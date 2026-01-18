世界級文化新地標臺中綠美圖 正式開館

快訊

文化臺中
臺中綠美圖盛大開館，展開雙手迎接各地訪客。 【圖‧臺中市政府文化局、編輯部】
【文‧編輯部】

　　有「森林中的美術館 公園中的圖書館」之稱的臺中綠美圖於2025年12月13日盛大開館，典禮以「雙館共啟‧八方併綻」為主題，來自海內外貴賓雲集，共同見證世界級文化新地標的落成啟用。

臺中市的新名片

　　在充滿喜悅的開幕儀式，市長盧秀燕表示，過去六都當中，只有2座城市沒有市立美術館，臺中市是其中之一，而且分布於29個行政區的圖書分館，獨缺市立圖書館總館，這都是市民期盼的建築，臺中市政府的重要工作之一，就是把綠美圖這項重要的工程完成。過程中歷經艱辛，面臨許多困難都需要逐一克服。市長特別感謝市府團隊和專業夥伴的投入。以及具有遠見的市議員們，看見市民的需求，給予市政府很大的支持。

　　盧市長認為，市府有遠大的志向，決心興建世界級的文化新地標以及前來臺灣必訪的藝術閱讀新寶地，普立茲克建築獎得主妹島和世、西澤立衛（SANAA事務所）及國內建築師劉培森，協助臺中市達成了夢想。今後將用這張新名片，帶領文化城邁向下一個里程碑。

國際矚目的建築

　　綠美圖受到國內外高度重視，正式開館當天國內外來貴賓雲集，派駐我國使節多人參與，多家國際媒體深度報導，被列為「全球年度最值得參觀的7座美術館」之一，與紐約、巴黎、荷蘭、鹿特丹、埃及及開羅等國際指標館舍並列，綠美圖是臺灣唯一入選的文化建築，顯示臺中市正以文化之名走向世界。

來自國內外各界嘉賓參與臺中綠美圖開館盛會。 【圖‧臺中市政府文化局、編輯部】
來自國內外各界嘉賓參與臺中綠美圖開館盛會。 【圖‧臺中市政府文化局、編輯部】

臺中綠美圖的願景

　　臺中市立美術館將支持在地創作，推動國際性展覽和交流計畫，串聯臺灣與全球藝術發展，期盼透過跨域策展與實驗性展演引入多樣的文化議題。

　　市立圖書館則將驅動閱讀風氣，讓市民朋友徜徉在書香之中，增進各種知識，打造城市永續競爭力。 綠美圖打破了美術館與圖書館的界線，成為美學與知識交融的文化基地，連結城市生活與公共議題。美術館空間以挑高展廳與彈性隔間設計，適應多元媒材的當代藝術創作，並透過開放式的展示動線，讓藝術走出殿堂、融入日常；圖書館則以分齡分棟設計，導入智慧服務，提升效能及服務品質，打造全齡共享的閱讀新體驗。

建築大師的設計理念

由來自日本SANAA事務所的建築師妹島和世及西澤立衛規劃設計，這座名為「Museumbrary」的建築，意味著是一座結合了美術館與圖書館的建築，所謂的融合不僅指各種事物、各種功能之間的相遇，也包含了「建築與自然的相遇」，因為這座建築是在公園之中，讓「公園所擁有的文化」與「建築所承載的文化」，融合在一起。

　　對妹島和世建築師而言，美術館與圖書館就像是生活的一部分。能讓人自在停留、反覆回來，甚至願意在其中迷路，才是她心中理想的建築狀態。西澤立衛則希望建築應讓人無需仰賴指引便能自在通行。在綠美圖裡，空間透過光影與坡道與身體對話，鼓勵人們隨心探索；即便走錯路，也是另一場風景的邂逅。當單一的動線被多樣的路徑取代，建築才真正實現了它的自由，成為一處向所有人敞開的共融空間。

市府團隊努力的果實

　　臺中市政府文化局長陳佳君指出，綠美圖是臺中市政府對於文化政策的堅持，這是一個長達15年的故事，在這個過程裡面，非常感謝付出的每一個人，讓文化成為城市的力量。

　　建設局長陳大田認為，綠美圖從設計到施工到完成，15年期間經歷過許多的挑戰和困境，尤其經歷新冠肺炎，不僅缺工、缺料的挑戰，在國外的材料實驗，甚至要透過視訊處理，經過這樣的淬鍊，感謝所有的工作團隊跟夥伴，讓臺中擁有一個國際性的文化地標。

　　在這裡，建築的安排始終從人們的使用感受出發。美術館與圖書館不再以展出規模或收藏量作為衡量標準，而是共同讓位給一種新的公共體驗空間與藝術、知識與自然的整合。與其說來這裡讀一本書、看一件作品，不如說來這裡閱讀一棟建築，觀看建築如何與天空、公園、人的活動彼此呼應。

閱讀綠美圖與自然共生的文化場域

極簡帶著透光巧思設計的「臺中綠美圖」，透過開放、透明、流動的概念，打造藝術、閱讀與自然共生的公共場域， 8 個量體錯落排列，營造出漂浮在綠意中的夢幻文化空間。

萬物的邀約 臺中市立美術館開館展

臺中市立美術館(簡稱中美館)以「萬物的邀約」作為開館展，展出來自20個國家，超過70組藝術家、90多件作品，包含委託創作、中美館典藏作品及國際借件，打造從臺中出發，與世界共振的藝術旅程。 　　「萬物的邀約」從綠美圖所在的中央公園地景與城市脈絡出發，聚焦於人與萬物的共生，串連跨世代藝術家對於土地、自然與空間的觀察想像，以環境為起點的策展方向，也連接城市生活，宣示中美館以生態思維出發，連結文化發展與全球對話。

味丹文教基金會 楊辰文 董事長 深耕生活藝術

對許多臺灣人而言，「味丹」串接著不同世代的不同味覺記憶，阿嬤早年廚房裡的味素，學生夜晚伴讀的那碗熱騰騰泡麵香氣。而除了飲食的美味密碼外，味丹更在人文心靈領域深耕慢耘，在社會各角落散發更深邃芬芳的墨韻書香。

陳景聰 全國首位毛筆製作文資保存者

　一生專注於毛筆製作的藝師陳景聰，孜孜矻矻走過半個世紀。雖然製筆行業日漸沒落，他仍懷抱使命感，持續為毛筆製作技藝的傳承努力不輟。面對數位化浪潮的衝擊，身為全國第一位毛筆製作文化資產保存者，結合文創精神，不斷推陳出新，開發時尚有趣的毛筆，為傳統工藝注入新元素，延續老祖宗留下的寶貴文化資產。

中區行旅 且行且賞的百年舊城風景

中區，曾是臺中最早的核心發展區，日治時期重劃成棋盤格局並聚集官署，奠定「都心」地位。隨著商業中心遷移而逐漸沒落，卻也因此保留了豐富的歷史街景。如今透過「老屋再生」與「文化新生」，歷史建築化身藝文空間，形成可行可賞的舊城散步風景。

