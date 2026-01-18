味丹文教基金會 楊辰文 董事長 深耕生活藝術

【文‧謝皓麟】

對許多臺灣人而言，「味丹」串接著不同世代的不同味覺記憶，阿嬤早年廚房裡的味素，學生夜晚伴讀的那碗熱騰騰泡麵香氣。而除了飲食的美味密碼外，味丹更在人文心靈領域深耕慢耘，在社會各角落散發更深邃芬芳的墨韻書香。

書法比賽 筆墨飛揚的文林盛會

11月15日，鳳凰颱風過後的好天氣，弘光科技大學毓麟館禮堂內正舉行一場文化盛會，一千多位來自全臺各地的書法好手齊聚，他們屏氣凝神，在方寸之間揮灑筆墨、展演刀工。這是由味丹文教基金會主辦的第七屆「味丹杯全國書法暨篆刻比賽」，該賽事已成為臺灣最具指標性的「文林大會」，也是企業以實際行動支持本土文化永續發展的成果展現。

主辦單位味丹文教基金會董事長楊辰文表示，書法不只是寫字，更是一種修養與心境，一筆一畫的過程，其實就是在和自己對話。或許有時筆畫斜一點，墨色深一點，但那正是生命歷程的映照。人生有起有伏，有濃有淡，更值得品嚐玩味。味丹希望透過比賽平臺的激勵，讓書法教育在校園與社會間持續扎根，讓更多人從書寫中找到心靈平靜與培養生活美感。

文化先行 企業回饋鄉里的初心

走訪位於沙鹿的味丹集團總部，在基金會董事長楊辰文的辦公室內，我們實際瞭解這家食品大廠創業時奮鬥的過程。身為家族第二代成員，楊辰文從日本早稻田大學機械系畢業，正逢1991年初期公司大力拓展海外市場時期，當年就前往越南建廠，成為當地非常著名的臺資企業，並隨著公司業務擴展，同時負責集團中國區業務，在各個領域都有豐富的歷練。

年輕時南征北討全心投入事業，但50歲以後，楊董事長的心沈靜下來，更能體會藝術及生活之美。他喜歡收集奇石、字畫，手邊收集的石頭就有一千多顆，對書法、篆刻等傳統藝術也有獨到見解。目前，他帶領基金會貫徹當初「取之社會、用之社會」的設立宗旨，強調企業在追求經濟效益的同時，對社會、環境、員工及利益相關者，都要負起相當的責任。

深波圖書館 中臺灣電影文化重鎮

味丹從企業經營走向文化公益的起步甚早，早在1988年就響應政府「鄉鄉有圖書館」政策，興建圖書館，成為本市第1家由企業捐贈的圖書館，建成後捐給當時的沙鹿鎮公所經營，並以創辦人之名命名為「沙鹿鎮立深波圖書館」。後因組織整併，改隸為「臺中市立圖書館沙鹿深波分館」。

深波圖書館以電影典藏為主題聞名，整體空間散發著濃濃的電影膠卷氛圍。二樓設有個人「影音艙」，提供個人化專屬影音空間。館內珍藏1,627張電影海報、24 部 35 釐米膠卷電影，並配置專業院線等級的放映及音響設備。從 2004 年「沙鹿電影藝術館」成立以來，這裡就成為中臺灣電影文化的重鎮。

故事巡廻車 一座移動的閱讀城堡

為了讓閱讀觸角更加延伸，基金會更捐贈了由知名插畫家設計的「故事志工巡迴車」。這輛色彩鮮活的行動圖書車，就像是一座移動的文化城堡，載著書籍與故事，深入偏鄉與弱勢社區，成為文化傳承的載體，讓文化的種子在每一個角落生根發芽。

味丹文教基金會長期耕耘，深獲各界肯定，曾多次獲行政院文建會「文馨獎」殊榮，及國家圖書館頒發的「社會服務獎」。但在楊辰文眼中，最珍貴的獎項並非獎盃，而是在書法比賽現場，小學生聚精會神揮灑筆墨的一刻，看到孩子們在學習書法過程中獲得的喜悅與成長，那份感動，就是激勵他們堅持下去的動力泉源。 楊董事長參加臺中閱讀開麥拉活動 【圖‧味丹文教基金會】

從食品風味到精神食糧的昇華轉化

一家以食品為本業的企業體系，如何將「吃」的本業與「文化」的推廣連結起來？楊辰文給出了一個極具哲思意涵的答案：味丹的經營策略是「消費產品健康化、健康食品消費化」，目的是讓健康元素融入大眾日常。如同他們推動「藝術走入生活，生活就是藝術」的理念，也希望每個人能成為生活美學的創造者。

在他看來，真正的藝術不只存在於畫廊或舞臺，更在於人們每天的呼吸、步伐與選擇之中。就像味丹食品希望消費者吃得健康一樣，基金會也希望透過書法、閱讀、電影，讓大眾攝取「精神上的健康食品」。

深波圖書館在2003年，開全國風氣之先，由英國引進Bookstart嬰幼兒閱讀計畫，並推動親子共讀讀書會。而基金會的腳步也如同幼兒長大的過程，下一個十年，將結合集團「大健康」的經營理念，將臺中打造為一個「全民健康飲食意識提升」的城市。同時，繼續深化校園與社區的文化扎根，培養下一代具備反思與自省能力的品格教育，打造一個以健康生活、文化傳承與正向價值觀為核心的生態系。

火慢熬 調配深醇厚韻的文化品味

70多年前沙鹿北勢頭起家的一家小商行，如今已裝載著國際性大品牌，策馬揚鞭，朝更恢宏壯闊的食品生技版圖，縱橫馳騁。然而，再高聳的巨木，其生命養分仍源於最初生根成苖的土地。在這個講求速成的年代，煮一碗泡麵只需要三分鐘，但涵養一個地方的文化底蘊，卻需要火慢熬數十年。

味丹文教基金會選擇了一條漫長卻意義深遠的路，用時間與耐心，將文化的養分滲透進沙鹿的每一寸土地，臺灣的每一個角落，為這片土地的生活，調配出最深醇厚韻的文化品味。