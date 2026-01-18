閱讀綠美圖與自然共生的文化場域

【文‧編輯部】

極簡帶著透光巧思設計的「臺中綠美圖」，透過開放、透明、流動的概念，打造藝術、閱讀與自然共生的公共場域， 8 個量體錯落排列，營造出漂浮在綠意中的夢幻文化空間。

向四方開放的文化場域

臺中綠美圖坐落於中央公園北側，8個高低錯落的建築量體組成，彼此獨立卻又互相連通，讓人們可自由漫遊，穿梭探索空間；整個外觀則用金屬擴張網與玻璃帷幕等多元建材搭配，展現出通透、流通與開放的空間特質，使公園綠意與大自然清爽的空氣進入室內，宛如城市與自然共生。

根據日本建築師妹島和世、西澤立衛的構想，綠美圖設計的精神就是打造一座向四面八方開放的文化場域，讓人們無論從哪個角落走進來，都能自在地與知識、藝術及大自然相遇，使每位民眾在建築中自然而然的流動，感受建築與環境的生命力。

綠美圖建築以銀白色擴張網與玻璃帷幕柔化室內外界線，映照公園綠意與城市景觀；架高設計使光線、微風與綠意自由穿梭，並以低反射玻璃與透水綠地呼應永續理念，在美感與氣候之間取得平衡。

工程技術與建築美學的「透明藝術品」

臺中綠美圖是結合圖書館與美術館的文化新地標，「綠」指的是中央公園，建築位於在公園綠意中，「美」指的就是美術館，而「圖」則是圖書館之意。綠美圖就像是把「美術館」及「圖書館」兩座場館結合起來，又各自保持獨立性，讓人們可以自由穿梭在開放空間中，感受藝術與知識的交融。

為了使建築與公園綠意、城市景觀融合，設計上拉高了美術館的空間，打造玻璃外牆，把周邊綠地與光線帶入建築，同時使美術館中的展品及觀賞者所創造的光影投射到館外，創造建築、地景與觀者間的對話。

流動的文化森林

綠美圖四周以通透的玻璃、擴張網立面，讓光線自由穿梭，如同走進沒有邊界的建築森林，象徵著藝術隨著創作、展覽、公共參與文化設施，成為城市日常生活的延伸。美術館與圖書館兩館間的共融空間，為挑高的半戶外屋頂花園。環形天橋的圓形幾何、斜坡與旋轉梯，形成獨特的動線美學。整體上以金屬擴張網構築柔和、具有穿透性的氛圍。

天光與水景的交織

綠美圖既有美術館與圖書館各自的獨立空間，也有「融合的共同空間」，綠美圖大廳是場館的主要門面，鏡面水池以曲面不鏽鋼板打造，映照出戶外的綠意，而且水池具有調節溫度的功能，使進出綠美圖更加涼爽。 以不鏽鋼板打造的鏡面水池 【圖‧編輯部】

美術館大廳 全臺美術館最高的展示空間

美術館最高的展示空間挑高27公尺、垂直連通約6層樓高，迴旋的斜坡作為觀展的動線，引導民眾自在探索，而館內共有5間從4公尺到10公尺不同挑高的展示空間，分布於各個樓層，營造多元的觀展視角。

圖書館大廳有特製的「雲朵」相伴的閱讀場域，挑高7公尺，以流線型家具及金屬材質交織呈現，由SANAA設計的花形書架和座椅等館內家具，則為俐落的空間呈現美觀的視角。

建築夜晚 藝術饗宴

綠美圖外牆的銀白鋁製金屬擴張網，除引入風與綠意外，白天增加自然光線，夜晚則流動出照明，使建築物的視覺通透，展現出別具特色的建築風格。

夜間燈光設計以自然生態共融的理念出發，外牆以擴張網設計，透過內部燈光映照打造溫暖、柔和的夜間氛圍。燈光設計以公園景觀為主，建築為輔，體現自然與建築的和諧。 打開，我們的美術館系列活動—臺中文學家甘耀明戶外燈光裝置。 【圖‧臺中市政府文化局】

全臺最輕巧 穿透感十足藝術地標

綠美圖以銀白鋁製擴張網覆蓋，營造出輕盈通透的視覺效果，二樓通廊採取「無落柱」設計，使大廳視覺寬敞通透，彷彿漂浮般地輕巧。全靠導入109座「摩擦單擺隔震系統」技術，不僅提升結構安全，也大幅減少鋼構使用量，使建築輕盈如同藝術品漂浮在空間中。

專屬家具增添柔和美感

臺中綠美圖的家具設計也極具巧思，SANAA事務所設計的兔子椅、水滴椅、花椅與甜甜圈椅等家具，為空間增加柔和的美感。 如甜甜圈圓潤的景觀椅marumaru 【圖‧編輯部】 水滴椅設計靈感來自於水滴下墜的瞬間，鏡面質感反映來者的光影。 【圖‧編輯部】

以花椅而言，三瓣式結構象徵3片純白花瓣，可以單獨擺放，或是互相拼接；在草地上，呈現「甜甜圈」般圓潤的景觀椅，色調與公園綠地相互襯托，營造出和諧而自然的視覺氛圍。