼淚—悼念戰火下的人民》，為無辜民眾祈願和平儘早降臨。 《失序的蔓延》作品

「水的伏流就像是藝術家創作的過程！在地面下醞釀不為人知，流出地表水到渠成時，其實都是經歷了許多時間與人事物。」簡源忠詮釋「若水」系列作品背後的意涵，傳達出藝術家最真實的創作歷程。至今仍孜孜創作，更計畫再啟「時尚構成」系列，謬思女神賦予永恆的藝術之泉，依舊源源不絕地帶領著簡源忠航向更遠的將來。