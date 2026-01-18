中區行旅 且行且賞的百年舊城風景

【文‧張連宏】

中區，曾是臺中最早的核心發展區，日治時期重劃成棋盤格局並聚集官署，奠定「都心」地位。隨著商業中心遷移而逐漸沒落，卻也因此保留了豐富的歷史街景。如今透過「老屋再生」與「文化新生」，歷史建築化身藝文空間，形成可行可賞的舊城散步風景。

舊臺中火車站

臺中站距基隆站起點193公里252公尺，為中部地區第一大站，位居臺灣西部鐵路縱貫線的中心。第一代臺中火車站興建於1905年，為木構建築，後因車站空間不敷使用，於1917年興建第二代臺中火車站，為磚造的自由古典風格建築，中央尖塔及立面之山牆，展現優美的建築藝術，屋頂覆蓋銅板瓦，是全臺碩果僅存的最完整火車站之一，也是二級古蹟（文資法修正後為國定古蹟）。

隨著第三代臺中火車站落成，鐵路高架化讓臺中邁入新時代。火車站保留「三代同堂」車站並存景象，同時於舊站設立臺中驛鐵道文化園區，保存具歷史及建築意義的場域。

柳原教會

為臺灣基督長老教會依照梅甘（Rev.Campbell N. Moody）牧師提供的英國教會圖樣，於1915年所興建，隔年10月竣工。戰後，在舊教堂南側增建新聖殿，1998年又大興土木，完成地下停車場、主日學教室、辦公室、牧師館等。柳原教會舊教堂為簡單的長方形平面，屬於早期基督教教堂的基本型式，稱為「巴西里卡」（Basilica）平面，其造價低廉，採光良好，視線絕佳。

2002年市府以其為中部最早創立之長老教會建築名作，見證本地區百年教會發展史，亦為臺灣歷史建築保存及再利用之佳例；保存區右側及後側之建築物，分別為1970年代及2000年代所加建，全區見證教會分為三期的百年發展空間歷程，公告登錄為歷史建築。 柳原教會 【圖‧張連宏(旅日攝影家)】

彰化銀行總行

位在臺灣大道與自由路交叉口的臺中彰化銀行總行，興建於1930年代，建築仿古希臘羅馬的柱廊式風格，外觀氣勢雄偉，工藝精美細膩，為臺中著名的地標，經指定為市定古蹟，也是臺灣最早由民間籌資設立的銀行，極具文化資產保存與研究的珍貴價值，迄今仍然為彰化總行的營業部使用。二樓設有行史館，保存當時的文史資料，採取預約制參觀。

臺中彰化總行係由白倉好夫與山喜三郎設計，以仿西方風格的古典主義建築打造，典雅的雕花裝飾、渾圓的水泥石柱、古樸的厚重鐵門及內部空間的挑高設計，呈現當時的銀行建築美感。臺灣光復後，國民政府接收原日籍股東的股份，1947年林獻堂被推選為董事長，並改組為「彰化商業銀行」，1998年由官民合股的行庫改制為民營。靠近自由路一側的花園內，還可看到林獻堂紀念銅像屹立其中，每年春季櫻花盛開時吸引許多愛好拍照人士，也是網美打卡景點之一，值得一探。

太陽餅街

臺中以傳統中式糕餅聞名，其中太陽餅最具代表性，新太陽堂餅店總經理莊乃慧指出，1954年位在自由路二段23號的「太陽堂」生意相當好，不少糕餅業者跟進製作銷售，加上60、70年代火車站附近是精華鬧區，太陽餅業者自然群聚在這裡，從臺中地方法院往臺中火車站方向自由路二段間就有7、8家太陽餅店聚集，成為「太陽餅街」。

臺灣太陽餅博物館執行長陳瑛宗指出，太陽餅原本只是地方上小點心，因適逢縱貫鐵路通行之便，商家買張月臺票就進到火車月台上叫賣，乘客只要一聽到「便當、太陽餅」就知道臺中到了。不過最知名的「太陽堂」名號當時未註冊，現在似乎成了同行的公共財。

至於哪家最好吃見仁見智。傳統太陽餅以麥芽、豬油為主要原料，隨著現代人口味改變，加上豬油品質難掌握，賣純豬油製作的太陽餅業者不多，大都使用進口奶油，「也較不會吃得掉滿地」。 臺灣太陽餅博物館，附近為太陽餅街。 【圖‧張連宏(旅日攝影家)】

中央書局

1920年代，在民族自覺與種種世界思潮的翻湧之下，受到新式教育啟蒙的臺灣知識分子憑藉對社會的使命與對土地的熱愛，於艱困時期決心從文化、教育、藝術著手，帶領臺灣人突破知識囹圄。

1926年，臺灣文化協會成員莊垂勝倡議創設「中央俱樂部」，股東包括林獻堂、林幼春、張深切、賴和等人。起初計畫經營食堂、旅社、講堂與書局等多種事業，除了作為臺灣文化協會的聯盟場域，也肩負起啟迪民智、傳承文化的重任；歷經往後的歷史更迭輾轉，1927年1月3日正式成立的中央書局，成為最終唯一成就的事業。

中央書局成立之際，即成為當時規模最大的中文書局，業務內容多元，包含：銷售漢文書籍雜誌、文具學藝用品、洋畫材料、運動器具服裝、留聲機、西洋樂器，並發行《南音》與《臺灣文藝》等雜誌，也多次舉辦美術展覽與講習會，郭雪湖、陳澄波、廖繼春等人皆是這裡的常客。

