萬物的邀約 臺中市立美術館開館展

外國駐華使節參觀美術館 【圖‧編輯部】

【文‧臺中市立美術館】

臺中市立美術館(簡稱中美館)以「萬物的邀約」作為開館展，展出來自20個國家，超過70組藝術家、90多件作品，包含委託創作、中美館典藏作品及國際借件，打造從臺中出發，與世界共振的藝術旅程。

「萬物的邀約」從綠美圖所在的中央公園地景與城市脈絡出發，聚焦於人與萬物的共生，串連跨世代藝術家對於土地、自然與空間的觀察想像，以環境為起點的策展方向，也連接城市生活，宣示中美館以生態思維出發，連結文化發展與全球對話。

開館首展由中美館策展團隊與臺灣策展人周伶芝、美國策展人艾蕾娜．克萊爾．費爾德曼（Alaina Claire Feldman），以及羅馬尼亞策展人安卡．繆雷．金（Anca Mihuleţ-Kim）四方共同合作策劃，展出作品涵蓋錄像、裝置、雕塑、繪畫、文獻及藝術家書籍等多元形式。 「萬物的邀約」—展覽室C《摺疊的風景》 【圖‧編輯部】

「萬物的邀約」展覽亦展開現代與當代藝術的跨世代、跨國的對話，從膠彩畫奠基者林之助、漆藝大師王清霜、中部重要女性膠彩畫家林星華，以及抽象藝術代表趙無極、現代繪畫先驅李仲生、版畫暨雕塑家陳庭詩等前輩藝術家，到當代臺灣藝術家如吳其育、楊季涓、廖文豪等，作品交織自然風景與人文歷史的感知。來自臺灣原住民族群的藝術家亦扮演關鍵角色。

策展團隊以五個子題：《畫一道海岸線》、《幻生的寓言》、《摺疊的風景》、《擾動的記憶》與《萬物初聲》，從跨文化、跨物種與跨世代的視角，映照城市治理自然、與環境共存的課題。藝術家們用多元媒材創作，回應環境與歷史的持續變化，也在城市與萬物的相互流動中，開展出關於自然感知、記憶痕跡與療癒修復的多重想像。

「公共空間委託創作計畫」則呼應美術館作為公共文化場域的長期願景，邀請韓國藝術家梁慧圭(Haegue Yang)與林明弘，以建築特色和美術館意象進行全新創作。梁慧圭於挑高27公尺大廳，打造在臺首件製作大型懸吊作品《流動奉獻—樹蔭三合》，向臺韓共有的老樹文化精神致敬；林明弘《再製》則以梅花花布符碼與錯位印刷，重塑建築空間的動態視覺體驗。