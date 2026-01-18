快訊

萬物的邀約 臺中市立美術館開館展

「萬物的邀約」—展覽室A《畫一道海岸線》 【圖‧編輯部】
外國駐華使節參觀美術館 【圖‧編輯部】
【文‧臺中市立美術館】

　　臺中市立美術館(簡稱中美館)以「萬物的邀約」作為開館展，展出來自20個國家，超過70組藝術家、90多件作品，包含委託創作、中美館典藏作品及國際借件，打造從臺中出發，與世界共振的藝術旅程。

　　「萬物的邀約」從綠美圖所在的中央公園地景與城市脈絡出發，聚焦於人與萬物的共生，串連跨世代藝術家對於土地、自然與空間的觀察想像，以環境為起點的策展方向，也連接城市生活，宣示中美館以生態思維出發，連結文化發展與全球對話。

　　開館首展由中美館策展團隊與臺灣策展人周伶芝、美國策展人艾蕾娜．克萊爾．費爾德曼（Alaina Claire Feldman），以及羅馬尼亞策展人安卡．繆雷．金（Anca Mihuleţ-Kim）四方共同合作策劃，展出作品涵蓋錄像、裝置、雕塑、繪畫、文獻及藝術家書籍等多元形式。

「萬物的邀約」—展覽室C《摺疊的風景》 【圖‧編輯部】
　　「萬物的邀約」展覽亦展開現代與當代藝術的跨世代、跨國的對話，從膠彩畫奠基者林之助、漆藝大師王清霜、中部重要女性膠彩畫家林星華，以及抽象藝術代表趙無極、現代繪畫先驅李仲生、版畫暨雕塑家陳庭詩等前輩藝術家，到當代臺灣藝術家如吳其育、楊季涓、廖文豪等，作品交織自然風景與人文歷史的感知。來自臺灣原住民族群的藝術家亦扮演關鍵角色。

　　策展團隊以五個子題：《畫一道海岸線》、《幻生的寓言》、《摺疊的風景》、《擾動的記憶》與《萬物初聲》，從跨文化、跨物種與跨世代的視角，映照城市治理自然、與環境共存的課題。藝術家們用多元媒材創作，回應環境與歷史的持續變化，也在城市與萬物的相互流動中，開展出關於自然感知、記憶痕跡與療癒修復的多重想像。

　　「公共空間委託創作計畫」則呼應美術館作為公共文化場域的長期願景，邀請韓國藝術家梁慧圭(Haegue Yang)與林明弘，以建築特色和美術館意象進行全新創作。梁慧圭於挑高27公尺大廳，打造在臺首件製作大型懸吊作品《流動奉獻—樹蔭三合》，向臺韓共有的老樹文化精神致敬；林明弘《再製》則以梅花花布符碼與錯位印刷，重塑建築空間的動態視覺體驗。

閱讀綠美圖與自然共生的文化場域

極簡帶著透光巧思設計的「臺中綠美圖」，透過開放、透明、流動的概念，打造藝術、閱讀與自然共生的公共場域， 8 個量體錯落排列，營造出漂浮在綠意中的夢幻文化空間。

世界級文化新地標臺中綠美圖 正式開館

　　有「森林中的美術館 公園中的圖書館」之稱的臺中綠美圖於2025年12月13日盛大開館，典禮以「雙館共啟‧八方併綻」為主題，來自海內外貴賓雲集，共同見證世界級文化新地標的落成啟用。

萬物的邀約 臺中市立美術館開館展

味丹文教基金會 楊辰文 董事長 深耕生活藝術

對許多臺灣人而言，「味丹」串接著不同世代的不同味覺記憶，阿嬤早年廚房裡的味素，學生夜晚伴讀的那碗熱騰騰泡麵香氣。而除了飲食的美味密碼外，味丹更在人文心靈領域深耕慢耘，在社會各角落散發更深邃芬芳的墨韻書香。

陳景聰 全國首位毛筆製作文資保存者

　一生專注於毛筆製作的藝師陳景聰，孜孜矻矻走過半個世紀。雖然製筆行業日漸沒落，他仍懷抱使命感，持續為毛筆製作技藝的傳承努力不輟。面對數位化浪潮的衝擊，身為全國第一位毛筆製作文化資產保存者，結合文創精神，不斷推陳出新，開發時尚有趣的毛筆，為傳統工藝注入新元素，延續老祖宗留下的寶貴文化資產。

中區行旅 且行且賞的百年舊城風景

中區，曾是臺中最早的核心發展區，日治時期重劃成棋盤格局並聚集官署，奠定「都心」地位。隨著商業中心遷移而逐漸沒落，卻也因此保留了豐富的歷史街景。如今透過「老屋再生」與「文化新生」，歷史建築化身藝文空間，形成可行可賞的舊城散步風景。