在資訊取得極為困難的年代，中央書局始終是知識與藝文的重要據點。2020年10月，一度轉變為婚紗賣場、安全帽店的中央書局，在臺中中區新舊時代交會之處重新出發。由永豐集團董事長何壽川先生捐款購入，信誼基金會董事長張杏如女士擔任代表人，並透過「上善人文基金會」導入公益與人文閱讀的理想，延續臺灣文化、思維與知識的傳揚精神。

臺中行啟紀念館

日治時期，為紀念日本皇太子（後來的昭和天皇）於1923年4月17日視察臺中，臺中州於大正町通（今自由路）與櫻橋通（今臺灣大道，原中正路）交叉口興建「行啟紀念館」，並於1926年3月竣工。館內設有教育博物館及物產陳列館，收藏標本、文物及理科器材等共4,445件，作為臺中州立教育博物館及商工獎勵館，具備社會教育與產業推廣功能。

1961年，該館拆除改建為「綜合大樓」，成為臺中首座綜合性商業建築，後由遠東百貨臺中店進駐。歷經兩次火災後，受限於結構安全與商圈更迭，該址自2000年起閒置，現況則由知名太陽餅老店進駐經營。

第二市場

位於臺中市中區三民路與臺灣大道一段處，佔地2,388坪，屬三翼放射狀建築型態，中央以一座六角主樓為其核心，市場內有54間店面，約有300個售賣各種貨品的攤位。原為日治時期的新富町市場，主要販售精美高價的貨品，又有「日本人的市場」之稱，後經臺中市政府全面整修而成現今風貌，自創立已有百餘年的歷史。

第二市場是臺中早期相當重要的民生物品集散市集，販賣的商品十分多元，需要按類別劃分攤販的區位，市場的通道因而形成六角形放射的獨特格局，故又名為「六條通」。這裡也是臺中美食集中地，爌肉飯、麻芛、香菇肉羹、麵攤與紅茶等皆是有數十年歷史的老小吃攤，是在地人難忘的好味道，也是外地人慕名而來的口袋名單。

隨意挑一家坐下，端上桌的都是一碗碗經過數十年歲月、無數老饕鑑賞過的美食，因此，市場裡不時可見臺中熟門熟路的老饕們，專程來此一解嘴饞。在逛街品嚐美食之際，也別忘了看看市場內的屋頂、街角的樓梯，品味悠久歷史。

宮原眼科

臺中火車站的綠川旁，一棟以紅磚瓦堆砌的老建築格外醒目，這裡正是以土鳳梨酥一戰成名的「日出」蛋糕團隊，買下宮原眼科舊址後重新活化的地標。宮原眼科外部的紅磚牆、舊牌樓被完整保留下來，打造成富有懷舊風情的紅磚木頂式騎樓。走進店內，仿造復古挑高圖書館的裝飾，創造出新舊時代的魔幻空間，店中央一座無法被使用的古井，則被重新打造成現代風的圓型玻璃募款箱，可見設計巧思。

保存具有歷史年代的老建築並非易事，但在「日出」團隊的巧思與努力之下，改建整修後的臺中宮原眼科不僅保留老房子的韻味，還能讓人感受到歷史的感動，著實是一座令人嘆為觀止的建築。天花板的透光玻璃將光線自然引進，陽光灑進屋裡甚是美麗；室內的裝潢也相當有氣勢，挑高的設計像極了哈利波特內霍格華茲學院的場景，以木頭建造的書架和櫃子營造出一種特有的質感美。

綠空鐵道1908

臺中車站自1908年全線通車至今已超過百年歷史，自從改為高架鐵道後，原有鐵路轉變為綠色廊帶。綠空廊道從大慶火車站至豐原火車站，長21.7公里，而綠空鐵道為其中一段，自臺中車站往南北延伸1.6公里。

以舊鐵道改造的空中花園，保留鐵道文史遺產，串連鐵道文化園區、歷史古蹟及車站商圈等，從上空沿路漫步俯瞰綠川及舊鐵軌，多層次的景觀安排，讓人用不一樣的角度看臺中，步道沿途還設立著許多雕刻長廊，記錄百年來舊鐵路的許多回憶，獨特的在地景觀設計，也榮獲國內外許多大獎的肯定。

青草街

從1948年開始，第一間青草藥店在綠川西街175巷、成功路90巷內開設，巔峰時期曾經陸續增加至十多間青草店，並發展出現今所看見的「臺中青草街」，細細算來，青草街已默默陪伴臺中人走過70多個寒暑。今日的青草街保留傳統特色，吸引許多遊客造訪。青草店不只買賣青草，更提煉青草茶、冬瓜茶、養肝茶、洛神茶、靈芝茶、枸杞茶等，雖然青草店老闆並非中醫師，但他們可懂得不少民俗醫療偏方，雖不能掛牌把脈，但也滿足了不少前來抓草藥的人們。 青草街 【圖‧張連宏(旅日攝影家)】

在早期醫療不發達的年代裡，民眾在田梗、河邊、山林，隨處就地取材，藉著這些青草藥來幫助自己度過疾病的侵擾與痛苦，住在城市的民眾對青草藥有同樣的需求，許多商家也自然而然地開始販賣青草藥，並聚集了採藥人或供應商等，形成了像「青草巷」或「青草街」這樣的「青草藥集散地」，也帶動了周遭的經濟。在臺中，那時只要提到購買青草藥一事，大家都知道要前往火車站附近的綠川西街175巷、成功路90巷購買，可想像當年盛景。惜因時代轉變，目前臺中青草街內的青草店已陸續消失或搬遷，巷內僅剩3、4家還有營業。