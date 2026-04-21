蔡榮祐 點燃泥土與火窯的生命熱度

【文‧謝皓麟】

春分微涼的三月，一場名為「創意人生—2026蔡榮祐個展」的藝術盛事，在清水區港區藝術中心登場，展出陶藝大師蔡榮祐一生的經典作品。60年時間跨度，560坪寛廣展間，100多件跨媒材創作，靜靜訴說一個霧峰農家子弟，從泥土中翻轉命運，從高温中焠煉臺灣現代陶藝傳奇的故事。

農家子弟 展開藝術尋夢之旅

走訪霧峰蔡老師的廣達藝苑，位於巷中的工作室，一進門卻視野開闊，別有洞天。住家房子與製陶工場相連，屋後空間陳列著數量可觀的初胚、成品、窯燒工具等。

來訪之時，主人正為籌備個展緊鑼密鼓作業中。蔡老師在陶土陣中穿梭，在被圖書及藝術品包圍的座位間，一邊快速從書堆中抽出書刊，翻開扉頁，一邊用清晰的記憶，介紹他一生藝術創作的曲折幽徑與柳暗花明。

1944年出生於霧峰區的蔡榮祐，霧峰農校畢業，是典型的農家子弟。年輕時在臺中印刷廠工作，有一天下班走路回住處時，經過侯壽峰老師畫室，被畫室藝術氛圍所吸引，決心拜師學畫，當時才22 歲，從此開啟了他走入藝術創作的機緣。

膠彩繪畫 踏進美學藝術殿堂

跟侯壽峰老師學膠彩畫時，曾因顏料價格太貴，跟老師去買豬血跟石灰混合，成了最原始的膠劑，再加入各種顏色成為作畫顏料。作畫時用畫刀在畫布上厚重地堆疊、刮抹。早期的一幅「懷古」佛像畫，色澤沈穩、力道渾厚，呈現出如岩石般的粗獷肌理與層次。這幅保存至今的畫作，連木框都是自己做，展現十足接地氣的庶民藝術風格。

這種在困境中開花的生命力，讓他學畫第二年便奪下臺陽美展峰山獎，奠定了扎實的美學根基。但學畫之後並未立即走上全職創作之路，而接觸陶藝，又是另一段偶然機緣。

32歲那年，正處於待業低潮，適逢侄兒結婚，哥哥請他布置新娘房，他四處尋找擺飾，在民俗文物店找竹編花器內的陶瓷花瓶時，被陶瓷的樸實厚韻觸及心中久蟄的藝術之魂。在文物店結識了楊連科先生後，開始學捏陶，觸碰到了泥土的溫度，進而踏入了陶藝學習與創作旅程。

訪師求藝 走上陶藝創作之路

1976年他北上訪師求藝，先向邱煥堂老師學陶藝塑型燒製，隨後又向林葆家老師學習釉藥技術，掌握傳統工藝與現代藝術精髓。非科班出身的他，比誰都刻苦勤快，長時間在臺中與臺北之間奔波，為的就是要將那團無聲的泥土，燒煉出屬於自己的語言。

蔡榮祐回憶說，初到北部，邱老師的課程排在週六下午及週日上午，週六晚上的住宿費成為很大的負擔。而邱老師知道他住中部，又是待業中，特別讓他晚上在工作室睡覺休息，還堅持只收一半學費。蔡榮祐在敍述這段經歷時，雖時隔半世紀，依然十分感念當年老師恩情。

學成後回到霧峰家，創立「廣達藝苑」工作室，1977年6月，正式點燃陶藝創作的第一把窯火，從此一頭栽進泥土世界。他立下方向，把自己對生命的熱愛，用現代藝術元素，揉進每一件作品裡。 自「廣達藝苑」誕生起，窯火初燃，我的手與泥土緊緊相擁。

一戰成名 奠定國內陶藝發展契機

經過兩年沉潛創作，藝術能量日漸豐沛，並在首次展覽大放異彩。1979年，配合臺中建府90週年盛大活動，有一場大型藝術聯展，蔡榮祐陶藝作品在文英館展出，短短一週賣出180件，並引起臺北春之藝廊的興趣。隔月，應邀至臺北展出，十天內賣出300多件的紀錄，創下藝文界難得一見之盛況。

一個多月內有了70多萬元收入，讓蔡榮祐的父親終於相信兒子玩泥土可以闖出一片天。兩檔展覽戰績輝煌，高度激勵了國內陶藝家展覽的意願與信心，創作者看到陶藝受民眾歡迎的可觀潛力，蔡榮祐也在國內現代陶藝發展史上占有一席之地。

早在跟邱老師學陶的第二年起，蔡榮祐就曾連續四年入選參加義大利國際現代陶藝展，多次獲得全省美展名次肯定。1982年，獲頒全省美展永久免審查資格，1983年，更榮獲十大傑出青年金手獎。

由技入藝 體悟圓滿包容哲理

隨著手法成熟，由技入藝，由型入境，陸續發展出圓滿、憨厚、惜福、親情、耿直、捨得、包容等系列，名稱中充滿人生哲理與生活體悟。其中較後期的「包容」系列，將兩種物性殊異的材質完美融入，不僅是造型上的美學呈現，更是燒陶技藝的高度挑戰。

在高溫爐火中，上層的土熔化如流蘇般滑落，精準地與下層的土緊密結合而不崩裂，是經歷無數次開窯後的碎裂，才達到爐火純青之境。如同為人處世，歷經磨合，才能包容圓滿。

美學對話 悠遊多重藝術領域

展覽作品中，除了最主要的陶藝及早期的膠彩畫之外，還有多幀主題攝影，攝影對他而言，是一種記錄生活之美的日常修煉。他認為，「美」其實無所不在，只要能引起共鳴，就有它的價值。這種以美學欣賞為核心的跨界連結，讓他跳脫傳統工藝框架，兼具通才的寬廣及專業的高度，悠遊於多種藝術領域之間，與時俱進。

攝影中的光影對比，化作了陶罐上流動的釉影，鏡頭對大自然紋理的捕捉，則轉化為作品中「似石非石」的自然神韻。展場中60多件攝影作品，讓觀賞者看見大師是如何在尋常生活中，開出與美學對話的一道窗口。

他曾在2011年榮獲文建會「國家工藝成就獎」，「包容」系列的一件作品，也被法國巴黎賽努奇亞洲藝術博物館永久收藏，提高臺灣陶藝在國際上的能見度與尊榮感。如今，八十多歲功成名就的蔡榮祐，生活態度如同作品一般，包容、捨得、又圓滿，依然保持著民間藝人的樸實與謙沖。 《包容》系列作品

從霧峰的田野出發，走過膠彩的絢麗，歸於陶土的厚實，蔡榮祐的每一件作品，都構成人生態度的一個面向。他用六十年的時間告訴我們：藝術不在遠方殿堂，而在那一捧陶土，一抹光影，與一份對生活永不熄滅的愛裡。